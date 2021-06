Seite 1: WD My Passport SSD 1 TB im Test: externe SSD mit zwei Gesichtern

Mit der My Passport SSD bringt Western Digital sein SSD-Programm auf den neuesten Stand und verkleinert die Bauform der externen SSD. Passend zum neuen Design sind nun auch bis zu fünf Farben und Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB erhältlich. Wie sich die WD My Passport SSD mit 1 TB und USB-3.2-Gen2-Anschluss in unserem Test schlägt, klären wir in unserem Artikel.

Mit der My Passport SSD bringt Western Digital mehr Farbe ins Programm. War die Western Digital My Passport Go, welche wir vor knapp zwei Jahren getestet haben, noch in zwei Farben verfügbar, gibt es die My Passport SSD jetzt fünf Farben. Neben Rot, Blau, Gold und Silber gibt es einen dunklen Grauton. Nicht jede Kapazität ist in jeder Farbe verfügbar. Die Variante mit einer Kapazität von 4 TB gibt es nur in Grau, wobei sich aber die Angaben von Land zu Land unterscheiden. Laut U.S.-Website fehlt z.B. das silberne 500-GB-Modell. Die Größen 1 TB und 2 TB sind in allen Farben erhältlich. In unserem Artikel schauen wir uns die My Passport SSD mit 1 TB in der Farbe Grau an.

Die SSD kommt mit einem USB-Typ-C-Kabel und einem kleinen Typ-C-zu-Typ-A-Adapter. Diese Form der Adaptierung bietet den Vorteil, dass, sobald der Adapter verwendet wird, die Hebel-Kraft durch das Adapterpaket auf den größeren Typ-A-Anschluss wirkt. Bei der HP P700 SSD war die Adaptierung umgekehrt gelöst. Hier wirkt die Kraft auf den Typ-C-Anschluss. Die Umsetzung von WD gefällt uns da besser. Am Gehäuse besitzt die My Passport SSD einen Typ-C Anschluss. Laut U.S.-Herstellerwebsite ist dieser nur mit USB 3.2 Gen 1 angebunden, für Deutschland lautete die Angabe "USB 3.2". Die angegebene Transferrate von ca. 1.000 MB/s Schreiben und Lesen, welche wir in unserem Test auch nachvollziehen konnten, deutet aber auf USB 3.2 Gen 2 hin.