Seite 1: Kompaktes Schwergewicht: Die Gamingtastatur GK630K Tournament von SPC Gear im Test

Gerade im professionellen Bereich spielt das richtige Equipment eine entscheidende Rolle. Bei Fußballern sind es die perfekten Schuhe, bei Pro-Gamern unter anderem die richtige Tastatur und Maus. Genau hier setzt der polnische Hersteller SPC Gear mit seinem GK-630K-Tournament-Keyboard an. Das GK630K soll sich laut SPC Gear nicht nur für den heimischen Einsatz bestens eignen, sondern ist aufgrund seiner Bauform auch perfekt für LAN-Parties beziehungsweise Turniere geeignet. Ob das Keyboard tatsächlich hält, was das Unternehmen verspricht, klären wir in diesem Test.

Mit dem fehlenden Num-Block ist die Tastatur insgesamt 40 cm bereit und kommt auf ein Gesamtgewicht von 911 g. Neben Windows 10 sowie 7 und 8 beziehungsweise 8.1 wird auch Linux unterstützt. Insgesamt verfügt die Gaming-Tastatur über 87 Tasten mit einer FULL-RGB-Beleuchtung. Die Garantie beträgt 24 Monate. Des Weiteren gehört zum Funktionsumfang der GK630K neben Anti-Ghosting auch ein N-Key-Rollover. Bei unserem Testexemplar wurden Kailh-Blue-Switches verbaut. Die Tastatur aus dem Hause SPC Gear kann aber auch mit Kailh-Red- sowie Kailh-Brown-Switches erworben werden.

Die Software für die SPC Gear GK630K Tournament kann für Windows-Betriebssysteme kostenlos auf der offiziellen Hersteller-Webseite heruntergeladen werden. Mit dieser ist es möglich, die RGB-Beleuchtung nach den individuellen Vorstellungen zu konfigurieren. Dazu zählt unter anderem die Farbgestaltung, aber auch die Helligkeit kann hier eingestellt werden. Ebenfalls lassen sich mit der Software Macros erstellen und die USB-Report-Rate anpassen. Außerdem befindet sich in der Zip-File ein Update-Tool, um die Firmware der Tastatur zu aktualisieren.

Technische Spezifikationen

Keyboard Type: Mechanisch Switch Type: Kailh Verfügbare Switche: Blau, Rot und Braun Maße (L x B x H): 40 cm x 19 cm x 5 cm Gewicht: 915 g Gehäuse: Aluminium / Kunststoff Funktionen: Makros, Anti-Ghosting, N-Key-Rollover Herstellergarantie: 24 Monate Kabellänge: 1,8 m Anzahl der Tasten: 87 Anschluss: USB Vordefinierte RGB-Profile: 18 Lebensdauer der Tasten: Min. 50 Millionen Anschläge