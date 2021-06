KW25 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur drei Modellen der NVIDIA GeForce RTX 3090 auf den Zahn gefühlt, oder das ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi getestet, sondern auch die PCCOOLER GI-CX360 ARGB, das Montech Air 100 ARGB und die SilentiumPC Fluxtus 120 PWM. Wir haben außerdem einen Blick auf AMDs FidelityFX Super Resolution und LEGO Buider's Journey geworfen und den Tesoro Alphaeon S3 ausprobiert. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke des Chieftec Polaris 1050W und die WD My Passport SSD 1 TB auf ihre Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 18. Juni 2021: 3x 24 GB Grafikspeicher: Drei Modelle der GeForce RTX 3090 im Test

Auch nach dem Start der GeForce RTX 3080 Ti ist die GeForce RTX 3090 das Flaggschiff der aktuellen Ampere-Generation. Sie bietet weiterhin den größten Ausbau der GA102-GPU und kommt zudem auch noch mit 24 GB an Grafikspeicher daher. Heute wollen wir uns weitere drei Exemplare dieser Königsklasse anschauen. Während die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC fast schon ein Standard-Cucstom-Modell ist, handelt es sich bei der MSI GeForce RTX 3090 Suprim um eine High-End-Variante und die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm kommt sogar mit einem Wasserkühler daher. Wie sich die drei Karten im Test schlagen, zeigen die nun folgenden Seiten

Samstag, 19. Juni 2021: PCCOOLER GI-CX360 ARGB im Test: Komplett beleuchtete AiO-Kühlung

Die PCCOOLER GI-CX360 ARGB fällt sofort auf. Denn PCCOOLER beleuchtet bei dieser 360-mm-AiO-Kühlung sowohl den ganzen Pumpendeckel als auch alle drei Lüfter mit A-RGB-LEDs. Wie die Beleuchtung wirkt und ob die AiO-Kühlung überzeugen kann, finden wir im Test heraus

Sonntag, 20. Juni 2021: ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi im Test: Nicht für Overclocking-Fans

Wer sich für einen Z590-Unterbau von ASUS entscheidet, dabei aber auch auf das vorhandene Budget achten muss, für den hat das Unternehmen abseits der Prime-Mainboards die TUF-Gaming-Bretter im Sortiment. Flaggschiff der TUF-Gaming-Serie mit Intels Z590-Chipsatz ist dabei das TUF Gaming Z590-Plus WiFi, das dem genügsamen Gamer durchaus ausreichen könnte. Wir haben hinter die Kulissen geschaut und das Mainboard durch den Test-Parcours geschickt

Montag, 21. Juni 2021: Montech Air 100 ARGB im Test: Luftig-leuchtendes Micro-ATX-Gehäuse

Die taiwanische Marke Montech legt besonderen Wert auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das soll auch der Mini-Tower Air 100 ARGB zeigen. Das luftige Micro-ATX-Modell verspricht dabei eine gute Kühlung und A-RGB-Beleuchtung

Dienstag, 22. Juni 2021: AMD FidelityFX Super Resolution: Bildqualität und Leistung im Test

Das lange erwartete FidelityFX Super Resolution (FSR) als Performance-Upscaling und offene Alternative zu NVIDIAs Deep Learning Super Sampling (DLSS) startet heute. Wir konnten bereits im Vorfeld einen Blick darauf werfen und haben auch einige Informationen zur technischen Umsetzung. Der Treiber, der FSR zum Start in einigen wenigen Spielen ermöglicht, steht ebenfalls ab sofort zur Verfügung, sodass ein jeder sich ab heute selbst einen Eindruck verschaffen kann

Dienstag, 22. Juni 2021: LEGO Builder's Journey mit Raytracing und DLSS im Test

LEGO versucht schon seit geraumer Zeit das bewährte Offline-Spielen mit einer moderneren Form zusammenzubringen. So manches Spielset wird daher mit einer Smartphone-Komponente kombiniert. Dies kann man nun gut finden oder nicht – auch bei der technischen Umsetzung gibt es große Kritik. Die LEGO Builder's Journey ist eine kurzweilige Abenteuerreise in die digitale Baustein-Welt, die von neuen Rendering-Technologien unterstützt werden soll. Raytracing-Effekte und die AI-Beschleunigung mittels DLSS sind hier die Stichworte. Wir haben uns die Darstellung und Leistung mit einigen GeForce- und Radeon-Karten angeschaut

Donnerstag, 24. Juni 2021: SilentiumPC Fluctus 120 PWM im Test: Günstiger Lüfter mit breitem Drehzahlbereich

Bisher hatte SilentiumPC seinen neuen Lüfter Fluctus 120 PWM nur in Kombination mit aktuellen Kühlern angeboten. Jetzt kommt er auch separat auf den Markt und soll sowohl mit Flexibilität als auch einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis glänzen

Donnerstag, 24. Juni 2021: Ausprobiert: Tesoro Alphaeon S3 mit perforierter Kunstlederoberfläche

Gamingstühle sind in der heutigen Zeit kaum noch aus einem Gamingroom wegzudenken, und es gibt einen sehr großen Markt, der von nahezu allen namhaften Herstellern mit entsprechenden Produkten versorgt wird. Tesoro jetzt hat mit dem Alphaeon S3 eine Neuauflage des S2 auf den Markt gebracht. Wir haben ausprobiert, wie bequem der Gaming-Chair ist

Freitag, 25. Juni 2021: Chieftec Polaris 1050W im Test: High-End-Power zum vergleichsweise günstigen Preis?

Chieftec hat seine Polaris-Serie kürzlich um ein neues Topmodell mit einer Leistung von 1.050 W erweitert, welches mit einem attraktiven Preis anzutreten scheint. Mit 80 PLUS Gold, einem voll-modularen Kabelmanagement und guten Anschlussmöglichkeiten bietet es die für ein Mittelklasse-Netzteil typischen Features. Das 750-W-Modell der Polaris-Serie hatte im Test einen insgesamt guten Eindruck hinterlassen, weswegen wir uns nun auch das neue 1.050-W-Modell näher anschauen wollten

Freitag, 25. Juni 2021: WD My Passport SSD 1 TB im Test: externe SSD mit zwei Gesichtern

Mit der My Passport SSD bringt Western Digital sein SSD-Programm auf den neuesten Stand und verkleinert die Bauform der externen SSD. Passend zum neuen Design sind nun auch bis zu fünf Farben und Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB erhältlich. Wie sich die WD My Passport SSD mit 1 TB und USB-3.2-Gen2-Anschluss in unserem Test schlägt, klären wir in unserem Artikel