KW23 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der vergangenen Woche gingen auf Hardwarleuxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Seagate IronWolf Pro 125 SSD ausführlich auf den Prüfstand gestellt, oder das Gigabyte AERO 15 OLED getestet, sondern auch das MSI MPG Z590 Gaming Force, den PCCOOLER GI-D66A, das Amazon Fire HD 10 Plus und drei GeForce RTX 3070 Ti, die NVIDIA erst kürzlich offiziell vom Stapel ließ. Aber auch der MSI Creator P100X und das realme 8 5G standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 03. Juni 2021: Seagate IronWolf Pro 125 SSD im Test: Nicht nur im NAS überzeugend

Massenspeicher mit dem Zusatz "Pro" sind nichts Neues für unseren Testparcours. Ob der Namenszusatz dabei für "Vorteile" oder "professionellen Einsatz" steht, ist dabei oftmals eher eine Frage des Marketings als eine der Hardware. Seagate verspricht mit der IronWolf Pro 125 SSD vor allem einen für NAS-Systeme spezialisierten Einsatz. Neben hohen Leistungsdaten stehen dabei besonders Merkmale zur Datensicherheit im Fokus. Welche das sind ob die Leistungswerte stimmen, klären wir wie immer in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 04. Juni 2021: Dreht mit Tiger Lake-H richtig auf: Das Gigabyte AERO 15 OLED XD im Test

Mit der Einführung der neuen Tiger-Lake-H-Prozessoren hat auch das Gigabyte AERO 15 ein Hardware-Update erfahren. Wie sich die neue Generation mit OLED-Bildschirm, Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 2.400 Euro teure Gigabyte AERO 15 OLED XD getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 06. Juni 2021: MSI MPG Z590 GAMING FORCE im Test - Auffällig farbig und stromhungrig

MSIs Performance-Gaming-Produktreihe (kurz: MPG) hat bei den Mainboards einen Neuzugang erhalten. Neben dem GAMING-PLUS-, GAMING-EDGE- und dem GAMING-CARBON-Modell hat MSI bei den Z590-Platinen nun neu das MPG Z590 GAMING FORCE eingeführt. Wieviel Spiele-Macht steckt in dem LGA1200-Unterbau wirklich? Unser Test schafft Klarheit... [weiterlesen]

Montag, 07. Juni 2021: PCCOOLER GI-D66A im Test: Üppig beleuchtete Luftkühler-Premiere

PCCOOLER möchte in Europa Fuß fassen - und startet unter anderem mit dem aufwendig beleuchteten Luftkühler GI-D66A. Die Bestückung mit gleich sechs Heatpipes und zwei 120-mm-Lüftern lässt auch auf eine gute Kühlleistung hoffen... [weiterlesen]

Dienstag, 08. Juni 2021: Amazon Fire HD 10 Plus im Test: Tablet-Flaggschiff mit Tastaturhülle und Ladedock

Mit dem Fire HD 10 Plus stellt Amazon seinem aktuellen Fire HD 10 eine noch besser ausgestattete Alternative zur Seite. Im Test klären wir nicht nur, ob sich das Plus-Modell lohnt, sondern gehen auch auf die Kombination mit optionaler Tastaturhülle und Ladedock ein... [weiterlesen]

Mittwoch, 09. Juni 2021: Zumindest der angedachte Preis stimmt – Drei GeForce RTX 3070 Ti im Test

Der Ti-Refresh geht weiter. Nachdem NVIDIA in der vergangenen Woche die GeForce RTX 3080 Ti auf den Markt brachte, folgt heute schon das nächste Modell: die GeForce RTX 3070 Ti. Auch hier schraubt NVIDIA den Ausbau der Ampere-GPU nach oben, vermutlich um die Radeon RX 6800 deutlicher in die Schranken zu verweisen bzw. der Radeon RX 6800 XT etwas näher zu kommen. Ob dies gelingt, wo NVIDIA die Stellschrauben angelegt hat und was Gigabyte und Inno3D daraus gemacht haben, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Donnerstag, 10. Juni 2021: Grafik-Display mit Mini-LED-Backlight: Erster Blick auf den ASUS ProArt PA32UCG-K

Der ASUS ProArt PA32UCG-K wurde schon im September 2019 angekündigt, verfügbar soll der High-End-32-Zöller jedoch erst in den kommenden Wochen werden. Wir haben bereits ein Testmuster erhalten, stehen bezüglich mancher Sachverhalte aber noch in Kommunikation mit dem ASUS-Hauptquartier, sodass heute zum Ende des Review-NDAs leider noch kein valider Test präsentiert werden kann. Einen ersten Blick auf das neue Grafik-Modell wollen wir allerdings dennoch werfen... [weiterlesen]

Freitag, 11. Juni 2021: MSI Creator P100X im Test: Mit Comet Lake und Ampere schneller und lauter

Der MSI Creator P100X ist ein leistungsstarker Kompaktrechner, der mit seinem schneeweißen Gehäuse und den goldenen sowie silbernen Farbakzenten im professionellen Segment eine gute Figur macht und damit vor allem für Anwender aus der Kreativbranche gemacht ist. Wir haben die neueste Adaption mit Intel Core i9-10900K und NVIDIA GeForce RTX 3080 auf dem Prüfstand. Wie sich der rund 3.500 Euro teure Edelrechner in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 11. Juni 2021: Für hohe Workloads und hohe Performance: Enterprise-Festplatten im NAS

Über NAS-Festplatten gibt es bei Hardwareluxx viele Artikel zu lesen - wenn es aber darum geht, besonders hohe Workloads mit HDDs zu verarbeiten, lohnt es sich einen Blick ins Enterprise-Umfeld zu werfen. Gerade für anspruchsvolle Speicherumgebungen - sei es durch dauerhaft hohe Schreib- und Lesezyklen oder aber aufgrund vom Einsatz im RAID mit einer größeren Anzahl von Festplatten - bedarf es spezieller Festplatten. Western Digital bietet hier mit der WD-Gold-Serie speziell optimierte Modelle an... [weiterlesen]

Samstag, 12. Juni 2021: realme 8 5G im Test: Die 5G-Variante mit Haken

Das realme 8 5G ist ein besonders günstiges 5G-Smartphone: Es bietet den neuen Mobilfunkstandard bereits ab 199 Euro. Der Produktname sollte allerdings nicht täuschen: Vom realme 8 unterscheidet das realme 8 5G weit mehr als nur die 5G-Unterstützung. Im Test klären wir deshalb auch, wo die Stärken und Schwächen der beiden Modelle liegen... [weiterlesen]