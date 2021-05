KW21 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der ersten Synology-eigenen HDD, der HAT5300, kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless, das realme 8, den Intel NUC 11 Pro mit Core i5-1135G7, das MSI Stealth 15M und den ASUS ROG Strix FS 120 getestet. Aber auch das ASUS ROG Strix Z590-F Gaming WiFi und der Enermax ETS-F40-FS Silent Edition sowie die Cooler Master SK622 standen bei uns während der letzten Tage auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 20. Mai 2021: Synology HAT5300 im Test: Enterprise-HDD für Synology-Produkte

Wie bereits in den News zur Änderung der Synology-Richtlinien für die Nutzung von Festplatten in Enterprise-Geräten angekündigt, befassen wir uns in diesem Artikel mit den Synology-HAT5300-Festplatten, die speziell für die Verwendung in NAS und Servern von Synology vorgesehen sind. Wie sich die Festplatten in einer Synology RackStation RS820RP+ und unserem normalen Festplatten-Testparcours schlagen, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 20. Mai 2021: MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless im Test: Nicht nur leicht, sondern auch kabellos

Kabellose Mäuse liegen genauso im Trend wie besonders leichte Mäuse. Mit der Clutch GM41 Lightweight Wireless greift MSI nun beide Trends in einer Maus auf. Obwohl diese Gaming-Maus im intensiven Gaming-Einsatz über 80 Stunden mit einer Akkuladung auskommt, wiegt sie nur 74 g... [weiterlesen]

Sonntag, 23. Mai 2021: realme 8 im Test: Großer Sprung oder kleiner Hüpfer?

realme arbeitet mit hoher Schlagzahl und bringt bereits das realme 8 auf den Markt. Das 199-Euro-Modell lockt unter anderem mit Super-AMOLED-Display, 64-MP-Quad-Kamera und seiner Schnellladefunktion. Im Test klären wir, wie überzeugend das Gesamtpaket ist und gehen auch auf Unterschiede zum Vorgänger ein... [weiterlesen]

Montag, 24. Mai 2021: Intel NUC 11 Pro mit Core i5-1135G7 im Test

Next Unit of Computing oder NUC ist die Bezeichnung für Intels Entwicklung von Kleinst-PCs. Diese basieren jweils auf der aktuellen Generation der Mobil-Prozessoren und zeichnen sich meist durch ihr geringes Volumen aus – auch im Verhältnis zur gebotenen Leistung. Meistens müssen noch Arbeitsspeicher und eine passende SSD verbaut werden und schon kann es mit dem kleinen Office- oder Wohnzimmer-PC losgehen. Der NUC 11 Pro soll aktuellste CPU- und I/O-Technik auf kleinsten Raum bieten. Wir haben das Modell mit Core i5-1135G7 im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 25. Mai 2021: MSI Stealth 15M im Test: Dank Tiger Lake und RTX 3060 das schnellste seiner Art

Das MSI Stealth 15M ist eines der dünnsten und leichtesten Geräte seiner Art, kombiniert jedoch trotzdem für ultra-mobiles Gaming und eine hohe Arbeitsleistung pfeilschnelle Hardware: Bei einer Bauhöhe von nur knapp über 16 mm gibt es einen Intel Core i7-11375H sowie eine NVIDIA GeForce RTX 3060 als dedizierte Grafikkarte. Zur weiteren Grundausstattung zählen eine schnelle PCI-Express-SSD, ein FHD-Panel mit 144 Hz, eine RGB-Tastatur und natürlich ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit vielen modernen Schnittstellen. Damit wird das MSI Stealth 15M zu einem Gerät für alles. Wie sich der rund 1.800 Euro teure Alleskönner im Praxiseinsatz schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 26. Mai 2021: ASUS ROG Strix XF 120 im Test: Wirklich flüsterleiser MagLev-Lüfter?

Unter seinem ROG-Gaming-Label bietet ASUS mit dem ROG Strix XF 120 sogar einen eigenen Lüfter an. Dieses 120-mm-Modell soll dank eines MagLev-Lagers flüsterleise arbeiten. Rein optisch ist der Lüfter auf jeden Fall schon einmal unerwartet dezent... [weiterlesen]

Donnerstag, 27. Mai 2021: ASUS ROG Strix Z590-F Gaming WiFi im Test: Ansprechende Gaming-Basis

Die ROG-Strix-Platinen sind weiterhin unverändert fester Bestandteil in ASUS' Mainboard-Portfolio und ordnen sich unterhalb der Premium-ROG-Modelle ein. So ist es natürlich wenig überraschend, dass die Taiwaner auch mit der neuen Intel-500-Chipsatzserie zahlreiche ROG-Strix-Varianten im Angebot haben. Von ASUS haben wir für einen ausführlichen Test das ROG Strix Z590-F Gaming WiFi erhalten und schauen es uns einmal genauer an... [weiterlesen]

Freitag, 28. Mai 2021: Diese 5 Punkte sollte ein günstiger Gaming-Monitor bieten

Der Gaming-Monitor-Markt stand in den letzten Jahren nicht still: Immer neue Rekorde bei der Wiederholfrequenz, stetig steigende Farbraum-Abdeckungen, neue Backlight-Techniken und immer ausgefeiltere, auf Spieler zugeschnittene Ausstattungsmerkmale sorgen für unzählige neue interessante Geräte, aber auch für immer weiter steigende Preise. Grund genug für eine Bestandsaufnahme, was ein bezahlbarer Gaming-Monitor im Jahr 2021 bieten sollte... [weiterlesen]



Freitag, 28. Mai 2021: Enermax ETS-F40-FS Silent Edition, Solid Black und ARGB im Triple-Test

Enermax bietet seinen Mainstream-Luftkühler ETS-F40-FS in ganz unterschiedlich gestalteten Varianten an. Im Triple-Test vergleichen wir ETS-F40-FS Silent Edition, ETS-F40-FS Solid Black und ETS-F40-FS ARGB miteinander, aber auch mit Modellen der Konkurrenz... [weiterlesen]

Samstag, 29. Mai 2021: Cooler Master SK622 im Test: Kleine Bluetooth-Tastatur

Die Cooler Master SK622 kann als eine Art "Allzweckwaffe" angesehen werden. Es ist eine 60-%-Tastatur mit einer hybriden Verbindungsmöglichkeit in Form von Bluetooth und einer klassischen Kabelverbindung. Aber nicht nur dadurch ist sie flexibel einsetzbar... [weiterlesen]