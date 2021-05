Seite 1: Cooler Master SK622 im Test: Kleine Bluetooth Tastatur

Die Cooler Master SK622 kann als eine Art "Allzweckwaffe" angesehen werden. Es ist eine 60-%-Tastatur mit einer hybriden Verbindungsmöglichkeit in Form von Bluetooth und einer klassischen Kabelverbindung. Aber nicht nur dadurch ist sie flexibel einsetzbar.

Kleine Tastaturen mit einem TKL-Layout, als im 60- oder 65-%-Layout sind bei Usern, die nicht nur einen reinen Gamingcomputer verwenden, sehr beliebt. Es spart Platz auf dem Schreibtisch, was besonders auf kleinen Schreibtischen ein großes Plus darstellt. Auch werden die Setups in der heutigen Zeit immer minimalistischer und cleaner, und da stört natürlich jedes Kabel auf dem Schreibtisch. Die SK622 von Cooler Master ist nicht nur eine kleine Tastatur, sondern auch mit einer Bluetooth-Verbindung sehr flexibel und variabel.

Aber auch die Kompatibilität der SK622 ist etwas Besonderes, denn die SK622 kann auch an einem Mac-System - ohne Einschränkungen - verwendet werden. Die Tastatur bietet die Möglichkeit, das verwendete Betriebssystem umzuschalten und dementsprechend auch die Tastenfunktionen in einem gewissen Maß anzupassen. So ist dann die Windowstaste nicht mehr als Windowstaste definiert, sondern als CMD-Taste.

Die Cooler Master SK622 liefert schon mal einen Haufen an Funktionen, aber auch die technischen Eigenschaften wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.