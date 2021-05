Seite 1: Enermax ETS-F40-FS Silent Edition, Solid Black und ARGB im Triple-Test

Enermax bietet seinen Mainstream-Luftkühler ETS-F40-FS in ganz unterschiedlich gestalteten Varianten an. Im Triple-Test vergleichen wir ETS-F40-FS Silent Edition, ETS-F40-FS Solid Black und ETS-F40-FS ARGB miteinander, aber auch mit Modellen der Konkurrenz.

Der ETS-F40-FS wird von Enermax als Mittelklasse-Luftkühler platziert - oberhalb des kleinen ETS-N31 mit 92-mm-Lüfter, aber zumindest nominell unterhalb des ETS-T50 AXE. Ungewöhnlich an diesem Single-Tower-Modell ist vor allem, dass er in optisch ganz unterschiedlichen Varianten angeboten wird. Das schlichte Basismodell mit silberfarbenen Kühlrippen und kupferfarbenen Heatpipes ist der ETS-F40-FS Silent Edition. Ganz in Schwarz zeigt sich hingegen der ETS-F40-FS Silent Edition Solid Black. Wer einen richtig auffälligen Luftkühler sucht, der könnte hingegen mit dem ETS-F40-FS ARGB glücklich werden. Dieses Modell gibt es gleich in zwei Farbvarianten: In Schwarz und in Weiß. Alle drei Modelle werden ab Werk mit einem einzelnen 140-mm-Lüfter bestückt.

Enermax hat uns gleich Samples aller drei Kühler zur Verfügung gestellt. Im Triple-Test können wir entsprechend genau untersuchen, wo es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Einen Unterschied gibt es schon einmal beim Preis. Während der ETS-F40-FS Silent Edition etwa 34 Euro kostet, werden für den ETS-F40-FS Solid Black 39 Euro fällig. Die beleuchtete Variante ETS-F40-FS ARGB ist noch einmal 4 Euro teurer und kostet 43 Euro.

Damit die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick vergleichbar sind, haben wir sie in einer Tabelle zusammengefasst: