KW11 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das QNAP TS-932PX oder die Kingston Workflow Station getestet, sondern auch die Corsair MP600 Pro, das be quiet! Dark Power 12 850W, die Corsair K65 RGB Mini, den Alienware AW382DW und das Razer Blade Stealth 13 auf den Prüfstand gestellt. Highlight der letzten sieben Tage war natürlich unser Test zur neuen AMD Radeon RX 6700 XT sowie passend dazu zur Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+. Aber auch die Arctic BioniX P120 ARGB und die QNAP TVS-h1288X standen bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 12. März 2021: QNAP TS-932PX im Test: Günstiges NAS mit 10Gb SFP+

Die Firma QNAP hat mit der Turbo Station TS-932PX-4G ein kompaktes 9-Bay-NAS im Portfolio, welches für schnelle Datenübertragungen im heimischen Netz oder für kleinere bis mittlere Unternehmen über je zwei Schnittstellen mit 10GbE als SFP+ oder 2,5GbE als RJ45 verfügt. Wie sich das mit einem ARM-Prozessor ausgestattete NAS in der Praxis schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 13. März 2021: Kingston Workflow Station und Lesegeräte im Kurztest

Wer viele Videos und Fotos erstellt, ist immer um ein sinnvolles Handling der Speicherkarten bemüht. Der im Laptop eingebaute Cardreader ist zudem meistens nicht das aller schnellste Modell, und oftmals sind unterschiedliche Formate in Kameras ein zusätzlicher Grund, weshalb dann unästhetische externe Lesegeräte in mehrfacher Zahl an den USB-Slots hängen. Dem Chaos ein Ende bereiten, möchte Kingston mit der Workflow-Station - gedacht für Profis aus der Fotografen- und Film-Szene, aber sicherlich auch interessant für ordnungsliebende Anwender, die einen sauberen Schreibtisch schätzen. Wir werfen einen Blick auf Kingstons "Luxuslesegerät"... [weiterlesen]

Sonntag, 14. März 2021: SSD mit Wasserkühlung: Corsair MP600 Pro Hydro X im Test

Macht eine Wasserkühlung für eine SSD Sinn? Im Nachgang zum ausführlichen Test der neuen MP600 Pro von Corsair wollen wir uns noch dieser Frage widmen, denn neben der Core- und Pro-Variante mit dem obligatorischen Luftkühler bietet Corsair das aktuell schnellste SSD-Modell aus eigenem Hause auch mit einem vorinstallierten Wasserkühler an. Ob und wann dies Sinn macht, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Sonntag, 14. April 2021: Corsair MP600 Pro im Test: Modellpflege mit neuem Controller

Als eine der ersten SSDs mit PCIe4 konnte uns die Corsair MP600 als Nachfolgerin der beliebten MP510 durchaus überzeugen. Waren zwar alle zuerst erhältlichen PCIe4-SSDs mit dem Phison E16-Controller ausgestattet, konnte sich die Corsair-SSD vor allem durch ihren stylischen und effektiven Kühler beweisen. Jetzt, immerhin zwei Jahre später, schickt der Speicherspezialisten den selben Kühler wieder ins Rennen. Zusammen mit dem neuem Phison E18-Controller als Facelift und als neu benannte "Pro"-Version. Ob sich das Upgrade lohnt, klären wir wie gewohnt mit unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 15. März 2021: be quiet! Dark Power 12 850W im Test: Effizient und leise

be quiet! hat kürzlich sein Flaggschiffserie Dark Power um weitere Modelle erweitert, welche die beiden im Herbst 2020 vorgestellten Dark Power Pro um Varianten im mittleren Leistungsbereich ergänzt. Die neuen Dark Power 12 mit 750, 850 und 1.000 W bieten ebenfalls 80 PLUS Titanium, eine exzellente Ausstattung und natürlich auch einen sehr leisen Lüfter. Wir haben uns mit dem Dark Power 12 850W einmal das mittlere der "kleinen" Dark Power 12 näher angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 16. März 2021: Corsair K65 RGB Mini im Test: 100-Prozent-Performance im 60-Prozent-Format

Die meisten Gaming-Tastaturen fallen sehr wuchtig aus und benötigen viel Platz. Ganz anders die neue K65 RGB Mini von Corsair. Diese mechanische Tastatur verspricht zwar eine beachtliche Ausstattung, wirkt dank des 60-Prozent-Formats aber regelrecht winzig... [weiterlesen]

Mittwoch, 17. März 2021: Big Navi ganz klein: Die Radeon RX 6700 XT im Test

Nach der Ankündigung Anfang März, fällt heute der Starschuss für die Radeon RX 6700 XT. Neben dem Referenzdesign, welches wir uns anschauen, sind ab heute auch (theoretisch) zahlreiche Custom-Modelle verfügbar. Wie gut es um die Verfügbarkeit bestellt ist, wird sich in den kommenden Stunden zeigen. Aber zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was der kleine Big-Navi-Chip zu leisten im Stande ist und wo sich die Radeon RX 6700 XT in der aktuellen Produktpalette einreiht... [weiterlesen]

Donnerstag, 18. März 2021: Alienware AW3821DW im Test: XXL-Display mit Eye-Catcher-Optik

Der Alienware AW3821DW verspricht mit seinem 38 Zoll großen 21:9-Panel eine erstklassige Immersion, möchte mit maximal 144 Hz, G-Sync Ultimate und einem Nano-IPS-Panel aber auch in anderen Disziplinen überzeugen. Wie gut sich der schicke Eye-Catcher in der Praxis schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 18. März 2021: Bleibt immer cool – Die Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+ im Test

Nachdem wir uns gestern die Referenzversion der Radeon RX 6700 XT angeschaut haben, werfen wir heute einen ersten Blick auf ein Custom-Design. Dabei handelt es sich um die Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+. Sapphire verspricht in der Nitro+-Version eine höhere Leistung, gepaart mit einer effizienteren Kühlung. Leise und vor allem kühler soll das Modell von Sapphire sein. Welche dieser Ziele man letztendlich erreicht hat, schauen wir uns im folgenden Test an... [weiterlesen]

Freitag, 19. März 2021: Razer Blade Stealth 13 Late 2020 im Test: Das Gamer-Ultrabook mit neuer Hardware

Vor etwa einem Jahr stellten wir das Razer Blade Stealth 13 erstmals auf den Prüfstand. Damals wurde eine Ultrabook-CPU mit einer dedizierten GeForce-Grafik in einem gerade einmal rund 15 mm dünnen Aluminiumgehäuse kombiniert und für etwa 2.000 Euro verkauft. Noch vor dem Jahreswechsel rüstete der Hersteller das Gerät auf die Tiger-Lake-Generation um und brachte neben einer moderneren CPU neue Features wie Thunderbolt 4 und neue Display-Optionen in die Serie. Wie sich das Razer Blade Stealth 13 in der Late-2020er-Version schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 19. März 2021: Arctic BioniX P120 A-RGB mit A-RGB Controller im Test: RGB-Lüfter mit Connector-Block

Arctic hat doch noch A-RGB-Lüfter auf den Markt gebracht. Wir wollen im Test nicht nur zeigen, wie diese BioniX P120 A-RGB leuchten, sondern haben sie natürlich auch ausführlich getestet. Und dazu stellen wir auch Arctics RGB-Steuerung, den A-RGB Controller, näher vor... [weiterlesen]

Samstag, 20. März 2021: QNAP TVS-h1288X - High-End-NAS im Test

Die Firma QNAP hat mit der QuTS hero TVS-h1288X-W1250-16G ein Profi-NAS im Portfolio, welches in unserer Konfiguration mit einem 6 Kerne starken Intel-Xeon-Prozessor, 16 GB an DDR4-ECC-Arbeitsspeicher und 2,5GbE-, bzw. 10GbE-Anschlüssen ausgestattet ist. Wie sich das mit maximal zwölf Datenträgern bestückbare High-End-NAS schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]