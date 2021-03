Seite 1: Alienware AW3821DW im Test: XXL-Display mit Eye-Catcher-Optik

Der Alienware AW3821DW verspricht mit seinem 38 Zoll großen 21:9-Panel eine erstklassige Immersion, möchte mit maximal 144 Hz, G-Sync Ultimate und einem Nano-IPS-Panel aber auch in anderen Disziplinen überzeugen. Wie gut sich der schicke Eye-Catcher in der Praxis schlägt, klären wir in unserem Test.

Das 38-Zoll-Format führt noch immer ein Nischendasein, denn 34-Zöller sind das deutlich präsentere Format, während bei dem Wunsch nach einer maximalen Immersion 49-Zoll-Modelle spätestens seit der zweiten Generation äußerst interessant sind. Dabei sind Geräte wie der Alienware AW3821DW eine gute Alternative. Sie sind noch einmal merklich größer als 34-Zöller, was die Immersion fördert, bieten aber in der Höhe mehr Platz, was sie bei vielen Anwendungen universeller einsatzbar macht. Dank eines Curved-Screens soll die Immersion weiter gesteigert werden, auch wenn der Radius von 2.300 mm relativ groß für ein aktuelles Gaming-Display ausfällt.

Der Alienware AW3821DW kann neben seiner großen Diagonalen mit einer Reihe weiterer Ausstattungsfeatures aufwarten. Der Grundstock für eine überzeugende Farbwiedergabe ist natürlich das Panel. Hier hat sich Alienware, bzw. Dell für ein Nano-IPS-Modell entschieden, das entsprechend aus dem Hause LG stammt. So soll der DCI-P3-Farbraum zu 95 % abgedeckt werden. Wie dies in der Praxis aussieht, werden wir im weiteren Test sehen. Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei 144 Hz, zusätzlich gibt es Zertifizierungen nach G-Sync-Ultimate und DisplayHDR 600.

Wie es sich für ein Alienware-Gerät gehört, kommt der 38-Zöller darüber hinaus mit einer auffälligen Optik und einer bunten Beleuchtung daher.

Aktuell müssen für den Alienware AW3821DW rund 1.700 Euro eingeplant werden, gegenüber der 34-Zoll-Klasse muss also ein merklicher Aufpreis einkalkuliert werden.

Spezifikationen des Alienware AW3821DW in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.700 Euro Garantie: 36 Monate Diagonale: 38 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 21:9 Panel: Nano-IPS-Panel Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 1.600 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 450 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

5x USB 3.0 (1up, 5 down) HDCP: ja Gewicht: 19,3 kg Abmessungen (B x H x T): 894,9 x 399,4 x 130,1 mm mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: -20° - 20° Kensington-Lock: nein Wandmontage: nein integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: 4-Zonen-RGB-Beleuchtung, G-Sync Ultimate, DisplayHDR 600

Preise und Verfügbarkeit Alienware AW3821 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.396,00 EUR Zeigen >>