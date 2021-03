KW09 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben nicht nur die AVM FRITZ!Box 7530 AX mit WiFi 6 getestet, sondern auch die NVIDIA GeForce RTX 3060 mit Resizable BAR, das Acer Aspire 5 A515-56-511A, das Antec DF700 FLUX, das MSI GE66 Raider 10UG und das Streacom DA2 V2 sowie das XMG PRO 17 E21 und die neuen M1-Geräte von Apple.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 26. Februar 2021: AVM FRITZ!Box 7530 AX mit Wi-Fi 6 im Test

Mit der FRITZ!Box 7530 AX stellte AVM den ersten DSL-Router für entsprechende Anschlüsse mit Wi-Fi 6 vor. Die FRITZ!Box 6660 Cable mit schnellem Wi-Fi 6 und aktuelle Kabelanschlüsse mit bis zu 1 GBit/s haben wir uns bereits angeschaut. Mit der FRITZ!Box 7530 AX sollen auch Besitzer eines DSL-Anschlusses in den Genuss des schnellen WLANs kommen. Wie schnell die neue FRITZ!Box aber wirklich ist, klären wir im folgenden Test... [weiterlesen]

Freitag, 26. Februar 2021: Nachgereicht: GeForce RTX 3060 mit Resizable BAR im Test

Gestern konnte wir die ersten Tests dreier Modelle der GeForce RTX 3060 präsentieren und zudem ist das vorerst günstigste Ampere-Modell in den Verkauf gegangen. Zugleich fiel auch der Startschuss für Resizable BAR (rBAR) bei NVIDIA. Die PCI-Express-Funktion Resizable BAR, zusammen mit dem GeForce 461.72 in Kombination mit der GeForce RTX 3060 müssen nun zeigen, wo es Vorteile gibt und wo nicht... [weiterlesen]

Sonntag, 28. Februar 2021: Die Kunst des Tötens: IO Interactives Hitman III angespielt

Mit Hitman III präsentiert die Spieleschmiede IO Interactive nach rund zwei Jahren einen neuen Teil des Franchises. Auch dieses Mal übernehmen die Gamer die Steuerung des Protagonisten Agent 47 aus der Third-Person-Perspektive. Als Attentäter müssen in Teil 3 wieder diverse Ziele lautlos und unbehelligt ausgeschalt werden. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx unter anderem nach Dubai, Dartmoor sowie Berlin begeben und sich Hitman 3 näher angeschaut. Was wir dabei erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 28. Februar 2021: Acer Aspire 5 A515-56-511A im Test: Günstiger Tiger-Lake-Laptop fürs Office

In der Vergangenheit erwies sich das Acer Aspire 5 immer wieder als eine gute Anlaufstelle, wenn ein ausreichend flotter Office-Laptop mit halbwegs guten Laufzeiten und einer soliden Verarbeitung gefragt war. Die neueste Generation will den Vorgängermodellen treu bleiben, wurde inzwischen jedoch auf Intels neue Tiger-Lake-Prozessoren umgestellt. Wie sich die neue Modellgeneration in der Praxis schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das rund 770 Euro teure Acer Aspire 5 A515-56-511A auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 01. März 2021: Antec DF700 FLUX im Test: Endlich geht das FLUX-Konzept auf

Bei den FLUX-Modellen will Antec vor allem den Airflow in den Vordergrund rücken. Besonders vielversprechend zeigt sich in dieser Hinsicht das neue DF700 FLUX, das fünf Gehäuselüfter mit einer konsequent umgesetzten Mesh-Front kombiniert... [weiterlesen]

Dienstag, 02. März 2021: MSI GE66 Raider 10UG im Test: Ein leistungsfähiges RGB-Notebook mit RTX 30

Nachdem MSI seinem GE66 Raider im letzten Jahr ein umfangreiches Upgrade mit einem komplett überarbeiteten Gehäuse spendiert hatte, folgte zur Vorstellung der neuen GeForce-RTX-30-Familie die Umstellung der Hardware-Komponenten. Wir haben die Neuauflage des farbenfrohen RGB-Kraftpakets mit Intel Core i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 und schnellem 240-Hz-Display kräftig auf den Zahn gefühlt. Wie sich der fast 2.700 Euro teure Gaming-Bolide in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 03. März 2021: Ab dem 18. März verfügbar: AMD stellt die Radeon RX 6700 XT offiziell vor

Mit dem heutigen Tag rundet AMD seine Big-Navi-Produktfamilie nach unten hin ab. Die großen Big-Navi-Modelle Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT und Radeon RX 6900 XT werden um die Mittelklassekarte Radeon RX 6700 XT ergänzt. Gegenspieler sind die GeForce RTX 3070 bzw. GeForce RTX 3060 Ti. Auch wenn AMD heute bereits erste eigene Benchmarks zeigt, wird man zunächst noch unabhängige Tests abwarten müssen. Bis die Radeon RX 6700 XT verfügbar sein wird, werden aber noch zwei Wochen vergehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04. März 2021: Streacom DA2 V2 im Test: Mehr Löcher für mehr Airflow

Das Streacom DA2 ist ein besonderes Mini-ITX-Gehäuse: Kompakt, sehr hochwertig und dank eines speziellen Montagesystems mit verschiebbaren Verstrebungen erstaunlich flexibel. In einem Kurztest wollen wir klären, was Streacom bei der Neuauflage DA2 V2 verändert hat. Wir werfen dabei auch einen Blick auf das optionale Zubehör, mit dem das Gehäuse noch weiter angepasst werden kann... [weiterlesen]

Freitag, 05. März 2021: Razer Huntsman V2 Analog mit analogen Switches im Test

Mit der Huntsman V2 Analog will Razer in den Bereich der analogen Gamingtastaturen einsteigen und bietet neben der analogen Switches noch eine Vielzahl an weiteren Premium-Features an. Wie sich die neue High-End-Tastatur in der Praxis verhält, klären wir in unserem gewohnt umfangreichen Test... [weiterlesen]

Freitag, 05. März 2021: MacBook Pro, MacBook Air und Mac Mini mit M1 im Test

Über die vergangenen Jahre hat Apple die notwendigen Schritte gemacht, um nicht nur iPhones, iPads und Macs selbst herzustellen, sondern übernimmt auch mehr und mehr die Entwicklung der einzelnen Komponenten. Im vergangenen Jahr macht man den nächsten großen Schritt und stellte mit dem M1-SoC den ersten Notebook- und Desktop-Prozessor vor, der nur der erste einer ganzen Reihe sein soll. Wir haben uns das MacBook Air, MacBook Pro und den Mac Mini mit M1 angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 06. März 2021: XMG PRO 17 E21 im Test: Schneller Gaming-Bolide im Office-Look

Das neue XMG PRO 17 will ein kompaktes und zugleich schnelles Gaming-Notebook sein, das zu Jahresbeginn nicht nur auf die mobilen Ampere-Grafikkarten von NVIDIA umgestellt wurde, sondern außerdem ein komplett neues Gehäuse erhalten hat. Der Wechsel auf eine TGP-reduzierte Grafiklösung, welche früher als Max-Q bezeichnet wurde, macht den 17-Zöller schlanker, dank der Effizienz-Verbesserungen aber nicht weniger langsam. Wie sich die E21-Modellgeneration in der Praxis schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das XMG PRO 17 mit GeForce RTX 3070 ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]