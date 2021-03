Seite 1: Razer Huntsman V2 Analog mit analogen Switches im Test

Mit der Huntsman V2 Analog will Razer in den Bereich der analogen Gamingtastaturen einsteigen und bietet neben der analogen Switches noch eine Vielzahl an weiteren Premium-Features an. Wie sich die neue High-End-Tastatur in der Praxis verhält, klären wir in unserem gewohnt umfangreichen Test.

Razer ist einer der wenigen Hersteller, der bereits eine Tastatur mit analogen Swichtes veröffentlicht hat. Noch ist der Markt nicht gerade von Tastaturen mit analogen Switches überschwemmt. Das bedeutet für uns als Hardwareluxx-Team, aber auch für die Käufer, leider wenig Auswahl und Vergleichsmaterial. Ein weiterer Punkt, der auch bei der Community direkt für Diskussionen gesorgt hat, ist der Preis von 269 Euro, welcher damit deutlich über vielen mechanischen Tastaturen liegt.

Im Fall der Razer Huntsman V2 Analog, bekommt man für den aufgerufenen Preis aber nicht nur analoge Switches, sondern auch diverse weitere Features wie zum Beispiel einen USB-Hub direkt an der der Tastatur, welcher nicht wie üblich auf USB 2.0, sondern endlich auf den USB 3.0 setzt. Des Weiteren lassen sich alle Tasten über Razers hauseigene Software vollständig programmieren und durch die analoge Switch-Technologie, lassen sich auf eine Taste sogar zwei Funktionen legen. Eine RGB-Beleuchtung ist ebenfalls vorhanden, muss aber im Jahre 2021 nicht mehr als besonderes Feature genannt werden, da dies bei jeder Tastatur im Gamingsegment zum Standard geworden ist.