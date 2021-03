Seite 1: Antec DF700 FLUX im Test: Endlich geht das FLUX-Konzept auf

Bei den FLUX-Modellen will Antec vor allem den Airflow in den Vordergrund rücken. Besonders vielversprechend zeigt sich in dieser Hinsicht das neue DF700 FLUX, das fünf Gehäuselüfter mit einer konsequent umgesetzten Mesh-Front kombiniert.

Bei den ersten FLUX-Modellen hatte Antec zwar auch schon auf eine üppige Lüfter-Bestückung gesetzt, die Front aber weniger konsequent optimiert. Das DF600 FLUX erhielt noch eine Frontabdeckung aus transparentem Kunststoff, beim DP502 FLUX wurde nur der untere Teil der Front luftig gestaltet. Erst das DF700 FLUX aus der Dark-Fleet-Serie erhält jetzt die Mesh-Front, die man üblicherweise mit einem Airflow-Gehäuse in Verbindung bringt. Um diesen neuen Midi-Tower von anderen Gehäusen mit Mesh-Front abzusetzen, gestaltet Antec die Front gewellt und verbaut direkt dahinter gleich drei A-RGB-Lüfter. Zwei weitere, unbeleuchtete Lüfter sind als Hecklüfter bzw. für die Netzteilabdeckung vorgesehen. Alle mitgelieferten Lüfter sind 120-mm-Modelle mit 3-Pin-Anschluss.

Bei einem Preis von rund 88 Euro bleibt das DF700 FLUX trotz der großzügigen Lüfterbestückung noch deutlich unter der 100-Euro-Marke.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

Antec legt dem Gehäuse zwei Anleitungen (eine davon für den Lüfter-/A-RGB-Hub), das Montagematerial, Kabelbinder und Klettverschlüsse sowie den "Reverse fan" für die Netzteilabdeckung als Zubehör bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: