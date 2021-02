KW07 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur schlichten Arbeitsspeicher von Teamgroup getestet, oder der Corsair Hydro X Series XG7 RGB kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch den ASRock Mars 4500U, das MSI MPG B550I Gaming EDGE WIFI, das ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, das Synology DS1621+ und den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A getestet. Aber auch das ASUS ROG Strix SCAR 17 und die Sharkoon Skiller SGK30 standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 11. Februar 2021: Teamgroup T-Create: Schlichter Arbeitsspeicher mit 64 GB im Test

Mit den T-Create Modellen hat Teamgroup ein paar sehr schlichte RAM-Module im Angebot, welche nicht dem aktuellen RGB-Trend folgen. Und das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt noch genug User, die kein offenes Gehäuse zuhause haben und dann entsprechend auch keine bunte RGB-Beleuchtung benötigen. Zum Teil wird auch gerne auf Zurückhaltung und ein schlichtes Design gesetzt... [weiterlesen]

Freitag, 12. Februar 2021: Corsair Hydro X Series XG7 RGB auf der ASUS ROG RTX 3080 im Test

In einem Doublefeature wollen wir uns in diesem Artikel gleich zweierlei Hardware-Komponenten widmen. Da wäre die ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, die als ROG-Flaggschiff von ASUS antreten wird und zugleich verbauen wir darauf später auch noch den Wasserkühler Hydro X Series XG7 RGB von Corsair. Was die Grafikkarte als solches bereits zu leisten vermag und welche Vorteile eine Wasserkühlung bietet, eben darum soll es auf den kommenden Seiten gehen... [weiterlesen]

Sonntag, 14. Februar 2021: ASRock Mars 4500U im Test: Schnelles Office-Barebone auf Basis von Renoir

Der ASRock Mars 4500U ist einer der ersten Mini-PCs, der auf die mobilen Ryzen-4000-Prozessoren der Renoir-Familie setzen darf und in Deutschland für knapp unter 380 Euro in die Läden kommt. Wie sich das AMD-Gegenstück zu den Intel-NUCs in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Modell mit AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 240 GB großen 2,5-Zoll-SATA-SSD getestet... [weiterlesen]

Montag, 15. Februar 2021: Trotz niedrigem RAM-OC empfehlenswert: MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI im Test

Nach Mini-ITX ist vor Mini-ITX, zumindest dieses Mal! Während wir uns im letzten Test das ASUS ROG Strix B550-I Gaming (Hardwareluxx-Test) angeschaut haben, dreht sich heute alles um MSIs MPG B550I GAMING EDGE WIFI aus der MSI-Performance-Gaming-Reihe, das ebenfalls trotz der sehr kompakten Abmessungen anständig bestückt wurde. Was MSI alles draufgezaubert hat und wie sich die kleine Platine schlägt, werden wir in diesem Test feststellen... [weiterlesen]

Dienstag, 16. Februar 2021: ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE im Test: Dank Ryzen, RTX 30 und neuem Display noch besser

Gegenüber dem Vorjahresmodell soll das ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 dank Ryzen-5000-CPU und GeForce-RTX-30-Grafik nicht nur auf Seiten der Hardware schneller sein, sondern vor allem auch beim Display. Außerdem will man bei der Software nachgebessert haben. Ob der Plan aufgeht, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den fast 4.000 Euro teuren Gaming-Boliden mit seinem Doppel-Display ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 17. Februar 2021: Synology DS1621+ im Test: Mit der Kraft des AMD Ryzen

Die Firma Synology hat mit der Vorstellung der neuen DiskStation DS1621+ erstmals ein NAS im Portfolio, welches mit einem AMD-Ryzen-Prozessor ausgestattet ist. Ob sich die AMD ZEN-Architektur auch im Embedded Segment gegen den Mitbewerber aus dem Hause Intel behaupten kann, wollen wir uns in diesem Test anschauen... [weiterlesen]

Donnerstag, 18. Februar 2021: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A auf der Radeon RX 6900 XT im Test

Da wir uns schon ein paar Grafikkarten mit Custom-Wasserkühlung angeschaut haben, wollen wir dieses Bild noch etwas erweitern und haben den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A für die Radeon RX 6800, Radeon 6800 XT und Radeon RX 6900 XT getestet. Um eine gewisse Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, haben wir ihn auf der Radeon RX 6900 XT getestet... [weiterlesen]

Freitag, 19. Februar 2021: WLAN-FAQ: Von Standards, Verschlüsselung und mehr

Drahtlose Netzwerke sind ein schneller und einfacher Weg Geräte über eine drahtlose Verbindung miteinander zu verbinden und einen Zugang zum Internet herzustellen. Ob nun Zuhause, in der Bahn oder in anderen Umgebungen – die genauen Details eines WLAN-Netzwerkes kennen die Wenigsten. Inzwischen erreichen WLAN-Netzwerke ungeahnte Durchsatzraten und sind dank einer möglichen Mesh-Erweiterung auch deutlich flexibler geworden. Dabei gibt es viele technische Details, die es wert sind, einmal genauer beleuchtet zu werden. Eben dies wollen wir nun einmal tun... [weiterlesen]

Freitag, 19. Februar 2021: ASUS ROG Strix SCAR 17 im Test: Farbenfroher RGB-Laptop mit pfeilschneller Hardware

Zur digitalen CES 2021 im Januar frischte ASUS seine leistungsstarken RGB-Notebooks der Strix-SCAR-Familie auf, spendierte ihr einen neuen Ryzen-5000-Prozessor, eine GeForce-RTX-30-Grafik und ein neues Gehäuse, das sich nun noch mehr individualisieren lässt und obendrein mit einer optomechanischen Tastatur sowie einem kräftigen Soundsystem aufwarten kann. Wie sich der leuchtstarke Gaming-Bolide schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das rund 3.000 Euro teure Spitzenmodell des ASUS ROG Strix SCAR 17 ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Samstag, 20. Februar 2021: Kurzer Hub und mehr: Sharkoons mechanische Gaming-Tastatur SKILLER SGK30 im Test

Um im Gaming-Bereich ganz oben dabei zu sein, spielt neben dem nötigen Talent auch das eigene Equipment eine wichtige Rolle. Insbesondere die Wahl des richtigen Eingabegerätes kann hier entscheidend sein. Neben der Maus gilt das auch für die Tastatur. Aus diesem Grund haben wir uns das mechanische Gaming-Keyboard SKILLER SGK30 aus dem Hause Sharkoon näher angeschaut... [weiterlesen]