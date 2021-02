KW05 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der ZOTAC ZBOX One kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra und den Recaro Exo FX ausprobiert. Aber auch das ASRock X570 Taichi Razer Edition, der Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero und das ASUS ROG Strix B550-I Gaming standen während der letzten Tage bei uns auf dem Prüfstand. Highlight der Woche war bestimmt unser Test zum ersten Big-Big-Navi-Custom-Modell, der Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Zu guter Letzt testeten wir den HyperX Predator RGB DIMM Kit mit 64 GB und 3.600 MHz auf seine Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 28. Januar 2021: ZOTAC ZBOX Magnus One im Test: Schicker Mini-Gamer mit hoher Leistung

Bei seiner neuen ZBOX Magnus One macht ZOTAC vieles anders, setzt jedoch weiterhin auf richtig potente Hardware, die nun ausschließlich der Desktop-Klasse entstammt und bis hin zum Intel Core i7-10700 sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3070 reicht. Wie sich der trotzdem noch sehr kompakte Mini-PC im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 29. Januar 2021: Das bisher schnellste Modell: EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra im Test

Die GeForce RTX 3060 Ti ist bislang der kleinste Ampere-Ableger von NVIDIA. Ende Februar soll das Non-Ti-Modell die GeForce-RTX-30-Serie nach unten hin abschließen. Einige Modelle der GeForce RTX 3060 Ti haben wir uns bereits angeschaut, heute folgt mit der EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra eines der Spitzenmodelle. Schneller, zumindest auf dem Papier, wird es in dieser Klasse wohl nicht mehr werden... [weiterlesen]

Sonntag, 31. Januar 2021: Recaro Exo FX ausprobiert: Luxus-Gaming-Chair mit erstklassigem Komfort

Waren Bürostühle über einen langen Zeitraum eine recht langweilige Angelegenheit, hat sich das in den letzten Jahren zusehendes verändert. Gerade Hersteller, die wir sonst mit PC-Hardware verbinden, haben sich auf einmal als Möbelhersteller versucht. Doch was liegt näher, als dass ein Stuhl-Experte wie Recaro ebenfalls seine Interpretation eines Gaming-Chairs auf den Markt bringt. Und das sehr erfolgreich, wie wir in unserem Test sehen werden... [weiterlesen]

Sonntag, 31. Januar 2021: ASRock X570 Taichi Razer Edition im Test: Hoher Preis und viel RGB

Das reguläre X570 Taichi ist schon ein paar Tage alt und bietet eine angemessene Ausstattung. Doch in Zusammenarbeit mit Razer hat ASRock nun eine spezielle Version auf den Markt gebracht und bietet das Razer-Chroma-RGB-Feature an. Wir schauen uns in diesem Test das ASRock X570 Taichi Razer Edition an... [weiterlesen]

Montag, 01. Februar 2021: Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero im Test: Mit Intels Cryo Cooling Technology zum OC-Erfolg?

Cooler Masters MasterLiquid ML360 Sub-Zero ist eine ganz besondere AiO-Kühlung. Denn durch die Nutzung von Intels Cryo Cooling Technology sollen Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur erreicht - und Overclocking-Erfolge möglich gemacht werden... [weiterlesen]

Dienstag, 02. Februar 2021: Erstes Big-Big-Navi-Custom-Modell – Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC im Test

Die Radeon RX 6900 XT ist das aktuelle Spitzenmodell der Big-Navi-Generation. Aber wie alle Grafikkarten ist es um die Verfügbarkeit dieser Karten nicht gut bestellt – dies gilt im Besonderen für die Modelle mit AMD-GPU. Dennoch aber schauen wir uns mit der Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC nun ein erstes Custom-Modell an. Wo diese ihre Vorteile hat und wo es vielleicht auch gegenüber der Referenzversion von AMD Nachteile gibt, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Mittwoch, 03. Februar 2021: ASUS ROG Strix B550-I Gaming im Test - Kompakter Unterbau mit möglichen Hindernissen

Gerade AMDs B550-Chipsatz ist natürlich geradezu prädestiniert für den Einsatz auf einem Mini-ITX-Mainboard. Mit dem Gigabyte B550I AORUS Pro AX hatten wir bereits einen der Winzlinge in der Redaktion. Heute jedoch dreht sich alles um ASUS' ROG Strix B550-I Gaming, das dieselben kompakten Abmessungen besitzt. Macht es im Vergleich einen besseren Job... [weiterlesen]

Freitag, 05. Februar 2021: EK-AIO Basic 240 und EK-AIO Basic 360 im Doppeltest: Alternative für RGB-Verweigerer

Mit den neuen AiO-Kühlungen aus der EK-AIO-Basic-Serie will EK Water Blocks vor allem preisbewusste Käufer ansprechen. Attraktiv sind sie aber auch für Nutzer, die mit den omnipräsenten RGB-Produkten nichts anfangen können und unbeleuchtete Komponenten bevorzugen. Uns stehen sowohl EK-AIO Basic 240 als auch EK-AIO Basic 360 für einen Doppeltest zur Verfügung... [weiterlesen]

Samstag, 06. Februar 2021: HyperX Predator RGB DIMM Kit 64 GB mit 3.600 MHz im Test

Sowohl bei Grafikkarten als auch bei Festplatten steigen die im heimischen Computer verbauten Kapazitäten, und auch der Arbeitsspeicher folgt diesem Trend. Es gibt immer mehr Systeme, die bereits auf 64 GB als Arbeitsspeicher setzen, und daher wollen auch wir diesen Trend aufgreifen und uns mal ein paar 64-GB-Module genauer anschauen. Den Anfang macht dabei das HyperX Predator Kit... [weiterlesen]