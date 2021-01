Seite 1: ASRock X570 Taichi Razer Edition im Test: Hoher Preis und viel RGB

Das reguläre X570 Taichi ist schon ein paar Tage alt und bietet eine angemessene Ausstattung. Doch in Zusammenarbeit mit Razer hat ASRock nun eine spezielle Version auf den Markt gebracht und bietet das Razer-Chroma-RGB-Feature an. Wir schauen uns in diesem Test das ASRock X570 Taichi Razer Edition an.

Unverändert platziert sich auch das ASRock X570 Taichi in der Razer Edition in der Oberklasse mit einer erweiterten CPU-Spannungsversorgung, einer mehr als ausgewogenen Ausstattung, wobei nur bei der regulären Version die bekannte Zahnrad-Optik zum Einsatz kommt. Zu finden sind natürlich zahlreiche Storage-, USB-, und PCIe-Schnittstellen der aktuellen Generation. Das Highlight ist jedoch die Unterstützung für das Razer-Chroma-RGB-Feature, die es beim normalen ASRock X570 Taichi nicht gibt.

Optisch geht das ASRock X570 Taichi in der Razer Edition klar einen anderen Weg als die normale Version. In diesem Fall sind keine Zahnräder zur Verzierung vorhanden, sondern lediglich schwarzer Kunststoff kommt zum Einsatz. Einzig auf dem I/O-Panel-Cover ist der Schriftzug "Razer Edition" zu sehen und über dem PCH-Lüfter wurde "Razer Chroma RGB" hinterlassen. Zumindest ohne eingeschaltete RGB-Beleuchtung sieht das ASRock X570 Taichi Razer Edition sehr clean aus.

Die technischen Eigenschaften

Das ASRock X570 Taichi Razer Edition wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASRock X570 Taichi Razer Edition in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASRock

X570 Taichi Razer Edition Mainboard-Format ATX CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000/4000G/5000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 18 Stück

(16x CPU, 2x RAM) Preis

ab 352 Euro Webseite ASRock X570 Taichi Razer Edition

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, semi-passiv mit drei Modi Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.666 MHz mit Ryzen-3000/4000G/5000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support

SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570 (shared)

1x PCIe 4.0 x1 über AMD X570 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 8x SATA 6GBit/s über AMD X570

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 (1x shared) USB CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) Grafikschnittstellen HDMI 2.1 WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Killer AX1650X, Dual-Band,

bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 Thunderbolt - LAN 1x Killer E3100G 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (Purity Sound)

ESS Sabre9218 DAC

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin WPump/FAN-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN/WPump-Header Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, CMOS-Clear-Button, BIOS-Flashback-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Folgendes Zubehör befindet sich in der Verpackung:

Treiber- und Software-DVD

Quick-Installation-Guide

Software-Setup-Guide

vier SATA-Kabel

drei M.2-Gewinde und Schrauben

2T2R-WLAN-Antenne

Torx-Schraubendreher

zwei Klett-Kabelbinder

Es sieht nach viel Zubehör aus, ist es aber im Endeffekt nicht. Das Quick-Installation-Guide, der Software-Setup-Guide und die Support-DVD gehören zum Pflichtprogramm. Darüber hinaus liegen außerdem vier SATA-Kabel, drei M.2-Gewinde und Schrauben sowie zwei Klett-Kabelbinder bei.

Als Bonus ist auch ein Torx-Schraubendreher enthalten, um die drei Schrauben der Metallplatte auf der Vorderseite zur M.2-(De-)Montage zu lösen beziehungsweise zu fixieren. Aber auch die 2T2R-WLAN-Antenne fehlt glücklicherweise nicht.