KW39 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der neuen GeForce RTX 3090 kräftig auf den Zahn gefühlt und Crysis Remastered in Extrem-Einstellungen getestet, sondern auch der Endgame Gear XM1 RGB, der Toshiba MG08 mit 16 TB, dem Corsair TBT100 und der Samsung 980 Pro einem Praxistest unterzogen. Die MSI Vigor GK50 und Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 haben wir ebenfalls noch getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 17. September 2020: Can it run Crysis? GPU-Benchmarks für Crysis Remastered

Ab morgen ist es soweit – das lang erwartete Crysis Remastered wird für die Konsolen und den PC erscheinen. Wir haben eine Preview-Version erhalten und zwischen den Tests der neuen GeForce-RTX-30-Karten auch ein paar Benchmarks mit der neuesten Hardware gemacht. Daher wurde dies auch nicht zu einem ausführlichen Technik-Check, sondern soll eher dem Mythos "Can it run Crysis" auf seine Gültigkeit hin überprüfen... [weiterlesen]

Freitag, 18. September 2020: Endgame Gear XM1 RGB im Test: Verwandlung einer grauen Maus

Von vielen wahrscheinlich sehnlichst erwartet, hat die Engame Gear XM1 endlich eine RGB-Beleuchtung bekommen und ist damit wohl endgültig im Jahre 2020 angekommen. Doch was bringt die Neuauflage der XM1 mit sich und was hat sich gegenüber der Non-RGB-Variante verändert? Das werden wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Sonntag, 20. September 2020: Toshiba MG08 im Test: Enterprise-HDD mit 16 TB

Toshiba präsentiert mit der MG08 eine Festplatte für die Anwendung im Enterprise-Segment. Mit einer Kapazität von 16 TB stellt sie aktuell noch das Spitzenmodell der Serie dar, Festplatten mit 18 TB und mehr dürften aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was das jetzige Spitzenmodell leisten kann klären wir hier in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 21. September 2020: Verdammt leise unter Last: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G im Test

Nach und nach erreichen uns weitere Partner-Karten der GeForce RTX 3080. Heute im Test sehen wir die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G. Um sich von der Founders Edition abzusetzen, bleibt den Herstellern ein kleines Leistungsplus sowie eine effektivere Kühlung. Da aber auch NVIDIA hier mit der Founders Edition einen Schritt nach vorne gemacht hat, wird es für die Partner immer schwieriger... [weiterlesen]

Dienstag, 22. September 2020: Back-to-School 2020: Notebooks mit GeForce RTX machen Spaß

Das Notebook ist längst der unverzichtbare Begleiter im Studium geworden – der treue Gefährte, der sowohl bei der Arbeit, der Recherche, aber auch bei der Ablenkung im Alltag hilft. Dabei müssen keine Unsummen mehr investiert werden, um einen möglichst überzeugenden Allrounder zu finden. Wir stellen drei aktuelle Alleskönner aus der 1.000- bis 1.500-Euro-Klasse ausführlich vor, die Dank der NVIDIA GeForce RTX 2060 oder RTX 2070 nicht nur im Hörsaal, sondern auch beim Gaming überzeugen... [weiterlesen]

Dienstag, 22. September 2020: Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock ausprobiert

Das Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock ist das erste Modell der Amerikaner, das unter dem eigenen Markennamen angeboten wird – bislang lief die Thunderbolt-Hardware unter dem Label elgato, das sich nun aber mehr und mehr um die Streaming-Hardware kümmert. Wie sich das neue Dock in der Praxis verhält, haben wir ausprobiert... [weiterlesen]

Dienstag, 22. September 2020: Samsung SSD 980 PRO im Test: Mehr EVO als PRO

Auch wenn die ersten SSDs mit PCIe4-Interface schon lange erhältlich sind, war vor allem Samsungs Veröffentlichung eines entsprechenden Massenspeichers mit Spannung erwartet. Der Branchenprimus, der durch insgesamt drei Versionen der SSD 970 (PRO, EVO, EVO Plus) immer noch als state of the art für NVMe-Laufwerke gilt, konnte spätestens zu Beginn des Jahres auf der CES mit der Ankündigung einer 980 PRO die Erwartungshaltung steigern, als mit sequenziellen Transferraten jenseits der 7.000 MB/s geworben wurde. Das damals spekulierte Veröffentlichungsdatum von Februar sollte sich als falsch herausstellen, die grundsätzlichen Leistungsdaten jedoch als korrekt. Unser heutiges Testexemplar der Samsung SSD 980 PRO will sich daher mit doppelten Transferraten an die Spitze setzen, die bislang die 970 PRO inne hatte. Ob das funktioniert, klären wir in unseren Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 23. September 2020: MSI Vigor GK50 Elite im Test: Flugzeugalu trifft RGB-Beleuchtung

MSI hat mit der Vigor GK50 Elite eine Tastatur auf den Markt gebracht, die über ein extrem stabiles Gehäuse verfügt und mit ihren neuartigen Switches für ein einzigartiges Schreib- und Gaminggefühl sorgen soll. Solche sehr selbstbewussten Aussagen werden wir uns natürlich genauer anschauen und in unserem Review auf die Probe stellen...

[weiterlesen]

Donnerstag, 24. September 2020: Wenig GeForce für einen hohen Aufpreis: Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming im Test

Heute macht NVIDIA den zweiten Schritt in der Ampere-Generation. Die GeForce RTX 3090 wird das Flaggschiff der GeForce-Produktpalette sein, basiert aber auf der gleichen GPU wie die GeForce RTX 3080. Wir haben uns das Spitzenmodell in Form der Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G anschauen können. Eine Founders Edition stand uns dieses mal nicht zur Verfügung... [weiterlesen]

Freitag, 25. September 2020: Razer Raptor - Toll ausgestatteter Gaming-Eyecatcher [Anzeige]

Razer werden die meisten unserer Leser mit Mäusen, Tastaturen oder Gaming-Headsets, aber auch mit erstklassigen Gaming-Notebooks in Verbindung bringen. Seit Kurzem bieten die Gaming-Experten aber auch einen durchdachten Gaming-Monitor an, den Razer Raptor... [weiterlesen]

Samstag, 26. September 2020: Mr. 900 ist zurück: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 angespielt

Es gibt wohl kaum einen PlayStation-Besitzer, der das im Jahr 1999 veröffentlichte Tony Hawk’s Skateboarding nicht gespielt hat. Ob das Warehouse-, das School- oder das Mall-Level, sie alle sind noch heute unvergesslich und ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. Gerade die ersten beiden Teile des Birdman-Spiels - wie Tony Hawk auch genannt wird - verkauften sich wie geschnitten Brot und erfreuen sich nicht nur in Retro-Kreisen großer Beliebtheit... [weiterlesen]