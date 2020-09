KW37 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem ASRock Rack X570D4U-2L2T oder dem Kolink Citadel Mesh RGB kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das Alienware Area-51m R2 und das Alienware m15 R3 einem umfangreichen Leistungstest unterzogen. Highlight der letzten Tage war natürlich die ausführliche Vorstellung der neuen Ampere-Architektur, deren ersten Ableger für die nächste Woche geplant sind. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke die Crucial P5, das Seasonic CONNECT 750W Gold und das MSI MAG CoreLiquid 360R auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 04. September 2020: ASRock Rack X570D4U-2L2T im Test - Für den Home-Server-Bereich

Heute steht ein weiteres Mainboard von ASRock Rack auf unserem Testplan. Machten wir mit dem ASRock Rack E3C246D4I-2T (LGA1151v2) und dem ASRock Rack D1622D4I (BGA1667) im kompakten Mini-ITX-Format inklusive Mini-SAS den Anfang, setzen wir unsere Reise im AMD-Sektor fort und schauen uns das Rack X570D4U-2L2T einmal näher an... [weiterlesen]

Freitag, 04. September 2020: Neue Details: Ampere und GTX-30-Series Deep Dive

NVIDIA geht für die Vorstellung der Ampere-Generation der GeForce-RTX-Karten einen etwas anderen Weg. Vor einigen Tagen hat man die neuen Karten in einer Videopräsentation vorgestellt und kurz darauf waren auch die wichtigsten technischen Daten bekannt. Inzwischen hat NVIDIA uns aber über alle weiteren Details informiert und über diese dürfen wir ab sofort berichten... [weiterlesen]

Sonntag, 06. September 2020: Alienware Area-51m R2 im Test: Mehr Leistung geht nicht

Auch in der zweiten Generation dreht der Alienware Area-51m zu einem echten Kraftpaket auf, das auf einen Comet-Lake-Prozessor der Desktop-Klasse und eine NVIDIA GeForce RTX 2080 Super mit bis zu vier schnellen PCI-Express-SSDs und zahlreichen weiteren Gamer-Features wie Killer-Netzwerkchips, Tobii-Eyetracking und eine schicke RGB-Beleuchtung setzt. Wie sich das rund 4.337 Euro teure Monster-Flaggschiff im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 07. September 2020: Kolink Citadel Mesh RGB im Test: Micro-ATX-Gehäuse verspricht hohen Airflow

Der Mesh-Trend macht auch vor Kolinks neuem Micro-ATX-Gehäuse nicht Halt. Das Citadel Mesh RGB verspricht einen starken Airflow und eine entsprechend gute Kühlung. Dazu soll das Gehäuse aber auch mit A-RGB-Beleuchtung und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis auffallen... [weiterlesen]

Dienstag, 08. September 2020: Crucial P5 im Test: Crucials bisher schnellste SSD

Geht es in unserem Storage-Forum um Empfehlungen für SSDs, fällt meist auch der Name Crucial: Gerade die MX500 für SATA oder die P1 mit QLC-Speicher können sich in ihren Segmenten einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Dabei steht bei beiden Laufwerken ein gutes Preisleistungsverhältnis im Fokus. Anders sieht es bislang bei der Empfehlung von HighEnd-SSDs aus. Hier fällt der Name Crucial eher selten, obwohl doch der Mutterkonzern Micron durchaus den Speicher für viele Top-Modelle produziert. Mit unserem heutigen Testkandidaten, der Crucial P5, soll sich das ändern. Wie gut das funktioniert, überprüfen wir wie immer mit unserem Benchmark-Parcours... [weiterlesen]

Mittwoch, 09. September 2020: Seasonic CONNECT 750W Gold im Test: Eine saubere Lösung für das Kabelmanagement?

Wirkliche Innovationen sind in der Netzteilbranche eher selten, von daher ist es sehr erfreulich, dass Seasonic vor kurzem ein erstes Modell des CONNECT-Systems auf den Markt gebracht hat. Bei CONNECT werden ein Netzteil und ein Backplane-Modul kombiniert, um das Kabelmanagement im System zu optimieren. Das auf der Rückseite des Mainboard-Trays positionierte Modul verteilt die Leistung und die Systemkomponenten werden von diesem ausgehend mit kurzen modularen Kabeln versorgt. Wie sich das CONNECT 750 Gold in der Praxis schlägt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 10. September 2020: MSI MAG CoreLiquid 360R im Test

MSIs bietet mit der MAG CoreLiquid 360R eine 360-mm-AiO-Kühlung an, die sowohl eine hohe Kühlleistung als auch eine besonders effektvolle Beleuchtung verspricht. Dazu gibt es Besonderheiten: Vor allem einen um 270° drehbaren LED-Aufsatz auf dem Kühler und eine Pumpe, die direkt in die Kühllamellen des Radiators integriert ist... [weiterlesen]

Freitag, 11. September 2020: Alienware m15 R3 im Test: Ein durchaus portabler High-End-Gamer

Wem das Alienware Area-51m R2 zu groß ist, wer aber dennoch ein echtes Kraftpaket unter den Gaming-Notebooks haben möchte, der sollte sich das Alienware m15 R3 einmal näher ansehen. Der kleine Bruder fällt deutlich kompakter aus, setzt ausschließlich auf Mobile-Komponenten und ist mit seiner Ausstattung noch immer ein richtiges Biest. Wie sich das Modell in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]