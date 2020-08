KW34 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem LG UltraGear 34GN850 kräftig auf den Zahn gefühlt oder die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus getestet, sondern auch der Samsung SSD 870 QVO und den Antec Katana einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Aber auch der AverMedia Live Gamer DUO und das ASUS ROG Zephyurs Duo 15 sowie das ASRock Rack E3C246D4I-2T standen bei uns während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 14. August 2020: LG UltraGear 34GN850 im Test: Rasantes Nano-IPS-Display

Mit dem LG 34GN850-B dreht der südkoreanische Monitor-Spezialist weiter an der Geschwindigkeitsschraube seiner Ultragear-Geräte. Das verbaute Nano-IPS-Panel soll eine Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms bieten und gleichzeitig maximal 160 Hz schnell sein. Das klingt nach einer guten Mischung, die sich in unserem Test kaum einen Fehler erlaubt... [weiterlesen]

Freitag, 14. August 2020: Video: Elgato Stream Deck, Cam Link 4K, Wave:3 und Key Light angetestet

Elgato hat in der Vergangenheit ein umfangreiches Portfolio an Geräten zusammengestellt, das genau auf die Bedürfnisse von Streamern und Content Creators ausgerichtet ist. Wir haben ein aktuelles Setup bestehend aus Elgato Stream Deck, Cam Link 4K, Wave:3 und Key Light zusammengestellt und klären in unserem Video-Test, wie gut die Produkte harmonieren, was sie alles auf dem Kasten haben - und ob es zu Problemen kommt. Die Hardware haben wir gleichzeitig zur Produktion unseres Videos genutzt, sodass wir mehrere Arbeitsschritte einsparen konnten... [weiterlesen]

Sonntag, 16. August 2020: Samsung SSD 870 QVO im Test: QLC überzeugt immer noch nicht

Als vor knapp zwei Jahren mit der Samsung SSD 860 QVO eine der ersten QLC-SSDs den Hardwareluxx-Testparcours meisterte, war das Fazit noch sehr verhalten und wir mussten festhalten: QLC überzeugt noch nicht! Jetzt schickt Samsung die 870 QVO ins Rennen, um vieles besser zu machen und um auch mehr Speicherplatz anbieten zu können. Wie gut das funktioniert, bzw. ob sich sogar ein Umstieg lohnt, klären wir wie immer in unserem Review... [weiterlesen]



Montag, 17. August 2020: Antec Katana 16 GB DDR4-3200 im Test

Mit den Katana-Arbeitsspeichermodulen hat Antec seine ersten Arbeitsspeichermodule auf den Markt gebracht, die sich hauptsächlich an Gamer und Designbewusste Käufer richten. In unserem Test werden wir die neuen Riegel genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, ob die Leistung genauso scharf ist, wie das Design... [weiterlesen]

Dienstag, 18. August 2020: AVerMedia Live Gamer DUO - GC570D im Test: Capture Card mit Dual-HDMI-Input

Die AVerMedia Live Gamer DUO - GC570D kann gleich zwei Video-Feeds aufzeichnen und unterstützt 4K60 HDR 10 oder FullHD mit 240 FPS als Pass-Through-Lösung. Im Test klären wir, wie sich die Capture-Card in der Praxis schlägt... [weiterlesen]

Mittwoch, 19. August 2020: ASUS ROG Zephyrus Duo 15 im Test: Das Gaming-Notebook mit dem Zweit-Display

Das ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550 bietet nicht nur äußerst schnelle Hardware fürs Gaming, sondern bleibt dabei auch noch äußerst kompakt. Das Highlight ist jedoch ganz klar der zweite Bildschirm direkt über der Tastatur, der das Gerät zu einem echten Hingucker macht. Ob das rund 4.500 Euro teure Konzept in der Praxis aufgeht, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 20. August 2020: Das ASRock Rack E3C246D4I-2T im Test

Mit dem ASRock Rack E3C246D4I-2T schauen wir uns heute einmal kein Standard-Modell für Intel- oder AMD-Prozessoren an. Das E3C246D4I-2T zeichnet sich nicht durch besonders viele PCI-Express-Steckplätze, eine besonders starke Spannungsversorgung oder eine RGB-Beleuchtung aus, sondern soll anhand der Anschlüsse und gebotenen Funktionen den Nutzer ansprechen, der sich einen Storage-Server aufbauen möchte... [weiterlesen]

Freitag, 21. August 2020: KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus im Test: Günstiger 3D-Beschleuniger mit GDDR6

Neben den neuen Super-Ablegern hat NVIDIA-Exklusivpartner KFA2 seine kleinsten Modelle nun ebenfalls auf GDDR6-Videospeicher umgestellt. Wie sich die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus GDDR6 als Einsteiger-Grafikkarte mit ihrem Custom-Kühler und einer einfachen Übertaktungsfunktion mit nur einem Klick in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben die etwa 130 Euro teure Grafikkarte ausführlich getestet... [weiterlesen]