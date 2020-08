Seite 1: LG UltraGear 34GN850 im Test: Rasantes Nano-IPS-Display

Mit dem LG 34GN850-B dreht der südkoreanische Monitor-Spezialist weiter an der Geschwindigkeitsschraube seiner Ultragear-Geräte. Das verbaute Nano-IPS-Panel soll eine Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms bieten und gleichzeitig maximal 160 Hz schnell sein. Das klingt nach einer guten Mischung, die sich in unserem Test kaum einen Fehler erlaubt.

Nachdem sich LG anfänglich im Gaming-Segment noch etwas zurückhielt, ist man in der Zwischenzeit mit seinen Ultragear-Monitoren voll in dem lukrativen Marktsegment angekommen. ASUS, Acer und Co. geben zwar gerade mit ihren aggressiven Designs weiterhin die Linie vor, LG gibt jedoch auf der technischen Seite Vollgas. Bereits Anfang des Jahres wollte man seine IPS-Panels besonders schnell machen und erstmals eine Reaktionszeit von 1 ms erreichen, hatte dafür aber mit erheblichen Problemen bei der Bildqualität zu kämpfen. Nun steht die neuste Generation in unserer Redaktion und die soll einiges besser machen.

Neben der Reaktionszeit ist die maximale Wiederholfrequenz interessant. Der 34GN50-B bietet 144 Hz, was für die meisten Gamer eigentlich ausreichend wäre. Zusätzlich lässt er sich auf 160 Hz übertakten, was allerdings nicht ohne Einschränkungen einhergeht. Wer Tearing beseitigen will, ist flexibel, denn der Monitor unterstützt FreeSync Premium und ist sogar G-Sync Compatible. Für eine gute Farbdarstellung soll LGs eigene Nano-IPS-Technik sorgen. Und HDR darf 2020 ebenfalls nicht fehlen. Allerdings ist der geschwungene 34 Zöller lediglich nach dem kleinsten Standard DisplayHDR 400 zertifiziert.

Aktuell ist der LG Ultagear 34GN850B ab einem Preis von rund 875 Euro im Preisvergleich gelistet.

Spezifikationen des LG 34GN850-B in der Übersicht Straßenpreis: ca. 875 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.lg.de Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz / Rot Format: 21:9 Panel: Nano-IPS-Panel Look up Table: 10 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 320 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 160 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 7,6 kg Abmessungen (B x H x T): 819,2 x 464,1 x 312,2 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: OSC-Bedienung,G-Sync Compatible, Adaptive Sync, 160 Hz per OC

