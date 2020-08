Seite 1: KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus im Test: Günstiger 3D-Beschleuniger mit GDDR6

Neben den neuen Super-Ablegern hat NVIDIA-Exklusivpartner KFA2 seine kleinsten Modelle nun ebenfalls auf GDDR6-Videospeicher umgestellt. Wie sich die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus GDDR6 als Einsteiger-Grafikkarte mit ihrem Custom-Kühler und einer einfachen Übertaktungsfunktion mit nur einem Klick in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben die etwa 130 Euro teure Grafikkarte ausführlich getestet.

Im Einstiegs-Segment gibt es von der NVIDIA GeForce GTX 1650 inzwischen drei verschiedene Modelle: Einmal die Urversion, wie sie NVIDIA im April 2019 vorgestellt hatte, einmal mit mehr Shadereinheiten und leicht höheren Taktraten als Super-Variante und einmal als einfacher Refresh mit dem Wechsel auf GDDR6-Speicher, wie er von immer mehr Boardpartnern vollzogen wird.

Von letzterer Sorte ist die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus GDDR6, welche erst in diesen Tagen auf den Markt kommt und welcher wir uns heute widmen wollen. Sie basiert auf der 4,7 Milliarden Transistoren starken TU117-GPU mit 896 Shadereinheiten und kann auf einen 4 GB großen GDDR6-Videospeicher samt 128-Bit-Interface zurückgreifen, womit gegenüber dem Original vor allem die Speicherleistung deutlich angestiegen ist. Um diesem entgegen zu wirken und die Leistungsunterschiede aufrecht zu erhalten, hat NVIDIA die Taktraten für den Grafikprozessor leicht abgesenkt.

Die technischen Daten der GeForce-GTX-1650-Serie in der Übersicht Modell GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1650 Super KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus GDDR6 Preis ab etwa 125 Euro ab etwa 145 Euro etwa 130 Euro Technische Daten Architektur Turing Turing Turing GPU TU117 TU116 TU117 Fertigung TSMC 12 nm TSMC 12 nm TSMC 12 nm Transistoren 4,7 Milliarden 6,6 Milliarden 4,7 Milliarden Diegröße 200 mm² 284 mm² 200 mm² Shadereinheiten 896 1.280 896 Tensor Cores - - - RT Cores - - - Textureinheiten 56 80 56 ROPs 32 32 32 GPU-Takt (Basis) 1.485 MHz 1.530 MHz 1.410 MHz GPU-Takt (Boost) 1.665 MHz 1.725 MHz 1.605 MHz / 1.635 MHz Speichertakt 2.000 MHz 1.500 MHz 1.500 MHz Speichertyp GDDR5 GDDR6 GDDR6 Speichergröße 4 GB 4 GB 4 GB Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit Bandbreite 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 100 W 75 W Versorgung - 1x 6-Pin 1x 6-Pin SLI/NVLink - - -

Dazu gibt es bei der EX Plus einen Custom-Kühler mit zwei Axiallüftern und ein kleines Software-Tool mit Hilfe dessen sich die Taktfrequenz mit nur einem Klick leicht anheben lässt. Dann steigt der Mindest-Boost-Takt von ehemals 1.605 auf 1.635 MHz leicht an. In der Praxis erreicht unser Testmuster weitaus höhere Taktraten, wie wir noch im Laufe dieses Hardwareluxx-Artikels feststellen werden.

Wir haben die KFA2 GeForce GTX 1650 EX Plus mit GDDR6-Videospeicher kräftig auf den Zahn gefühlt.