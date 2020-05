KW20 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum NDA-Fall nicht nur den neuen Quadcore-Prozessoren der Ryzen-3000-Familie von AMD, dem Ryzen 3 3300X und Ryzen 3100 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das Honor MagicBook 14, die Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB und die MadCatz R.A.T. 8+ getestet. Der be quiet! Pure Rock 2, das Chieftec Scorpion 3 und der neue Corsair One Pro i200 mit Intel Core i9-10940X und NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti standen während der letzten Tage ebenfalls bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 07. Mai 2020: AMD Ryzen 3 3300X und Ryzen 3 3100 im Test: Kleine Ryzen für Gamer ganz groß

Mit dem AMD Ryzen 3 3300X und dem Ryzen 3 3100 skaliert AMD seine aktuellen Ryzen-3000-Prozessoren weiter nach unten und drückt die Einstiegskosten seiner CPUs auf knapp 130 bis 110 Euro. Mit vier Kernen und SMT sowie weiterhin hohen Taktraten und allen Vorzügen der Zen-2-Architektur könnten sich die beiden zu neuen Preis-Leistungskrachern entwickeln. Ob sie das schaffen, erfährt man in unserem heutigen Vergleichs-Test pünktlich zum NDA-Fall... [weiterlesen]

Freitag, 08. Mai 2020: Honor MagicBook 14 im Test: Gute Mittelklasse zum günstigen Preis

Das MagicBook 14 ist das erste Notebook von Honor und soll wie die Smartphones des Herstellers mit einem vergleichsweise günstigen Preis auf die Mittelklasse abzielen. Für rund 600 Euro gibt es ein mattes 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen AMD Ryzen 5 3500U mit integrierter Vega-8-Grafikeinheit, 8 GB an Arbeitsspeicher und eine 256 GB fassende SSD sowie viele weitere, kleinere Details wie eine LED-Hintergrundbeleuchtung, ein Fingerabdruck-Sensor oder eine Top-Up-Webcam, die direkt in der Tastatur versenkt werden kann. Wie sich das Gerät im Praxiseinsatz schlägt, klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 10. Mai 2020: Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB im Test: RGB-AiO-Kühlung neu aufgelegt

Cooler Master will die MasterLiquid ML240L V2 RGB in zweiter Version deutlich aufgewertet haben. Die neue Pumpe soll langlebiger sein und leiser arbeiten. Und auch die vergrößerte Fläche des Radiators und die neuen SickleFlow 120 RGB-Lüfter lassen auf mehr Performance hoffen. Im Test klären wir, wie sich die RGB-AiO-Kühlung im Vergleich zur Konkurrenz schlägt... [weiterlesen]

Montag, 11. Mai 2020: MadCatz R.A.T. 8+ - Die Wiedergeburt einer ungewöhnlichen Maus

Ist es ein Transformer oder doch nur eine Maus? Dies ist wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die sich jemand stellt, der eine Maus aus dem Hause MadCatz das erste Mal sieht. Die R.A.T 8+ ist neben sieben weiteren Modellen Bestandteil des neuen Portfolios von MadCatz, mit dem sich der Hersteller wieder am Gamingmarkt präsentiert... [weiterlesen]

Dienstag, 12. Mai 2020: be quiet! Pure Rock 2 im Test: Die optimale Einsteigerlösung?

Die Einsteigerkühler von be quiet! erhalten wichtigen Zuwachs: Der Pure Rock 2 soll einen überzeugenden Mix aus Leistung und Lautstärke bieten und dazu noch relativ günstig sein. Wir klären im Test, ob er wirklich der optimale Einsteigerkühler ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 13. Mai 2020: Snapshots erklärt mit der Buffalo TeraStation 6200DN [Anzeige]

Die Buffalo TeraStation 6200DN ist ein hochzuverlässiges Business-2-Bay-NAS mit leistungsstarker Hardware, welches speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Die TeraStation bietet eine äußerst zuverlässige Netzwerkspeicherlösung mit Snapshots und iSCSI-Volume Backup-Funktionalitäten... [weiterlesen]

Donnerstag, 14. Mai 2020: Chieftec Scorpion 3 im Test: Sticht das Gaming-Gehäuse?

Das Scorpion 3 von Chieftec will Spieler mit seinem gläsernen Design und gleich vier vormontierten A-RGB-Lüftern ansprechen. Im Test wollen wir herausfinden, ob das Gehäuse auch im Vergleich zur Konkurrenz einen Stich machen kann... [weiterlesen]

Freitag, 15. Mai 2020: Turm-Workstation: Corsair One Pro i200 mit Core i9-10940X und RTX 2080 Ti im Test

Auch leistungsstarke Workstation-Systeme können vergleichsweise kompakt ausfallen und mit einem edlen Design auf sich aufmerksam machen – das versucht Corsair zumindest mit seinem neusten Flaggschiff der One-Pro-Familie zu beweisen. Trotz des kompakten 12-Liter-Gehäuses befinden sich ein Intel-Prozessor mit stolzen 14 Kernen und 28 Threads, üppige 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher, die schnellste GeForce-Grafikkarte und eine mehr als großzügig bemessene NVMe-SSD im Inneren. Wie sich das rund 5.000 Euro teure Pro-System im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterleiten]