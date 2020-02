KW07 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das SanDisk iXpand Wireless Charger einem Praxistest unterzogen, sondern auch Planet Zoo und das neue Call of Duty angespielt. Aber auch der Netgear Orbi WiFi 6, das ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha mit neuer Stromversorgung, die Alphacool Eisbaer Aurora 240 und der Aorus FI27Q-P sowie die Western Digital WD_Black P50 standen während der letzten Tage bei uns auf dem Programm. Zu guter Letzt unterzogen wir den neuen neuen Ice-Lake- und Comet-Lake-Prozessoren einen umfangreichen Leistungsvergleich.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 07. Februar 2020: SanDisk iXpand Wireless Charger ausprobiert: Unkompliziertes Smartphone-Backup

Im Fall der Fälle, wenn alle Daten verloren sind, ist guter Rat teuer und ein Backup in der Regel durch nichts zu ersetzen. Gerade die Bilder, die auf unseren Smartphones lagern, wären ein herber Verlust. Der SanDisk iXpand Wireless Charger möchte eine besonders einfache und praktische Lösung sein, denn das Backup erfolgt kabellos, während das Smartphone gleichzeitig geladen wird. Wie gut das ist der Praxis klappt, klären wir in unserem Kurztest... [weiterlesen]

Samstag, 08. Februar 2020: Was für ein Affentheater: Planet Zoo angespielt

Mit Planet Zoo präsentiert die britische Spieleschmiede Frontier Developments ein Aufbaustrategiespiel, das an den Erfolg der von Blue Fang Games entwickelten Wirtschaftssimulation Zoo Tycoon aus dem Jahr 2001 anknüpfen möchte. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx in die Welt der Zoologie begeben und sich den Nachfolger von Planet Coaster mal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 09. Februar 2020: Netgear Orbi WiFi-6-System im Test

Auf der IFA im September 2019 stellte Netgear sein neues Orbi-System mit Unterstützung für WiFi 6 vor. Die schnellsten WLAN-Techniken sollen mit der Einfachheit der Orbi-Systeme kombiniert werden. Eine höhere Abdeckung und ein schnellerer Uplink sind ebenso Bestandteil. Wir haben uns das aktuelle Orbi-Mesh mit WiFi 6 angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 10. Februar 2020: Mit USB-3.2-Gen2x2-Test: Das ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha im Kurztest

Der König ist tot...lang lebe der König! Das ROG Zenith II Extreme ist nicht länger der König unter den sTRX4-Mainboards bei ASUS, sondern wird nach nur wenigen Monaten mit dem Refresh-Modell "ROG Zenith II Extreme Alpha" entthront, wie wir berichtet haben. In diesem Kurztest wollen wir die Unterschiede zwischen beiden Platinen festhalten und schauen, ob wir mehr Takt aus CPU und RAM quetschen können... [weiterlesen]

Dienstag, 11. Februar 2020: Alphacool Eisbaer Aurora 240 im Test: Ein Eisbaer wird bunt

Alphacools Eisbaer-Kühlungen sind eine Besonderheit: Obwohl sie so nutzerfreundlich wie eine AiO-Kühlung sind, können sie wiederbefüllt und sogar erweitert werden. Bisher fehlte allerdings eine RGB-Beleuchtung - doch die neue Eisbaer Aurora-Serie wird jetzt sogar besonders auffällig beleuchtet. Gleichzeitig verspricht Alphacool auch funktionale Verbesserungen... [weiterlesen]

Mittwoch, 12. Februar 2020: Aorus FI27Q-P im Test: Gaming-Display mit umfangreicher Ausstattung

Gigabyte kann auf eine lange Historie mit Bereich der Grafikkarten und Mainboards zurückblicken, Monitore bietet der Hersteller aus Taiwan hingegen erst seit Kurzem an. Der Aorus FI27Q-P ist erst das zweite Modell, das wir im Test haben – und das kann erneut mit zahlreichen interessanten Funktionen aufwarten und möchte darüber hinaus mit HDR-Support und 165 Hz ideal für Gamer sein – ob dem wirklich so ist, zeigen wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 13. Februar 2020: Ice Lake gegen Comet Lake: Intels 10. Core-Generation im Vergleich

Zur Computex Ende Mai kündigte Intel die ersten Ice-Lake-Prozessoren an. In einem Artikel haben wir uns die Details zu den Sunny-Cove-Kernen bzw. der gleichnamigen Architektur bereits angeschaut. Besonders die höhere IPC-Leistung, die direkte Anbindung von Thunderbolt 3 und die integrierte Iris Plus Graphics auf Basis der Gen11-Graphics standen damals im Fokus. Inzwischen gibt es innerhalb der 10. Core-Generation auch einige Modelle auf Basis von Comet Lake – Intel macht sich also selbst Konkurrenz. Wir haben die aktuelle Generation im Hinblick auf die CPU-Leistung getestet... [weiterlesen]

Freitag, 14. Februar 2020: Externe SSD mit USB 3.2 Gen2x2: Western Digital WD_Black P50 2 TB im Test

Für Anwender mit hohen Anforderungen bietet Western Digital die WD_Black-Laufwerksserie an, aus der wir uns die externe SSD P50 Game Drive mit 2-TB-Speicherkapazität mit offizieller USB-3.2-Gen2x2-Unterstützung geschnappt haben. Ob wir Daten wirklich mit bis zu 20 GBit/s verschieben können, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Samstag, 15. Februar 2020: Call of Duty: Modern Warfare angespielt

Mit dem neusten Teil der Call-of-Duty-Reihe beabsichtigte die Spieleschmiede Infinity Ward wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückzukehren und führte den in Black Ops 4 schmerzlich vermissten Story-Modus wieder ein. Dieser sorgte bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsbedarf. Allerdings war die Ursache hierfür keineswegs auf technische Innovationen zurückzuführen, sondern auf die Story des neuen Call of Duty: Modern Warfare. Diese ist nichts für sensible Menschen... [weiterlesen]