Seite 1: Aorus FI27Q-P im Test: Gaming-Display mit umfangreicher Ausstattung

Gigabyte kann auf eine lange Historie mit Bereich der Grafikkarten und Mainboards zurückblicken, Monitore bietet der Hersteller aus Taiwan hingegen erst seit Kurzem an. Der Aorus FI27Q-P ist erst das zweite Modell, das wir im Test haben – und das kann erneut mit zahlreichen interessanten Funktionen aufwarten und möchte darüber hinaus mit HDR-Support und 165 Hz ideal für Gamer sein – ob dem wirklich so ist, zeigen wir in unserem Test.

Wenn man von der RGB-Beleuchtung einmal absieht, waren nur wenige Bereiche der IT in den letzten Jahren in einem solchen Wandel wie das Display-Segment. Neue Diagonalen und Formfaktoren, neue Display-Techniken, schnellere Wiederholfrequenzen, G-Sync, FreeSync und HDR haben die einst angestaubten Displays nicht nur interessant, sondern auch lukrativ für die Hersteller gemacht. Das resultiert darin, dass immer mehr Anbieter Monitore – insbesondere Gaming-Monitore – in ihr Programm aufnehmen. Dazu zählt Aorus, die mit dem FI27Q-P einen aktuellen Gaming-27-Zöller im Programm haben.

Die Kennzahlen klingen zunächst einmal bekannt: 27 Zoll werden mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten kombiniert, was dazu führt, dass nicht zwangsläufig eine High-End-Grafikkarte benötigt wird. Aorus setzt auf ein planes IPS-Panel, das maximal mit 165 Hz angesteuert werden kann. Gleichzeitig verbaut Aorus interessante Technik unter der Haube. Es wurde eine aktive Geräuschunterdrückung für das Headset-Mikrofon integriert, wenn es via Klinke über den Monitor angeschlossen wird. Außerdem gibt es eine umfangreiche Software, die an verschiedenen Stellen helfen soll.

Aorus legt die Messlatte für die Ausstattung also hoch, was sich auch beim Preisschild bemerkbar macht. Knapp 700 Euro müssen investiert werden, was für einen 27-Zöller eine ganze Menge Geld ist.

Spezifikationen des Aorus FI27q-P in der Übersicht Straßenpreis: ca. 700 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.gigabyte.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz / RGB Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 165 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 8,0 kg Abmessungen (B x H x T): 614,9 x 484,7 x 565,9 x 236,9 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 21° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Software-Bedienung, ANC-Modul, RGB-Beleuchtung, FreeSync