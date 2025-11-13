Werbung

Auf die Ankündigung zu FSR "Redstone" im Mai diesen Jahres folgte wenig substantielles. Für das zweite Halbjahr 2025 angekündigt blieb AMD auch noch etwas Zeit, sein Versprechen einzuhalten. Mit dem morgigen Start von Call of Duty: Black Ops 7 soll es nun soweit sein. Gemeinsam mit Activision kündigt AMD nun an, dass der Titel der erste sein wird, der zumindest eine der Redstone-Funktionen umsetzen wird.

Konkret geht es dabei um Machine Learning Ray Regeneration. Anstatt dort, wo nicht ausreichend Informationen durch Beschränkungen in den Raytracing-Berechnungen zur Verfügung stehen, auf einen Denoiser zu setzen, rekonstruiert AMD die fehlenden Pixel per KI. Dies soll für eine wesentlich bessere Bildqualität sorgen.

Konkret heißt es bei AMD:

Lighting and reflections are essential to creating an immersive gaming experience. Imagine spotting your opponent’s reflection rippling in a puddle beneath your feet as every ray of light is rendered with stunning precision. Experience crystal-clear reflections and lifelike lighting that redefine immersion. · Neural network that transforms noisy ray-traced data into accurate lighting and reflections · Augments visual content before upscaling for sharper, more realistic gameplay · Optimized performance and realism to deliver a truly cinematic experience - so AMD

Ein visuelles Beispiel für die Funktionsweise bleibt uns AMD an dieser Stelle schuldig. Einzig die zur Computex gezeigte Techdemo zeigt FSR Redstone bzw. Machine Learning Ray Regeneration in Aktion. Die weiteren Komponenten von FSR Redstone sind ein neues FSR Upscaling, FSR Frame Generation und ein FSR Radiance Caching. Diese kommen bei Call of Duty: Black Ops 7 aber noch nicht zum Einsatz.

Ohnehin werden nur Besitzer einer Karte der Radeon-RX-9000-Serie in den Genuss der Redstone-Optimierungen kommen. Bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass AMD dies auch für die älteren Karten anbieten wird.

Neuer Treiber

Darüberhinaus bietet AMD für Call of Duty: Black Ops 7 mit dem Adrenalin 25.11.1 einen neuen Treiber an, der die entsprechenden Optimierungen enthält. Darüber hinaus nennen die Release Notes Optimierungen für Anno 117: Pax Romana und ARC Raiders. Der Download des Treibers ist direkt bei AMD möglich.