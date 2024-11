Werbung

AMDs Sockel AM5 ist gerade aufgrund des Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test), in aller Munde. Somit wollen wir für unsere Leser auch weiterhin einige AM5-Mainboards unter die Lupe nehmen. Unterhalb des ROG Crosshair X870E Hero (Hardwareluxx-Test) ist das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi in der oberen Mittelklasse angesiedelt und kann in vielen Punkten mit dem Crosshair-Modell mithalten. Wir halten die Details fest und vergleichen die Performance-Werte mit den restlichen AM5-Mainboards.

Innerhalb der ROG-Strix-Serie mit dem X870E- und X870-Chipsatz ist das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi das einzige Modell, das zwei Promontory21-Chips besitzt. ASUS wollte sicherlich das "E-E" beibehalten, das auch beim X670E-E und B650E-E fester Bestandteil ist. Die neuen F-, I- und A-Modelle hingegen bauen auf dem X870-Chipsatz mit einem Promontory21-Chip auf. Unverändert bleibt jedoch, dass PCIe 5.0 sowohl auf dem PEG-Slot als auch auf mindestens einem M.2-M-Key-Steckplatz mit der richtigen AM5-CPU nutzbar ist. Kurz zusammengefasst: X870E = 2x Promontory21, X870 = 1x Promontory21.

Für einen stolzen Preis von mindestens 511 Euro wandert das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi über die (virtuelle) Ladentheke und ist somit nicht mehr weit vom ROG Crosshair X870E Hero entfernt. Demnach darf der Anwender für diesen Preis auch einiges erwarten.

Schwarz ist beim ROG Strix X870E-E Gaming WiFi ganz klar dominant. Das PCB mit den ATX-Abmessungen, die vier DDR5-UDIMM-Steckplätze, der VRM- und die M.2-Kühler sind in Schwarz gehalten. Einzige Ausnahme stellt der ROG-Strix-Schriftzug auf dem obersten M.2-Kühler dar.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x8/x4) über X870E

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared)

Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern (30W PD), 1x intern)

6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

6x USB 2.0 (6x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

M.2 Q-Latch für M.2-Backplate

fünf M.2-Gummi-Abstandshalter

ein M.2-Q-Latch

zwei M.2 Q-Slides

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ASUS belässt es natürlich nicht nur rein bei der Platine, sondern legt auch etwas an Zubehör mit in den Karton. Zahlreiches M.2-Zubehör, jedoch auch zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, ein Quick-Start-Guide sowie ein paar ROG-Sticker und ein ROG-Schlüsselanhänger liegen bei. Um dem Kabel-Wirrwarr entgegenzuwirken, sind auch sieben Kabelbinder mit enthalten.