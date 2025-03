Werbung

In Zeiten von Festplatten mit hohen Kapazitäten jenseits der 30 TB richten wir unseren Blick nicht nur auf diese, sondern schauen auch darauf, was sich am unteren Ende der Skala an Neuerungen ergibt. Eine davon stellt die Toshiba MG10D, 4 TB, MG10ADA400E in der SATA-Variante dar. In einem bereits erschienen Artikel haben wir uns die größere Ausführung mit 8 TB angesehen und - so viel können wir bereits sagen - es wird noch einen weiteren Artikel geben mit einer SAS-Variante, was eine Premiere auf Hardwareluxx darstellt.

Wie bei der größeren 8-TB-Fassung, gibt es auch bei der von uns getesteten MG10ADA400E einige Varianten, welche jeden erdenklichen Anwendungsfall abdecken. Neben der Standard-SATA-Ausführung 512e/4Kn ist diese selbstverständlich auch mit SAS 3 als Anschlussart verfügbar. Zusätzlich lassen sich beide Anschlusstypen auch als 512 n sowie verschlüsselt als SIE- und SED-Variante beziehen. Diese gibt es natürlich auch in beiden Formatierungen. Addiert man alle Möglichkeiten in SATA- und SAS-Ausführung, kommt man alleine bei der 4-TB-Variante auf 12 mögliche Laufwerkskonfigurationen. Diese Vielfalt setzt sich mit den Größen 2 TB, 6 TB, 8 TB und 10 TB fort. Einzig die 1-TB-Ausführung der Toshiba MG10-D gibt es nur als SATA und dort auch nur als 512e mit und ohne SIE oder SED. Wie üblich bei der MG-Serie, verfügt auch die MG10ADA400E über Persistent-Write-Cache-Technology von Toshiba, welche die Daten im Zwischenspeicher vor Datenverlust bei plötzlichen Stromausfällen schützen soll.

Grundsätzlich handelt es sich um eine einfache Luft-gefüllte Festplatte mit zwei Plattern zu je 2 TB, denen ein Zwischenspeicher von 512 MB zur Verfügung steht. Da dies aber alles der aktuellen Toshiba-Technologie entspricht, lassen sich so mit einem 4-TB-Laufwerk Transferraten erzielen, welche wir sonst nur von größeren Laufwerken gewohnt sind. Da uns Toshiba zwei Muster zur Verfügung stellen konnte, wird es hier auch wieder einen erweiterten Artikel mit einer Gegenüberstellung beider Muster am Ende geben.