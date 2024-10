Werbung

Toshibas MG10F-Reihe kannten wir bisher nur mit der Größenordnung 22 TB, jedoch hat sich Toshiba nun auch dazu entscheiden, die kleineren Speichergrößen zu aktualisieren. In diesem Artikel sehen wir uns das Modell mit 8 TB an und werden ermitteln, ob die Technologie auch mit Luftfüllung halten kann, was die MG10F mit 22 TB Speicherkapazität bot.

Nachdem wir uns bereits das aktuelle 22-TB-Modell der MG10F mit Helium von Toshiba angeschaut hatten, werden wir in diesem Artikel eine Festplatte mit aktueller Technik und Luft testen. Die Toshiba MG10AFA800E ist zwar nur die kleine Schwester mit 8 TB, verfügt jedoch über die gleiche fortschrittliche Festplatten-Technologie wie das 22-TB-Modell, mit Ausnahme der Helium-Füllung. Zu erwarten sind also vier schnelle Platter, welche eine maximale Transferrate bereitstellen können, die so bisher noch nicht in der 8-TB-Klasse zu erwarten war.

Besonders bemerkenswert ist, dass Toshiba nicht nur die 8-TB-Variante auf den neuesten Stand gebracht hat. Beginnend mit 2 TB wurden alle Luft-gefüllten Festplatten, bis hin zur 10-TB-Größe, durch neue Modelle ersetzt. Neben der 8-TB-fassenden MG10F mit SATA-Anschluss werden wir uns auch das 4-TB-Modell und, als Premiere auf dem Hardwareluxx-Prüfstand, auch die MG10SDA200E ansehen, das Modell mit 2 TB und SAS-Anschluss.

Hersteller Toshiba Serie MG-Serie

Typ MG10F Kapazität 8 TB Anzahl Schächte unbegrenzt nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E15

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

keine Angabe Platter / Köpfe

4 / 8 PWC Ja maximaler jährlicher Workload 550 TB Cache 512 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 281 MB/s

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 10,1 W / keine Angabe / keine Angabe

Geräusch (dB(A)) Leerlauf /Last keine Angabe / keine Angabe MTBF 2.000.000 h Garantie 5 Jahre Modell MG10ADA800E

Angaben zum Energieverbrauch sowie der Betriebslautstärke ließen sich zum Zeitpunkt des Artikels leider nicht aus den frei zugänglichen Unterlagen von Toshiba entnehmen.