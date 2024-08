Werbung

Der MSI Cubi NUC 1MG will mit seiner effizienten, aber leistungsfähigen Hardware ein guter Alltagsbegleiter als Mini-PC auf dem Schreibtisch sein und zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Möglich wird dies dank umweltschonender Materialien, vor allem aber dank eines auf Effizienz getrimmten Intel-Core-U-Prozessors, der sich mit einer exklusiven Software weiter optimieren lässt. Wie sich der Kompaktrechner im Office-Alltag schlägt und wie er in Sachen Lautstärke- und Temperatur-Verhalten abschneidet, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben eine fast 990 Euro teure Konfiguration auf den Prüfstand gestellt.

Die Einstellung, bzw. die Übergabe der kleinen NUC-Rechner von Intel an ASUS bedeutet nicht, dass der Name und ihre Art vom Markt verschwinden. Ganz im Gegenteil: Die kompakten Office-Rechner bestehen weiterhin und sind bei den Herstellern beliebter denn je. In den vergangenen Wochen konnten wir mehrere Mini-PCs von Geekom oder Beelink auf den Prüfstand stellen, die teilweise unterschiedlicher nicht sein könnten. Von MSI kommt nun der Cubi NUC 1MG, welcher erst kürzlich in den Handel geschickt wurde.

Dabei handelt es sich um einen platzsparenden Würfel-PC, der mit einer performanten Leistung, vielen Funktionen und einem hohen Umweltbewusstsein auf sich aufmerksam machen soll. MSI legt bei dieser Serie großen Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet besonders umweltfreundliche Materialien wie recycelten Kunststoff oder weniger Plastik bei der Verpackung. Passend dazu gibt es unter der Haube des kompakten und durchaus sehr minimalistisch designten Gehäuses einen auf Effizienz getrimmten Intel-Core-Prozessor. Während die letzten Modellvarianten in der Regel auf die leistungsfähigsten Notebook-Chips setzten, kommt hier ein Ultrabook-Prozessor zum Einsatz.

Zusammen mit dem neuen Software-Tool "Power Meter" sollen wertvolle Einblicke in den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen beim Betrieb angezeigt oder der CO2-Ausstoß sowie die Stromkosten berechnet werden können. Die Software verfügt über eine Ein-Klick-Energiesparfunktion, die es den Benutzern ermöglicht, den Energieverbrauch weiter zu optimieren.

Den MSI Cubi NUC 1MG gibt es je nach Ausstattung wahlweise mit einem Intel Core 3-110U, einem Core 5-120U oder einem Intel Core 7-150U , die erst zu Beginn des Jahres offiziell in den Dienst gestellt wurden, in der Regel zwei Performance-Kerne mit vier bis acht Effizienz-Kernen kombinieren und sich zusammen mit einer Intel Xe Graphics in der 15-W-TDP-Klasse einsortieren. Dazu gibt es 8 oder 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine schnelle NVMe-SSD mit 256 bis 512 GB. MSI führt den Cubi NUC jedoch nicht nur vorkonfiguriert mit Speicher und vorinstalliertem Windows 11 Pro auf seiner Webseite, sondern außerdem als Barebone. Theoretisch lassen sich zwei SO-DIMM-Module und zwei M.2-Laufwerke unterbringen. Es ist sogar Platz für ein klassisches 2,5-Zoll-Laufwerk.

Dazu gibt es moderne Schnittstellen bis hin zu schnellem 2,5-GBit/s-Ethernet in zweifacher Ausführung, aber auch Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 und HDMI 2.1, wohingegen drahtlos per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert wird. Sogar einen integrierten microSD-Kartenslot und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse gehört zur Grundausstattung. All das bringt MSI in einem quadratischen Würfelgehäuse mit einer Bauhöhe von 50,1 mm sowie einem Gesamtvolumen von deutlich unter einem Liter unter. Das Gehäuse besteht zu 42,9 % aus recyceltem Kunststoff.

MSI Cubi NUC 1MG-019DE Hardware Prozessor: Intel Core 7-150U Mainboard: Raptor Lake-U Arbeitsspeicher: 2x 8 GB DDR5-5600 Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics Massenspeicher: 1x 512 GB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: MSI Cubi NUC CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 989 Euro

Je nach Ausstattung kostet der MSI Cubi NUC 1MG mit Arbeits- und Massenspeicher sowie vorinstalliertem Betriebssystem zwischen 499 und 989 Euro, womit gerade die besser ausgestatteten Modellvarianten doch recht schnell ins Geld gehen. Für unseren Test hat uns MSI mit einem seiner Spitzenmodelle versorgt. Der MSI Cubi NUC 1MG-019DE wird von einem Intel Core 7-150U und seiner integrierten Xe-Grafik befeuert und kann auf 16 GB sowie 512 GB SSD-Speicher zurückgreifen. Außerdem verfügt er über ein vorinstalliertes Windows-11-Pro-System. Damit wird die obere Preisrange von 989 Euro ausgefüllt.

Ob sich das bezahlt macht, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Mini-PC auf Herz und Nieren getestet und ihn durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt. Mit dabei sind nicht nur verschiedene Leistungstests, sondern auch welche zur Leistungsaufnahme, dem Lautstärke-Verhalten sowie den Temperaturen. Wir haben den MSI Cubi NUC 1MG-019DE ausführlich auf den Prüfstand gestellt.