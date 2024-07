Mit den immer schnelleren Zen-Kernen und der Kombination mit einer ebenfalls vergleichsweise schnellen, integrierten Grafikeinheit, haben sich Mini-PCs mit Ryzen-Prozessor zu einer echten Empfehlung gemausert. Erst kürzlich haben wir uns den Geekom A8 angeschaut, der mit einem Ryzen 9 8945HS ausgestattet ist. Heute werfen wir einen kurzen Blick auf den Beelink SER8, der auf den ersten Blick sehr ähnlich ist, sich im Detail aber dennoch unterscheidet.

Für einfache Office-Aufgaben, das Surfen im Internet und auch als Multi-Media-Wiedergabebox haben sich die Mini-PCs in den vergangenen Jahren bereits etabliert. Kamen hier über lange Zeit aber nur absolute Einsteiger-Prozessoren zum Einsatz, hat sich dies mit den immer leistungsstärkeren Notebook-Prozessoren gewandelt. Das, was in einem Notebook eingesetzt wird, kann natürlich auch problemlos in einem Mini-PC seinen Platz finden.

Die inzwischen von Intel an ASUS abgegebene NUC-Sparte bildet sozusagen das Intel-Gegenstück dessen, was wir mit dem Geekom A8 oder dem Beelink GTR7 bereits im Test hatten. Wir hoffen in den kommenden Wochen auch einen NUC 14 mit aktuellen Intel-Prozessor testen zu können, denn die NUC-Systeme erfreuen sich einer großen Beliebtheit.

Den Beelink SER8 gibt es nur in einer Konfiguration mit dem Ryzen 7 8845HS, 32 GB DDR5-5600 und einer 1 TB fassenden SSD. Beim Gehäuse hat man die Wahl zwischen Silber und Dunkelgrau. In dieser Konfiguration ruft Beelink im eigenen Shop einen Preis von 603,84 Euro auf. 7 % an Einfuhrumsatzsteuer und 19 % an Mehrwertsteuer kommen noch einmal hinzu – so landen wir bei etwa 770 Euro. Im Amazon-Store verkauft Beelink den SER8 für 899 Euro.

Die technischen Daten des Beelink SER8 Modell: Beelink SER8 Straßenpreis: 899 Euro

Technische Daten Prozessor Ryzen 7 8845HS Arbeitsspeicher 2x 16 GB DDR5-5600

bis zu 64 GB DDR5-5600 (SO-DIMM) integrierte GPU Radeon 780M

1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

NVMe-SSDs 2x M.2 PCIe 4.0 x4

USB 1x USB4 (40 GBit/s)

2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s)

2x USB 2.0 (480 MBit/s) Ethernet 1x 2.5GbE WLAN Intel Wi-Fi 6 AX200 weitere Anschlüsse/Funktionen Fingerabdrucksensor

magnetischer Stromanschluss

analoger Kopfhörerausgang Abmessungen 135 x 135 x 44,7 mm externes Netzteil 100 W

Im Lieferumfang des Beelink SER8 befindet sich ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 100 W und auch HDMI-Kabel mit einer Länge von 1 m liegt dabei. Darüber hinaus gibt es auch noch ein kleines Handbuch.

Der Beelink SER8

Der Beelink SER8 ist zwar recht kompakt, mit Abmessungen von 135 x 135 x 44,7 mm gibt es aber auch kleinere Systeme, wenngleich Beelink den Fokus auf die Kühlung legt, was mit einem größeren Gehäuse auch einfacher möglich ist. Der SER8 kommt auf ein Volumen von 0,814 l. Das Gewicht liegt bei etwa 750 g.

Zur Optik gibt es ansonsten gar nicht so viel zu sagen. Beelink verpackt die Hardware in einem Gehäuse aus Kunststoff, wenngleich dies wie Aluminium anmutet. Man orientiert sich hier an den Desktop-Macs von Apple, die über Jahre in einer ähnlichen Optik verkauft wurden.

Vorne am Gehäuse befindet sich der Ein/Ausschalter. Zwischen diesem und dem Klinke-Anschluss befindet sich ein Taster für das CMOS-Clear – also das Zurücksetzen des BIOS. Es folgen USB 3.2 mit 10 GBit/s einmal mit Typ-C- und Typ-A-Buchse.

Auf der Rückseite sind zweimal USB 2.0 mit 480 MBit/s sowie USB 3.2 mit 10 GBit/s als Typ-A-Anschluss zu finden. Der zweite Typ-C-Anschluss stellt USB4 mit 40 GBit/s zur Verfügung und ist somit auch die schnellste Schnittstelle am Beelink SER8. Für die Display-Ausgabe vorhanden sind jeweils einmal HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4. Ein weiterer Klinke-Anschluss lässt Audio-Signale an der Rückseite entnehmen. Zur Anbindung an das heimische Netzwerk gibt es einerseits einen RJ45-Anschluss als 2.5GbE und ein integriertes Intel Wi-Fi 6, welches über ein AX200-Modul realisiert wird.

Das Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 100 W wird über den Pogopin-Anschluss angeschlossen. Die Kühlung des Beelink SER8 saugt die kühle Luft unten an und bläst sie dann am hinteren Ende über die Öffnungen am Gehäuse wieder aus.

Zumindest was den Arbeitsspeicher und die SSDs betrifft, kann der Käufer eines Beelink SER8 noch eigene Änderungen durchführen. Dazu müssen vier Schrauben auf der Unterseite gelöst und der Deckel entfernt werden. Darunter befindet sich ein Staubfilter, der mit zwei weiteren Schrauben befestigt ist. Laut Beelink soll dieser die gröbsten Verschmutzungen entfernt halten, dann sollte er aber auch regelmäßig gereinigt werden.

Der Arbeitsspeicher ist als SO-DIMM ausgeführt. Beelink verbaut ab Werk Speicher von Crucial. Dieser arbeitet mit 5.600 MT/s. Zwar sind inzwischen auch SO-DIMM-Kits mit 6.000 MT/s und 6.400 MT/s verfügbar, viele aber werden sicherlich eher eine Kapazitätserweiterung ins Auge fassen. Kits mit 48 GB kosten ab 165 Euro, solche mit 64 GB oder gar 96 GB sind mit 200 Euro bzw. 290 Euro deutlich teurer.

Unter einem Kühler aus Aluminium befinden sich die zwei M.2-2280-Steckplätze. Einer ist ab Werk mit einer SSD mit einer Kapazität von 1 TB bestückt. Der zweite Steckplatz ist leer und kann daher mit einer beliebigen M.2-2280-SSD bestückt werden. Die Anbindung erfolgt über vier PCIe-4.0-Lanes – es kommen daher sinnvollerweise auch nur entsprechend PCIe-4.0-SSDs in Frage.

Die verbaute SSD kommt für sequenzielle Lese- und Schreibaufgaben auf einen Durchsatz von etwa 5,2 bzw. 3,7 GB/s. Für ein Office-System ist dies sicherlich ausreichend schnell. Der verbaute DDR5-Speicher zeigt in den Messungen zur Speicherbandbreite ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten.

Benchmarks:

Cinebench:

Cinebench R11 Single Threaded AMD Ryzen 7 7700 3.6XX AMD Ryzen 5 7600 3.51XX AMD Ryzen 7 7840HS 3.4XX Intel Core i7-1360P 3.37XX AMD Ryzen 7 8845HS 3.37XX Intel Core i5-14500 3.35XX AMD Ryzen 5 8600G 3.25XX Intel Core i5-14400F 3.15XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 2.61XX Intel Core i5-1145G7 2.39XX Cinebench Punkte Mehr ist besser

Cinebench R11 Multi Threaded Intel Core i5-14500 35.57XX AMD Ryzen 7 7700 34.6XX AMD Ryzen 7 7840HS 28.72XX AMD Ryzen 7 8845HS 28.21XX Intel Core i5-14400F 27.31XX Intel Core i7-1360P 26.38XX AMD Ryzen 5 7600 26.3XX AMD Ryzen 5 8600G 23.52XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 11.15XX Intel Core i5-1145G7 10.09XX Cinebench Punkte Mehr ist besser

Cinebench R15 Single Threaded AMD Ryzen 7 7700 310XX AMD Ryzen 5 7600 298XX AMD Ryzen 7 8845HS 284XX AMD Ryzen 7 7840HS 283XX Intel Core i5-14500 280XX Intel Core i7-1360P 279XX AMD Ryzen 5 8600G 276XX Intel Core i5-14400F 263XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 230XX Intel Core i5-1145G7 206XX Cinebench Punkte Mehr ist besser

Cinebench R15 Multi Threaded AMD Ryzen 7 7700 3070XX Intel Core i5-14500 2844XX AMD Ryzen 7 7840HS 2475XX AMD Ryzen 7 8845HS 2464XX Intel Core i5-14400F 2337XX AMD Ryzen 5 7600 2335XX Intel Core i7-1360P 2206XX AMD Ryzen 5 8600G 2038XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 990XX Intel Core i5-1145G7 866XX Cinebench Punkte Mehr ist besser

Cinebench R20 Single Threaded AMD Ryzen 7 7700 746XX Intel Core i5-14500 745XX Intel Core i7-1360P 743XX AMD Ryzen 5 7600 713XX AMD Ryzen 7 7840HS 697XX AMD Ryzen 7 8845HS 696XX Intel Core i5-14400F 688XX AMD Ryzen 5 8600G 675XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 570XX Intel Core i5-1145G7 542XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R20 Multi Threaded AMD Ryzen 7 7700 7273XX Intel Core i5-14500 6723XX AMD Ryzen 7 7840HS 6246XX AMD Ryzen 7 8845HS 6236XX Intel Core i5-14400F 5725XX AMD Ryzen 5 7600 5395XX AMD Ryzen 5 8600G 5088XX Intel Core i7-1360P 4909XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 2100XX Intel Core i5-1145G7 2060XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R23 Single Threaded Intel Core i5-14500 1940XX AMD Ryzen 7 7700 1924XX Intel Core i7-1360P 1915XX AMD Ryzen 5 7600 1841XX Intel Core i5-14400F 1806XX AMD Ryzen 7 7840HS 1790XX AMD Ryzen 7 8845HS 1778XX AMD Ryzen 5 8600G 1732XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 1535XX Intel Core i5-1145G7 1404XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R23 Multi Threaded AMD Ryzen 7 7700 18573XX Intel Core i5-14500 17303XX AMD Ryzen 7 7840HS 16606XX AMD Ryzen 7 8845HS 15636XX Intel Core i5-14400F 14975XX AMD Ryzen 5 7600 14050XX AMD Ryzen 5 8600G 12896XX Intel Core i7-1360P 12375XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 5421XX Intel Core i5-1145G7 5328XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Y-Cruncher:

Y-Chruncher 1T (500M) AMD Ryzen 5 8600G 80.854XX AMD Ryzen 7 7700 82.361XX AMD Ryzen 5 7600 85.482XX AMD Ryzen 7 7840HS 85.736XX AMD Ryzen 7 8845HS 88.851XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 91.221XX Intel Core i5-1145G7 95.383XX Intel Core i7-1360P 101.488XX Intel Core i5-14500 103.133XX Intel Core i5-14400F 108.089XX Sekunden Weniger ist besser

Y-Chruncher nT (500M) AMD Ryzen 7 7700 12.621XX AMD Ryzen 5 8600G 14.979XX AMD Ryzen 5 7600 15.3XX Intel Core i5-14500 15.464XX AMD Ryzen 7 8845HS 15.501XX Intel Core i5-14400F 17.187XX Intel Core i7-1360P 22.976XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 27.959XX Intel Core i5-1145G7 28.967XX AMD Ryzen 7 7840HS 34.792XX Sekunden Weniger ist besser

Blender:

Blender bmw27 AMD Ryzen 7 7700 126XX Intel Core i5-14500 137XX AMD Ryzen 7 8845HS 151XX Intel Core i5-14400F 158XX AMD Ryzen 5 7600 167XX AMD Ryzen 7 7840HS 167XX AMD Ryzen 5 8600G 199XX Intel Core i7-1360P 200XX Sekunden Weniger ist besser

Blender classroom AMD Ryzen 7 7700 275XX Intel Core i5-14500 328XX AMD Ryzen 7 8845HS 342XX AMD Ryzen 7 7840HS 358XX AMD Ryzen 5 7600 367XX Intel Core i5-14400F 380XX AMD Ryzen 5 8600G 438XX Intel Core i7-1360P 499XX Sekunden Weniger ist besser

7-Zip:

7-Zip Komprimierung AMD Ryzen 7 7700 110751XX Intel Core i5-14500 100861XX AMD Ryzen 7 8845HS 91026XX AMD Ryzen 5 7600 87699XX Intel Core i5-14400F 86736XX AMD Ryzen 7 7840HS 79952XX AMD Ryzen 5 8600G 79903XX Intel Core i7-1360P 68878XX MIPS Mehr ist besser

7-Zip Dekomprimierung AMD Ryzen 7 7700 130315XX AMD Ryzen 7 7840HS 115547XX AMD Ryzen 7 8845HS 108190XX Intel Core i5-14500 103199XX AMD Ryzen 5 7600 98174XX AMD Ryzen 5 8600G 89055XX Intel Core i5-14400F 86520XX Intel Core i7-1360P 75560XX MIPS Mehr ist besser

7-Zip Gesamt AMD Ryzen 7 7700 120533XX Intel Core i5-14500 101012XX AMD Ryzen 7 8845HS 99608XX AMD Ryzen 7 7840HS 97750XX AMD Ryzen 5 7600 92937XX Intel Core i5-14400F 86847XX AMD Ryzen 5 8600G 84479XX Intel Core i7-1360P 73719XX MIPS Mehr ist besser

AIDA64:

AIDA64 Lesedurchsatz Intel Core i5-14500 80690XX Intel Core i5-14400F 80454XX AMD Ryzen 5 8600G 74423XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 63663XX Intel Core i5-1145G7 62520XX AMD Ryzen 7 7840HS 61929XX AMD Ryzen 7 8845HS 61718XX AMD Ryzen 5 7600 57857XX AMD Ryzen 7 7700 57842XX Intel Core i7-1360P 44728XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz AMD Ryzen 7 8845HS 87082XX AMD Ryzen 7 7840HS 86708XX AMD Ryzen 5 8600G 82020XX Intel Core i5-14500 80703XX Intel Core i5-14400F 80506XX AMD Ryzen 7 7700 68527XX AMD Ryzen 5 7600 67856XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 66866XX Intel Core i5-1145G7 66038XX Intel Core i7-1360P 45436XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz Intel Core i5-14500 77351XX Intel Core i5-14400F 75949XX AMD Ryzen 7 7840HS 68223XX AMD Ryzen 7 8845HS 67860XX AMD Ryzen 5 8600G 67376XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 64949XX Intel Core i5-1145G7 59412XX AMD Ryzen 7 7700 57234XX AMD Ryzen 5 7600 57100XX Intel Core i7-1360P 43464XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Speicherverzögerung AMD Ryzen 5 8600G 74.2XX AMD Ryzen 7 7700 75.2XX AMD Ryzen 5 7600 75.9XX Intel Core i5-14500 77.5XX Intel Core i5-14400F 80.9XX Intel Core i5-1145G7 85.9XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 89.3XX AMD Ryzen 7 8845HS 90XX AMD Ryzen 7 7840HS 91.5XX Intel Core i7-1360P 97.7XX in ns Weniger ist besser

GPU-Benchmarks

UL 3DMark Fire Strike Beelink SER8 - Ryzen 7 8845HS (54 W) 8561XX ASUS Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (28 W) 7750XX ASUS ROG Ally - Ryzen Z1 Extreme (30 W) 7583XX Beelink GTR7 - Ryzen 7 7840HS (65 W) 7322XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy ASUS ROG Ally - Ryzen Z1 Extreme (30 W) 3152XX Beelink SER8 - Ryzen 7 8845HS (54 W) 2954XX ASUS Zenbook 14 OLED - Core Ultra 7 155H (28 W) 2878XX Beelink GTR7 - Ryzen 7 7840HS (65 W) 2827XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 Mittleres Preset, FSR (Qualität) Beelink SER8 - Ryzen 7 8845HS (54 W) 44.6XX 31.1XX Beelink GTR7 - Ryzen 7 7840HS (65 W) 43.3XX 15.2XX ASUS ROG Ally - Ryzen Z1 Extreme (30 W) 42.3XX 20.3XX FPS Mehr ist besser

F1 22 Mittleres Preset Beelink GTR7 - Ryzen 7 7840HS (65 W) 102.0XX 83.0XX Beelink SER8 - Ryzen 7 8845HS (54 W) 97.1XX 85.6XX ASUS ROG Ally - Ryzen Z1 Extreme (30 W) 88XX 72XX FPS Mehr ist besser

Shadow of the Tomb Raider Hoch-Preset Beelink GTR7 - Ryzen 7 7840HS (65 W) 42.0XX 30.0XX Beelink SER8 - Ryzen 7 8845HS (54 W) 40.9XX 30.4XX ASUS ROG Ally - Ryzen Z1 Extreme (30 W) 38XX 32XX FPS Mehr ist besser

Messungen

Leistungsaufnahme Idle (Package) Intel Core i7-1360P 3.3XX AMD Ryzen 7 7840HS 5.1XX Intel Core i5-14400F 6XX Intel Core i5-14500 7.2XX AMD Ryzen 7 8845HS 7.6XX AMD Ryzen 5 8600G 11.7XX AMD Ryzen 5 7600 14.6XX AMD Ryzen 7 7700 20.1XX in Watt Weniger ist besser

Im Idle-Betrieb zieht der Ryzen 7 8845HS nur 7,6 W. Der Beelink SER8 kommt an der Steckdose gemessen auf 10,4 W, wenn der Nutzer nichts in Windows arbeitet.

Leistungsaufnahme Last (Package) Intel Core i5-1145G7 44.9XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 44.9XX AMD Ryzen 7 8845HS 54XX AMD Ryzen 7 7840HS 64.8XX AMD Ryzen 5 8600G 87.9XX AMD Ryzen 5 7600 90.2XX AMD Ryzen 7 7700 90.2XX Intel Core i7-1360P 91XX Intel Core i5-14400F 137.2XX Intel Core i5-14500 154XX in Watt Weniger ist besser

Konfiguriert ist der Beelink SER8 auf 55 W und eben diesen Verbrauch messen wir unter Volllast wenig überraschend auch. Beelink bietet eine Performance-Option im BIOS an, in der die APU sich dann bis zu 65 W genehmigen darf. Ein schneller Test zeigte, dass dies dann auch der Fall ist, allerdings rechtfertigt das kleine Leistungsplus nicht die zusätzliche Lautstärke, die sich dann einstellt.

Temperatur Last AMD Ryzen 7 7700 66XX Intel Core i5-14400F 70XX AMD Ryzen 5 8600G 70.3XX AMD Ryzen 7 8845HS 73XX AMD Ryzen 5 7600 74XX Intel Core i5-14500 76XX AMD Ryzen 7 7840HS 79XX Intel Core i7-1360P 92XX Intel Core i5-1145G7 94XX Intel Core i7-1185G7 (Compute Element) 98XX Grad Celsius Weniger ist besser

73 °C an Package-Temperatur messen wir, wenn der Ryzen 7 8845HS bei 55 W unter Volllast arbeitet. Damit bewegen wir uns hier in einem komplett unproblematischen Bereich und weit dem vom entfernt, was wir bei einigen NUCs messen mussten, die ihre CPUs über 90 °C warm werden lassen.

Temperaturen via HWINFO64 Beelink SER8 (55 W) GPU-Idle 27XX Beelink SER8 (55 W) SSD-Idle 28XX Beelink SER8 (55 W) RAM-Idle 28XX Beelink SER8 (55 W) CPU-Idle 31XX Beelink SER8 (55 W) RAM-Last 35XX Beelink SER8 (55 W) SSD-Last 50XX Beelink SER8 (55 W) GPU-Last 54XX Beelink SER8 (55 W) CPU-Last 73XX in °C Weniger ist besser

Lautstärke aus 30 cm Beelink SER8 (55 W) Idle 34.7XX Beelink SER8 (55 W) Last 37.8XX Beelink SER8 (65 W) Last 38.4XX in dB(A) Weniger ist besser

Sowohl die Idle- wie auch Last-Temperaturen des Beelink SER8 fallen niedrig aus, was aber auch daran liegt, dass sich der Lüfter selbst bei diesen niedrigen Temperaturen noch recht schnell dreht und damit auch deutlich hörbar ist. Unter Last bleiben die Temperaturen in seinem sehr guten Bereich, die CPU wird beispielsweise nur maximal 73 °C warm. Sehr gut gekühlt werden auch der RAM und die SSD. Der SER8 wird aber noch einmal etwas lauter und ist deutlich hörbar.

Fazit

Die Art und Weise, wie AMD die Ryzen-7800- und 8800-Serie aufstellt ist fragwürdig. Im Grunde der einzige Unterschied ist, dass AMD über die Firmware einen höheren Takt der NPU ermöglicht, was zum Leistungsplus von 60 % für die NPU führen soll. Darüber hinaus erreichen die CPU-Kerne auch einen höheren effektiven Takt.

Im Vergleich zwischen dem Ryzen 7 7840HS und dem Ryzen 7 8845HS gibt es also hinsichtlich der CPU-Leistung keine bis kaum Unterschiede. In den GPU-Benchmarks gibt es geringe Unterschiede, die aber maßgeblich damit zu begründen sind, dass der GTR7 (Ryzen 7 7840HS) mit 65 W betrieben wurde, während es beim SER8 (Ryzen 7 8845HS) 54 W sind. Im BIOS lässt sich ein Performance-Mode konfigurieren, der 65 W freischaltet.

Aber damit können wir uns nun auch auf das eigentliche System, das Beelink SER8 konzentrieren. Zum recht schlichten Design gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. In der silbernen Version macht es zwar den Eindruck, als sei das Gehäuse aus Aluminium gefertigt, aber bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass dem nicht so ist.

Die Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite sind in Form von USB 3.2 Gen2 und USB4 sowie USB 2.0 (4x USB-Typ-A und 2x Typ-C) ausreichen, wenngleich nicht überschwänglich. USB4 und 2.5GbE stellen aber zwei für ihr Segment gute Optionen dar, die kaum Wünsche offenlassen.

Etwas schwierig wird es, wenn man sich bei Beelink um Support bemüht. Zwar antwortet der Hersteller schnell auf Anfragen, uns geht es aber vielmehr darum, dass der Support über ein Forum realisiert wird und man sich darüber auch die neuesten BIOS-Versionen und Treiber besorgen kann. Zum Glück liefert Windows die meisten Treiber bereits in generischer Form, denn der Download des fast 1 GB großen Treiberpakets dauert von den Beelink-Server mit einstelligen kB/s etwas zu lange. Mehrere Stunden warten möchten sicherlich die wenigsten Nutzer. Wenig vertrauenserweckend ist dann auch das BIOS-Update, welches wir nur versierten Nutzern nahelegen würden. Geht etwas schief, funktioniert das System im Zweifel gar nicht mehr.

Die Werte zur Leistungsaufnahme und der Temperaturen der Hardware sind als positiv zu bewerten. Anders sehen wir dies bei der Lautstärke. Im Idle-Betrieb drehen die Lüfter schon mit 1.700 Umdrehungen pro Minute und damit ist das System deutlich hörbar. Unter Volllast oder in Spielen sind es dann mit rund 2.000 Umdrehungen pro Minute gar nicht so viel mehr. Das Verhältnis aus Last und Lüftersteuerung stimmt hier nicht. Da die Temperaturen im Idle- und Last-Betrieb niedrig ausfallen, hätte Beelink gut und gerne ein paar Grad höhere Temperaturen in Kauf nehmen können.

Die Möglichkeit eine zweite SSD nachzurüsten, dürfte im Zweifel sicherlich gerne genutzt werden. Den Prozessor kann man natürlich nicht austauschen, beim Arbeitsspeicher müssen dann beide SO-DIMMs gewechselt werden. Wie gut der vom Hersteller herausgehobene Staubschutz funktioniert, könnte nur ein Langzeittest zeigen. Ein Kartenleser hätte dem Beelink SER8 als Office-System noch gut zugestanden.

Als Gegenspieler darf man sicherlich die weiteren asiatischen Anbieter sehen, so auch den kürzlich getesteten Geekom A8, der mit 949 Euro auch nicht gerade günstig ist. Der Beelink SER8 ist mit 899 Euro ein wenig günstiger und über den Direktimport oder andere Bezugsquellen können ein paar Euro gespart werden. Einen großen Preisvorteil hat man gegenüber zum Beispiel den NUC 14 je nach Ausstattungsvariante dennoch. Ein NUC 14 Pro Slim mit Intel Core Ultra 7 155H kostet ohne SSD und Arbeitsspeicher auch fast 700 Euro.

Beelink SER8 Pro schnelle Hardware kompakt verpackt

niedrige Temperaturen

geringe Leistungsaufnahme

USB4 / Thunderbolt 3

2.5GbE Kontra im Idle-Betrieb zu laut

Gehäuse aus Plastik

