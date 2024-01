Werbung

Das neue Namensschema kommt bei Intel noch nicht vollends durch beziehungsweise an den Neuvorstellungen zur CES zeigt sich, wie verwirrend dies sein kann. Bisher basieren nur die Core-Ultra-Prozessoren auf dem neuen Meteor-Lake-Design und verzichten dann auch auf das "i" im Produktnamen. Heute ebenfalls vorgestellt wurden die HX-Modelle für die High-End-Notebooks sowie die sparsameren und günstigeren Desktop-Modelle, die beide noch auf dem Raptor-Lake-Refresh basieren und beide auch noch das "i" im Namen verwenden.

Ebenfalls heute von Intel vorgestellt werden allerdings die Prozessoren der Core-U-Serie, in der Intel die bekannten Raptor-Lake-Refresh-Chips mit seinem neuen Core-Namensschema zusammenbringt – ohne "i"!

Neu sind ein Intel Core 7 150U, Core 5 120U und Core 3 100U. Diese bringen es auf 2+8 bzw. 2+4 Kerne und haben eine Base-Power von gerade einmal 15 W. Im Boost sollen sie sich bis zu 55 W genehmigen können – bei diesen 55 W geht es für die HX-Modelle gerade erst los.

Man muss an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass die Core-U-Serie keine der Verbesserungen in der Effizienz oder der integrierten Grafikeinheit mitbringt, wie sie von Intel für Meteor Lake vorgestellt wurden. Die Leistung der einzelnen Kerne kann man dabei unter den Tisch fallen lassen, nicht aber die der integrierten Grafikeinheit, denn hier verwenden die drei Core-U-Prozessoren noch die betagte Intel Graphics, während die Core-Ultra-Modelle die neue Grafikeinheit auf Basis der Xe-LPG-Architektur verwenden, die um den Faktor zwei schneller und damit auch doppelt so effizient ist.

Gegenüberstellung der Core-U-Serie Modell Design Kerne (P+E) Boost-Takt (P) Boost-Takt (E) Basis-Takt (P) Basis-Takt (E) Base-Power Turbo-Power Core Ultra 7 155U MTL 2+8 4,8 GHz 3,8 GHz 1,7 GHz 1,2 GHz 15 W 57 W Core 7 150U RPL-R 2+8 5,4 GHz 4,0 GHz 1,8 GHz 1,2 GHz 15 W 55 W Core Ultra 5 125U MTL 2+8 4,3 GHz 3,6 GHz 1,3 GHz 0,8 GHz 15 W 57 W Core 5 120U RPL-R 2+8 5,0 GHz 3,8 GHz 1,4 GHz 0,9 GHz 15 W 55 W Core 3 100U RPL-R 2+4 4,7 GHz 3,3 GHz 1,2 GHz 0,9 GHz 15 W 55 W

Ein Core 7 150U mogelt sich so zwischen einen Core Ultra 7 155U und Core Ultra 5 135U mit ebenfalls 2+8 Kernen. Der Core 3 100U setzt sich zumindest etwas deutlicher nach unten hin ab.

Steht in den kommenden Wochen oder Monaten also der Kauf eines kleinen und sparsamen Notebooks an, sollte man genauer hinschauen. Der Ultra-Zusatz in der Produktbeschreibung markiert die Meteor-Lake-Modelle zwar klar, zu einer Verwechselung kann es jedoch immer schnell kommen.

Ab wann die ersten Notebooks mit den Prozessoren der Core-U-Serie (Series 1) im Handel verfügbar sein werden, ist uns nicht bekannt.