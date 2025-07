Werbung

Lian Lis O11-Serie erhält Zuwachs - und zwar um ein neues Mini-Modell. Dieses O11 Dynamic Mini V2 Flow wurde als platzsparendes Showgehäuse entwickelt. Dabei nimmt es aber trotzdem ein ATX-Mainboard und ein ATX-Netzteil auf und soll die Hardware bestens zur Geltung bringen.

Mit der O11-Serie hat Lian Li schon vor Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass sich Zweikammergehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil regelrecht als eigene Gehäusegattung etablieren konnten. Der Panoramablick auf die Hardware spricht vor allem Nutzer an, die ihre PC-Komponenten für sich und andere bestmöglich in Szene setzen wollen. Schon 2020 kam mit dem O11 Dynamic Mini ein erstes Mini-Modell auf den Markt, das kompakter als die Standard- und XL-Modelle ausfiel. Es nahm ein ATX-Mainboard auf, setzte aber die Nutzung eines SFX- oder SFX-L-Netzteils voraus.

Fünf Jahre später erhält dieses Gehäuse nun einen Nachfolger - das O11 Dynamic Mini V2. Dieses 45-L-Gehäuse soll wiederum eine kompakte Interpretation des O11-Designs sein. Beim Netzteil ist es aber sogar großzügiger als der Vorgänger und nimmt ein reguläres ATX-Netzteil auf. Die Mainboardkammer bietet genug Raum für lange High-End-Grafikkarten und kann auch moderat hohe Towerkühler aufnehmen. Mit einem 360/280-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel und einem 240-mm-Radiatorenplatz an der Seite ist das Gehäuse auch für Wasserkühlungsnutzer interessant. Bei der von uns getesteten Flow-Variante verbaut Lian Li selbst gleich fünf 120-mm-Lüfter. Die Reversed-Modelle sitzen sowohl am Boden als auch an der Seite.

Lian Li bietet das O11 Dynamic Mini V2 in der lüfterlosen Basivariante und in der Flow-Variante mit fünf vormontierten 120-mm-Lüftern sowie in schwarzen und weißen Farbvarianten an. Das Basismodell kostet 89,99 Euro, die Flow-Varianten 99,99 Euro. Der Aufpreis für die fünf Gehäuselüfter fällt also sehr günstig aus.

Ausgeliefert wird das O11 Dynamic Mini V2 Flow mit einer Anleitung, einer praktischen Sortierbox mit dem Montagematerial und schwarzen Kabelbindern, einer Blende für die vertikale Grafikkartenmontage (dafür wird noch ein optionales Riserkabel benötigt) und einer Stütze für eine vertikal orientierte Grafikkarte.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: