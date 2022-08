Seite 1: Fractal Design Define 7 Mini und Meshify 2 Mini im Test: Die Mini-Ausgaben der Erfolgsmodelle

Fractal Design schrumpft zwei Erfolgsmodelle: Und bietet mit Define 7 Mini und Meshify 2 Mini zwei vielversprechende Mini-Tower an. Die beiden Micro-ATX-Gehäuse sind dabei grundverschieden: Das schallgedämmte und geschlossen gestaltete Define-Modell spricht Silent-Enthusiasten an. Das luftige Meshify-Modell hingegen richtet sich an Nutzer, die gar nicht genug Airflow haben können.

Sowohl Define-7- als auch Meshify-2-Serie sind eigentlich schon breit aufgestellt. Die Silent-Serie umfasst nicht nur Define 7 und das große Define 7 XL, sondern auch das kompakte ATX-Modell Define 7 Compact. Das Meshify 2 haben wir in der RGB-Variante getestet - und daneben auch Meshify 2 XL und Meshify 2 Compact im Test gehabt. Als kleinere Alternative zu den jeweiligen Compact-Modellen wurden zwischenzeitlich die Micro-ATX-Modelle Define 7 Mini und Meshify 2 Mini und die Mini-ITX-Ableger Define 7 Nano und Meshify 2 Nano vorgestellt.

In unserem Doppeltest wollen wir die beiden Mini-Tower zusammen testen. Als Micro-ATX-Modelle können sie noch einmal platzsparender als die Compact-Modelle ausfallen. Fractal Design verspricht trotzdem eine überzeugende Ausstattung und beachtliche Nutzungsmöglichkeiten. So können die Mini-Modelle beispielsweise maximal einen 280-mm-Radiator aufnehmen.

Das Define 7 Mini wird sowohl mit Stahlseitenteil (Solid) für etwa 122 Euro als auch mit Glasseitenteil (TG) für 133 Euro angeboten. Das Meshify 2 Mini gibt es ausschließlich mit Glasseitenteil. Dafür hat man hier die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weiß-schwarzen Farbvariante. Beide kosten etwa 133 Euro und liegen damit preislich auf Augenhöhe mit dem Define 7 Mini TG.

Fractal Design liefert beide Mini-Modelle mit Anleitung, Garantiehinweisen, Montagematerial, schwarzen Kabelbindern und einem Putztuch aus. Beim Define 7 Mini gibt es zudem einen alternativen Deckel mit Luftöffnungen dazu.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: