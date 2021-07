Nächstes Notebook mit RX 6000M erhältlich: Das ASUS ROG Strix G15 Advantage

Nachdem AMD vor nicht ganz zwei Wochen seine mobilen Grafikchips der Radeon-RX-6000M-Familie angekündigt hatte und MSI wenig später als einer der ersten Hersteller überhaupt, entsprechende Geräte ankündigte, gab nun auch ASUS die Verfügbarkeit seines ROG Strix G15 Advantage bekannt. Dieses soll ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 1.599 Euro in Deutschland verfügbar sein.

Dieses setzt sowohl in Sachen CPU wie auch GPU ausschließlich auf Komponenten aus dem Hause von AMD. So werkeln unter der Haube ein AMD Ryzen 9 5900HX und eine AMD Radeon RX 6800M, welche beide mit zu den jeweils schnellsten Ablegern der Chipschmiede zählen. Sie bieten acht bis zu 4,6 GHz schnelle Zen-3-Kerne mit 16 Threads sowie insgesamt 2.560 Shadereinheiten und einen 12 GB großen GDDR6-Videospeicher. Damit dürften sich selbst die anspruchsvollsten Grafiktitel problemlos auf dem 15-Zöller spielen lassen, zumindest will AMD auch im mobilen Segment endlich wieder zu NVIDIA aufgeschlossen haben. Dazu gibt es bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und eine bis zu 1 TB große NVMe-SSD. Platz für ein zweites M.2-Steckkartenmodul wäre ebenfalls noch vorhanden.

Das Display bietet 15,6 Zoll in seiner Diagonalen und löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten bei 165 Hz und 3 ms Reaktionszeit auf. Natürlich wird FreeSync Premium unterstützt. Die alternative Display-Option mit schnellerem Full-HD-Panel wird es hierzulande vorerst einmal nicht geben. Anschlussseitig werden eine Reihe von klassischen USB-3.2-Typ-A-Schnittstellen, eine moderne Typ-C-Schnittstelle sowie Gigabit-LAN und HDMI und natürlich eine 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.0 kommuniziert.

Für die Stromversorgung unterwegs ist ein kapazitätsstarker 90-Wh-Akku verbaut, eine RGB-Beleuchtung fehlt ebenfalls nicht. All das verpackt ASUS in einem 354,9 x 259,9 x 27,2 mm großen Gehäuse mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,4 kg.

Das ASUS ROG Strix G15 Advantage (G513QY) soll ab sofort ab 1.599 Euro in Deutschland erhältlich sein. Im Preisvergleich ist das Gerät jedenfalls schon einmal gelistet. Das Modell entspricht dem Anforderungskatalog des neuen AMD-Advantage-Programms.