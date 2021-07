MSI Alpha und Delta: Neue Gaming-Laptops mit AMD Ryzen und RX 6000M

Nachdem AMD in der letzten Woche seine mobilen Grafikchips der Radeon-RX-6000M-Familie ankündigte und damit endlich auch wieder im Gaming-Segment zu NVIDIA aufschließen will, hat MSI nun als einer der ersten Hersteller überhaupt passende Ableger vorgestellt. Sowohl das MSI Alpha 15/17 wie auch das MSI Delta 15 setzen sogar auch beim Prozessor auf AMD-Komponenten und sollen voraussichtlich ab August oder September in die Läden kommen.

Die neue Alpha-Serie wird voraussichtlich ab ca. 1.249 Euro nach Deutschland kommen und einmal als Alpha 15 mit 15,6 Zoll großem Bildschirm und einmal als Alpha 17 mit größerem 17,3-Zoll-Display erscheinen. In beiden Fällen setzt man auf ein FullHD-Panel mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und schnellen 144 Hz. Das Highlight steckt natürlich unter der Haube.

Hier kombiniert MSI einen nicht näher genannten Ryzen-5000H-Prozessor mit einer Radeon RX 6600M, die mit 1.792 Shadereinheiten und einem 8 GB großen Videospeicher bestückt ist und in der 100-W-TDP-Klasse einsortiert wird. Dazu gibt es jeweils bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und Platz für zwei schnelle NVMe-SSDs, die über vier PCI-Express-3.0-Lanes angesprochen werden.

Anschlussseitig werden ein moderner Typ-C-Port geboten sowie drei klassische Typ-A-Schnittstellen, wovon eine noch dem 2.0-Standard entspricht. HDMI, Gigabit-LAN, WiFi 6 und Bluetooth 5.2 runden das Angebot weiter ab. Die Tastatur ist RGB-hintergrundbeleuchtet, zwei hochwertige Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer stecken ebenfalls im Gehäuse. Die Bauhöhe beläuft sich auf 23,95 und 24,2 mm, wobei die 17-Zoll-Variante hier die minimal höhere ist. Zwischen 2,35 und 2,55 kg stemmen die beiden Geräte auf die Waage.

MSI Delta 15: Schlichtes Portable-Design

Während die Alpha-Serie mit ihren zahlreichen Ecken und Kanten und natürlich den Bügelfalten auf dem Displaydeckel einen sehr sportlichen Eindruck hinterlässt, fällt die Delta-Variante etwas schlichter aus und ist obendrein sogar etwas kompakter und leichter. Die Abmessungen des ausschließlich 15,6 Zoll großen Notebooks belaufen sich auf 357 x 246 x 19 mm, das Gewicht auf 1,9 kg. Damit ist das MSI Delta 15 ein klassisches Thin-&-Light-Gerät der Gaming-Klasse.

Die Ausstattung ähnelt dem der Alpha-Version, wobei es hier sogar die schnellere AMD Radeon RX 6700M mit 10 GB Videospeicher gibt und das Display eine Bildwiederholrate von 240 Hz erreicht. Die Delta-Serie soll voraussichtlich ab etwa 1.949 Euro nach Deutschland kommen. Im August oder September soll es offiziell losgehen.

Beide Modellreihen entsprechen im Übrigen den Vorgaben des AMD-Advantage-Programms, einem Anforderungskatalog, den AMD für einen guten Gaming-Laptop stellt, ähnlich wie dies Intel im Ultrabook-Segment mit seiner Evo-Plattform macht.