MSI Stealth 15M kombiniert Tiger Lake mit dedizierter Gaming-Grafikkarte

Nach dem Summit E15 und dem Prestige 14 Evo, welches sogar nach Intels neuer Evo-Plattform zertifiziert ist und damit einer Reihe von Anforderungen für ein leistungsstarkes Ultrabook entspricht, hat MSI nach seinem virtuellen Summit-Event ein weiteres Tiger-Lake-Notebook präsentiert, welches wieder die Spielerschaft ansprechen soll. Denn im Inneren werkelt nicht nur ein Core-Prozessor der 11. Generation, sondern obendrein eine schnelle, dedizierte GeForce-Grafik.

Das neue MSI Stealth 15M macht seinem Namen alle Ehre: Mit Abmessungen von 358 x 248 mm und einer Bauhöhe von gerade einmal 15,95 mm gesellt sich der 15-Zöller klar zu den kompakteren Gaming-Geräten und ist obendrein mit einem Gewicht von rund 1,69 kg sehr leicht. Trotzdem werkelt im Inneren durchaus flotte Hardware, die nicht nur für Casual-Gaming geeignet ist. MSI setzt auf einen Intel Core i7-1185G7, der über vier Willow-Cove-Kerne mit acht Threads verfügt und auf einen 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher zurückgreifen kann.

Die integrierte Xe-Grafikeinheit von Tiger Lake kommt jedoch nur bei geringer 3D-Last im Office-Betrieb zum Einsatz. Fürs Gaming ist eine NVIDIA GeForce RTX 2060 mit 6 GB Videospeicher verbaut, wobei das Basismodell des Stealth 15M eine NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ohne die hardwarebeschleunigenden Raytracing-Einheiten vorsieht. In beiden Fällen setzt MSI auf das effiziente und sparsame Max-Q-Design.

Auf Seiten des Massenspeichers gibt es je nach Geldbeutel eine 512 GB große NVMe-SSD oder ein Modell mit doppelter Speicherkapazität. Gekühlt wird die gesamte Hardware über die Cooler-Boost-5-Kühlung, bei der die Taiwaner auf zwei Lüfter mit einer aufwendigen Heatpipe-Technik setzen.

Dank der neuen Tiger-Lake-Plattform wird das M.2-Modell sogar über die PCIe-Gen4-Schnittstelle angebunden und erlaubt so gegenüber der Vorgängergeneration eine doppelte Bandbreite von theoretisch bis zu 7,88 GB/s. Gleichzeitig hält Thunderbolt 4 Einzug. Die Typ-C-Buchse unterstützt Power Delivery kann somit externe Geräte oder den Laptop selbst mit bis zu 100-W-Eingangsleistung laden.

Für ältere Geräte bietet das MSI Stealth 15M zwei USB-3.2-Schnittstellen nach Typ-A und einen HDMI-Port an. Gefunkt wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.1. Beim Display setzt man auf ein 15,6 Zoll großes IPS-Panel mit 144 Hz und einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Die Tastatur ist RGB-hintergrundbeleuchtet, das Chassis wahlweise in Carbongrau oder Weiß erhältlich.

Noch im Laufe des Oktobers soll das Stealth 15M zu einem Preis ab 1.749 Euro in die Läden kommen.