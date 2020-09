MSI Prestige 14 Evo: Neues, farbenfrohes Edel-Ultrabook angekündigt

Neben der komplett neuen Summit-Reihe hat MSI am Donnerstagabend im Rahmen eines Online-Events auch das Prestige 14 Evo präsentiert. Es ist eines der ersten Notebooks, das auf der neuen Intel-Evo-Plattform basiert und damit neue Möglichkeiten für die Bearbeitung von Grafiken, Videos und anderen Kreativprojekten ähnlich zu NVIDIAs Studio-Programm verspricht.

Als Basis dient natürlich die neue Tiger-Lake-Plattform von Intel, wobei MSI zunächst auf das Topmodell setzt und den Intel Core i7-1185G7 mit vier Kernen und acht Threads verbaut. Er soll die Leistung und Effizienz im Vergleich zur Vorgänger-Generation erheblich steigern, vor allem jedoch bei der Grafiklösung einen ordentlichen Schritt nach vorne machen, was die neue Evo-Plattform erst möglich macht. Hier kommt die Iris-Xe-Grafik mit stolzen 96 Execution-Units zum Einsatz.

Dazu gibt es 16 GB LPDDR4-Arbeitsspeicher im Dual-Channel sowie eine flotte M.2-SSD, die natürlich per PCI-Express 4.0 angebunden wird. Das Display misst 14 Zoll in seiner Diagonalen, löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und richtet sich dank seiner hohen Farbwiedergabe an professionelle Anwender aus der Kreativ-Branche – zumindest soll auch hier der sRGB-Farbraum zu 100 % abgedeckt werden.

Das Gehäuse zeigt sich mit 319 x 215 x 15,9 mm äußerst kompakt und mit rund 1,29 kg sehr portabel. MSI setzt natürlich auf ein edles Aluminium-Chassis, das sich sogar besonders farbenfroh zeigt, denn verfügbar soll das neue Prestige 14 Evo in Weiß, Rose Pink, Urban Silber, Blue Stone und Beige sein, womit es nicht nur im Büro, sondern auch auf Auswärtsterminen ein echter Blickfang ist. Passend dazu gibt es das neue MSI-Logo. Anschlussseitig bietet das Chassis zwei Thunderbolt-4-Ports und einen herkömmliche Typ-A-Port. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.1 kommuniziert. Der 3-Zellen-Akku mit 52 Wh soll für Laufzeiten von bis zu zwölf Stunden sorgen.

Ab Oktober soll das MSI Prestige 14 Evo in die Läden kommen – dann will MSI weitere Informationen zu den einzelnen Modellen und Preisen bekannt geben.