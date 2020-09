MSI Summit 15: Neue Business-Familie mit Tiger Lake und neuem Logo

Nachdem ASUS, Acer und Schenker Technologies bereits gestern neue Notebooks auf Basis der neuen Tiger-Lake-Prozessoren ankündigten, folgte am Abend nun auch MSI. Im Rahmen eines "Virtual Summits" kündigten die Taiwanesen eine komplett neue Laptop-Reihe für den Business-Sektor an, die die bekannten Prestige- und Modern-Serien mit erweiterten Sicherheits- und Wartungsfunktionen ergänzen soll. Gleichzeitig führt man ein neues MSI-Logo ein, das das Cover der neuen Summit-Modelle dezent schmücken und mit klaren sowie geraden Linien die edle und schlichte Designsprache der neuen Laptops unterstreichen soll.

Flaggschiff der neuen Business-Reihe ist das Summit 15. Dieses fällt vor allem durch sein schlankes, schwarzes Aluminium-Chassis auf, das es auf eine Bauhöhe von nur 16,9 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von rund 1,65 bis 1,79 kg je nach Ausstattung bringt und damit ein echtes Ultrabook für den Arbeitsalltag im Büro, Home-Office oder unterwegs darstellt. Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet das Ultrabook einen großen 15,6-Zoll-Monitor, der entweder mit einem hochauflösenden UHD-Panel samt True-Pixel-Funktion und 100 prozentiger Abdeckung des Adobe-RGB-Farbraums oder mit einem Touchscreen und Full-HD-Auflösung auf sich aufmerksam macht.

Unter der Haube steckt natürlich ein Prozessor der 11. Core-Generation, die Intel erst am Mittwochabend präsentierte. Konkret setzt MSI auf den Core i7-1185G7 mit vier bis zu 4,8 GHz schnellen Willow-Cove-Kernen und acht Threads. Um die 3D-Beschleunigung kümmert sich jedoch nicht die in der CPU integrierte Xe-Einheit, sondern eine dedizierte Lösung von NVIDIA – mit der GeForce GTX 1650 Ti Max-Q kommt ein durchaus potenter Mittelklassechip mit 4 GB Videospeicher zum Einsatz. Dazu gibt es 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und Platz für gleich zwei M.2-Laufwerke mit PCI-Express-Anbindung, wobei nur eines über die neue, vierte Generation angebunden wird.

Die neue Intel-Plattform sorgt obendrein für zahlreiche neue Ausstattungsmerkmale: So bietet das MSI Summit 15 gleich zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse im USB-Typ-C-Format und funkt drahtlos per schnellem WiFi 6 und Bluetooth 5.1. Zwei herkömmliche Typ-A-Ports und ein regulärer HDMI-Ausgang sind ebenfalls vorhanden. Für mehr Sicherheit im Arbeitsumfeld ist ein TPM-2.0-Modul integriert, der Fingerabdrucksensor und die Infrarot-Kamera schützen ebenfalls vor fremden Zugriff, wobei das System sogar automatisch gesperrt wird, wenn sich der Nutzer von ihm wegbewegt. Natürlich setzt MSI auf Windows 10 Pro. Das neue MSI Summit 15 wird unterwegs von einem 4-Zellen-Akku mit 82 Wh mit Strom versorgt und soll so Laufzeiten von bis zu 16 Stunden ermöglichen.

Ab Oktober soll die neue Summit-Serie verfügbar sein. Dann wird es vermutlich auch kleinere Modellvarianten sowie erste Preise geben.