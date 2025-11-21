News
be quiet! Black Week bei Alternate

be quiet! Black Week bei Alternate

Schnäppchenjagd quer durch die Produktkategorien

Portrait des Authors


Schnäppchenjagd quer durch die Produktkategorien

Im Rahmen seines Black Novembers bietet Alternate eine Woche lang auch be quiet!-Produkte deutlich vergünstigt an. Bei dieser Black Week gibt es Schnäppchen quer durch das be quiet!-Sortiment. Gehäuse, Netzteile, AiO-Kühlungen, Luftkühler und Lüfter werden deutlich vergünstigt angeboten.

Die be quiet! Black Week startet bei Alternate 21.11.2025 ab 9:00 Uhr und läuft bis 01.12.2025 24:00 Uhr - also sogar etwas länger als eine Woche. In diesem Zeitraum wird eine beachtliche Liste an be quiet!-Produkten vergünstigt angeboten. Einzelne Angebote sind sogar Exklusiv-Deals, die es ausschließlich bei Alternate gibt. 

Im Fließtext verlinken wir auf unsere zahlreichen Tests der be quiet!-Produkte. Die Links zu den einzelnen Angeboten fassen wir in einer Tabelle zusammen.

be quiet! Black Week bei Alternate

Reduzierte Gehäuse: Vom Einsteiger- bis zum Top-Modell

Bei den PC-Gehäusen werden im Rahmen der Black Week Modelle aus allen Preissegmenten reduziert. Für preisbewusste Käufer gibt es unter anderem das Einsteigermodell Pure Base 501 Airflow reduziert reduziert – genauso wie die A-RGB-Varianten wie das Pure Base 501 DX

be quiet! Light Base 600 LX

In der Mittelklasse wird unter anderem das aktuelle Showgehäuse Light Base 600 LX vergünstigt angeboten. Durch versetzbare Standfüße kann es wahlweise als Towergehäuse mit Standard-Layout oder mit invertiertem Layout oder auch liegend genutzt werden. Zusätzlich zu vier RGB-Lüftern leuchtet ein 1,33 m langer LED‑Streifen auf. 

Die absolute Oberklasse deckt das Dark Base Pro 901 ab. Gerade bei der Flexibilität setzt es Maßstäbe und ermöglicht dabei auch eine besonders nutzerfreundliche Layoutinvertierung.

GehäuseUVPAktionspreis
be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window104,90 Euro64,90 Euro
be quiet! PURE BASE 501 DX124,90 Euro79,90 Euro
be quiet! PURE BASE 501 LX139,90 Euro87,90 Euro
be quiet! Light Base 500 LX Black144,90 Euro99,90 Euro
be quiet! Light Base 600 LX184,90 Euro119,90 Euro
be quiet! Light Base 900 FX239,90 Euro154,90 Euro
be quiet! Dark Base 701229,90 Euro159,90 Euro
be quiet! Dark Base Pro 901339,90 Euro219,90 Euro


Luftkühler, Lüfter und AiO-Kühlungen

Im Kühlungssegment gibt es sowohl Luftkühler und Lüfter als auch AiO-Kühlungen zu attraktiven Schnäppchenpreisen. Auch hier gilt, dass Alternate Produkte aus sehr unterschiedlichen Preiskategorien rabattiert.

be quiet! Silent Loop 3 420mm

Der ohnehin schon günstige Single-Tower-Kühler Pure Rock 3 ist genauso dabei wie die ausgewachsene Oberklasse-AiO-Kühlung Silent Loop 3 420 mm. Beim Luftkühler sinkt der Preis im Rahmen der Black Week auf 24,90 Euro, die 420-mm-AiO-Kühlung wird für 127,90 Euro angeboten.

Und auch bei den Lüftern gibt es wahlweise die günstigen Pure Wings 3, die intensiv beleuchteten Light Wings LX und das Premiummodell Silent Wings 4 PWM reduziert – und zwar sowohl in 120 als auch in 140 mm.

LuftkühlerUVPAktionspreis
be quiet! Pure Rock 3 Black34,90 Euro24,90 Euro
be quiet! Pure Rock Pro 3 Black
54,90 Euro39,90 Euro
be quiet! Dark Rock Pro 5
104,90 Euro74,90 Euro


AiO-KühlungenUVPAktionspreis
be quiet! Silent Loop 3 240mm
139,90 Euro102,90 Euro
be quiet! Silent Loop 3 360mm
164,90 Euro119,90 Euro
be quiet! Silent Loop 3 420mm
174,90 Euro127,90 Euro


LüfterUVPAktionspreis
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM
13,90 Euro7,90 Euro
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM
14,90 Euro7,90 Euro
be quiet! Light Wings PWM 140 mm Reverse
27,50 Euro22,90 Euro
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM Triple Pack
54,90 Euro37,90 Euro
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM Triple Pack
57,90 Euro39,90 Euro
be quiet! Light Wings LX PWM 120 mm Reverse
18,90 Euro14,90 Euro
be quiet! Silent Wings 4 PWM 120x120x25
23,90 Euro18,90 Euro
be quiet! Silent Wings 4 PWM 140x140x25
24,90 Euro19,90 Euro

Netzteile

Im Netzteilbereich kann man während der Black Week aus vergünstigten Modellen der Pure Power 13M- und der Dark Power 14-Serie wählen. Dabei reicht die Leistungsspanne von 750 bis hin zu üppigen 1.200 W.

be quiet! Dark Power 14 1200W

Das Pure Power 13 M 750W startet als günstigstes Modell mit Rabatt bei 99,90 Euro und liegt damit unter der wichtigen 100-Euro-Marke.

NetzteilUVPAktionspreis
be quiet! Pure Power 13 M 750W119,90 Euro99,90 Euro
be quiet! Pure Power 13 M 850W
139,90 Euro112,90 Euro
be quiet! Pure Power 13 M 1000W
169,90 Euro139,90 Euro
be quiet! DARK POWER 14 850W
229,90 Euro179,90 Euro
be quiet! DARK POWER 14 1000W
274,90 Euro219,90 Euro
be quiet! DARK POWER 14 1200W
309,90 Euro249,90 Euro

Sonderdeals mit kürzerer Laufzeit

be quiet! Light Base 500 LX

Zusätzlich wird es in einem kürzeren Zeitraum vom 28.11.2025 ab 9:00 Uhr bis zum 01.12.2025 24:00 Uhr noch drei Sonderdeals geben. Dabei werden das Netzteil Pure Power 13M 650W, das neue Showgehäuse Light Base 500 (wir haben kürzlich erst die Variante Light Base 500 LX getestet) und der Luftkühler Dark Rock 5 besonders günstig angeboten.

Welches ist das beste Gehäuse für meinen Anwendungsfall?

Unsere Kaufberatung zu den aktuellen Gehäusen hilft dabei, die Übersicht nicht zu verlieren. Dort zeigen wir, welches Modell aktuell die beste Wahl darstellt - egal, ob es um die Größe, den Airflow oder das Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

