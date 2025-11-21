Werbung
Im Rahmen seines Black Novembers bietet Alternate eine Woche lang auch be quiet!-Produkte deutlich vergünstigt an. Bei dieser Black Week gibt es Schnäppchen quer durch das be quiet!-Sortiment. Gehäuse, Netzteile, AiO-Kühlungen, Luftkühler und Lüfter werden deutlich vergünstigt angeboten.
Die be quiet! Black Week startet bei Alternate 21.11.2025 ab 9:00 Uhr und läuft bis 01.12.2025 24:00 Uhr - also sogar etwas länger als eine Woche. In diesem Zeitraum wird eine beachtliche Liste an be quiet!-Produkten vergünstigt angeboten. Einzelne Angebote sind sogar Exklusiv-Deals, die es ausschließlich bei Alternate gibt.
Im Fließtext verlinken wir auf unsere zahlreichen Tests der be quiet!-Produkte. Die Links zu den einzelnen Angeboten fassen wir in einer Tabelle zusammen.
Reduzierte Gehäuse: Vom Einsteiger- bis zum Top-Modell
Bei den PC-Gehäusen werden im Rahmen der Black Week Modelle aus allen Preissegmenten reduziert. Für preisbewusste Käufer gibt es unter anderem das Einsteigermodell Pure Base 501 Airflow reduziert reduziert – genauso wie die A-RGB-Varianten wie das Pure Base 501 DX.
In der Mittelklasse wird unter anderem das aktuelle Showgehäuse Light Base 600 LX vergünstigt angeboten. Durch versetzbare Standfüße kann es wahlweise als Towergehäuse mit Standard-Layout oder mit invertiertem Layout oder auch liegend genutzt werden. Zusätzlich zu vier RGB-Lüftern leuchtet ein 1,33 m langer LED‑Streifen auf.
Die absolute Oberklasse deckt das Dark Base Pro 901 ab. Gerade bei der Flexibilität setzt es Maßstäbe und ermöglicht dabei auch eine besonders nutzerfreundliche Layoutinvertierung.
|Gehäuse
|UVP
|Aktionspreis
|be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window
|104,90 Euro
|64,90 Euro
|be quiet! PURE BASE 501 DX
|124,90 Euro
|79,90 Euro
|be quiet! PURE BASE 501 LX
|139,90 Euro
|87,90 Euro
|be quiet! Light Base 500 LX Black
|144,90 Euro
|99,90 Euro
|be quiet! Light Base 600 LX
|184,90 Euro
|119,90 Euro
|be quiet! Light Base 900 FX
|239,90 Euro
|154,90 Euro
|be quiet! Dark Base 701
|229,90 Euro
|159,90 Euro
|be quiet! Dark Base Pro 901
|339,90 Euro
|219,90 Euro
Luftkühler, Lüfter und AiO-Kühlungen
Im Kühlungssegment gibt es sowohl Luftkühler und Lüfter als auch AiO-Kühlungen zu attraktiven Schnäppchenpreisen. Auch hier gilt, dass Alternate Produkte aus sehr unterschiedlichen Preiskategorien rabattiert.
Der ohnehin schon günstige Single-Tower-Kühler Pure Rock 3 ist genauso dabei wie die ausgewachsene Oberklasse-AiO-Kühlung Silent Loop 3 420 mm. Beim Luftkühler sinkt der Preis im Rahmen der Black Week auf 24,90 Euro, die 420-mm-AiO-Kühlung wird für 127,90 Euro angeboten.
Und auch bei den Lüftern gibt es wahlweise die günstigen Pure Wings 3, die intensiv beleuchteten Light Wings LX und das Premiummodell Silent Wings 4 PWM reduziert – und zwar sowohl in 120 als auch in 140 mm.
|Luftkühler
|UVP
|Aktionspreis
|be quiet! Pure Rock 3 Black
|34,90 Euro
|24,90 Euro
|be quiet! Pure Rock Pro 3 Black
|54,90 Euro
|39,90 Euro
|be quiet! Dark Rock Pro 5
|104,90 Euro
|74,90 Euro
|AiO-Kühlungen
|UVP
|Aktionspreis
|be quiet! Silent Loop 3 240mm
|139,90 Euro
|102,90 Euro
|be quiet! Silent Loop 3 360mm
|164,90 Euro
|119,90 Euro
|be quiet! Silent Loop 3 420mm
|174,90 Euro
|127,90 Euro
|Lüfter
|UVP
|Aktionspreis
|be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM
|13,90 Euro
|7,90 Euro
|be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM
|14,90 Euro
|7,90 Euro
|be quiet! Light Wings PWM 140 mm Reverse
|27,50 Euro
|22,90 Euro
|be quiet! Light Wings LX 120mm PWM Triple Pack
|54,90 Euro
|37,90 Euro
|be quiet! Light Wings LX 140mm PWM Triple Pack
|57,90 Euro
|39,90 Euro
|be quiet! Light Wings LX PWM 120 mm Reverse
|18,90 Euro
|14,90 Euro
|be quiet! Silent Wings 4 PWM 120x120x25
|23,90 Euro
|18,90 Euro
|be quiet! Silent Wings 4 PWM 140x140x25
|24,90 Euro
|19,90 Euro
Netzteile
Im Netzteilbereich kann man während der Black Week aus vergünstigten Modellen der Pure Power 13M- und der Dark Power 14-Serie wählen. Dabei reicht die Leistungsspanne von 750 bis hin zu üppigen 1.200 W.
Das Pure Power 13 M 750W startet als günstigstes Modell mit Rabatt bei 99,90 Euro und liegt damit unter der wichtigen 100-Euro-Marke.
|Netzteil
|UVP
|Aktionspreis
|be quiet! Pure Power 13 M 750W
|119,90 Euro
|99,90 Euro
|be quiet! Pure Power 13 M 850W
|139,90 Euro
|112,90 Euro
|be quiet! Pure Power 13 M 1000W
|169,90 Euro
|139,90 Euro
|be quiet! DARK POWER 14 850W
|229,90 Euro
|179,90 Euro
|be quiet! DARK POWER 14 1000W
|274,90 Euro
|219,90 Euro
|be quiet! DARK POWER 14 1200W
|309,90 Euro
|249,90 Euro
Sonderdeals mit kürzerer Laufzeit
Zusätzlich wird es in einem kürzeren Zeitraum vom 28.11.2025 ab 9:00 Uhr bis zum 01.12.2025 24:00 Uhr noch drei Sonderdeals geben. Dabei werden das Netzteil Pure Power 13M 650W, das neue Showgehäuse Light Base 500 (wir haben kürzlich erst die Variante Light Base 500 LX getestet) und der Luftkühler Dark Rock 5 besonders günstig angeboten.
