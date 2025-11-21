Werbung

Advertorial / Anzeige:

Im Rahmen seines Black Novembers bietet Alternate eine Woche lang auch be quiet!-Produkte deutlich vergünstigt an. Bei dieser Black Week gibt es Schnäppchen quer durch das be quiet!-Sortiment. Gehäuse, Netzteile, AiO-Kühlungen, Luftkühler und Lüfter werden deutlich vergünstigt angeboten.

Die be quiet! Black Week startet bei Alternate 21.11.2025 ab 9:00 Uhr und läuft bis 01.12.2025 24:00 Uhr - also sogar etwas länger als eine Woche. In diesem Zeitraum wird eine beachtliche Liste an be quiet!-Produkten vergünstigt angeboten. Einzelne Angebote sind sogar Exklusiv-Deals, die es ausschließlich bei Alternate gibt.

Im Fließtext verlinken wir auf unsere zahlreichen Tests der be quiet!-Produkte. Die Links zu den einzelnen Angeboten fassen wir in einer Tabelle zusammen.

Reduzierte Gehäuse: Vom Einsteiger- bis zum Top-Modell

Bei den PC-Gehäusen werden im Rahmen der Black Week Modelle aus allen Preissegmenten reduziert. Für preisbewusste Käufer gibt es unter anderem das Einsteigermodell Pure Base 501 Airflow reduziert reduziert – genauso wie die A-RGB-Varianten wie das Pure Base 501 DX.

In der Mittelklasse wird unter anderem das aktuelle Showgehäuse Light Base 600 LX vergünstigt angeboten. Durch versetzbare Standfüße kann es wahlweise als Towergehäuse mit Standard-Layout oder mit invertiertem Layout oder auch liegend genutzt werden. Zusätzlich zu vier RGB-Lüftern leuchtet ein 1,33 m langer LED‑Streifen auf.

Die absolute Oberklasse deckt das Dark Base Pro 901 ab. Gerade bei der Flexibilität setzt es Maßstäbe und ermöglicht dabei auch eine besonders nutzerfreundliche Layoutinvertierung.





Luftkühler, Lüfter und AiO-Kühlungen

Im Kühlungssegment gibt es sowohl Luftkühler und Lüfter als auch AiO-Kühlungen zu attraktiven Schnäppchenpreisen. Auch hier gilt, dass Alternate Produkte aus sehr unterschiedlichen Preiskategorien rabattiert.

Der ohnehin schon günstige Single-Tower-Kühler Pure Rock 3 ist genauso dabei wie die ausgewachsene Oberklasse-AiO-Kühlung Silent Loop 3 420 mm. Beim Luftkühler sinkt der Preis im Rahmen der Black Week auf 24,90 Euro, die 420-mm-AiO-Kühlung wird für 127,90 Euro angeboten.

Und auch bei den Lüftern gibt es wahlweise die günstigen Pure Wings 3, die intensiv beleuchteten Light Wings LX und das Premiummodell Silent Wings 4 PWM reduziert – und zwar sowohl in 120 als auch in 140 mm.









Netzteile

Im Netzteilbereich kann man während der Black Week aus vergünstigten Modellen der Pure Power 13M- und der Dark Power 14-Serie wählen. Dabei reicht die Leistungsspanne von 750 bis hin zu üppigen 1.200 W.

Das Pure Power 13 M 750W startet als günstigstes Modell mit Rabatt bei 99,90 Euro und liegt damit unter der wichtigen 100-Euro-Marke.

Sonderdeals mit kürzerer Laufzeit

Zusätzlich wird es in einem kürzeren Zeitraum vom 28.11.2025 ab 9:00 Uhr bis zum 01.12.2025 24:00 Uhr noch drei Sonderdeals geben. Dabei werden das Netzteil Pure Power 13M 650W, das neue Showgehäuse Light Base 500 (wir haben kürzlich erst die Variante Light Base 500 LX getestet) und der Luftkühler Dark Rock 5 besonders günstig angeboten.

Advertorial / Anzeige: