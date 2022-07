Seite 1: be quiet! Silent Wings 4 und Silent Wings Pro 4 im Test: Leise und leistungsstark?

Die High-End-Lüfter von be quiet! gibt es nun in vierter Generation. Die Silent Wings 4 sollen sowohl leise als auch besonders leistungsstark arbeiten können. Wir haben zum Start sowohl die Silent Wings 4 in den high-speed-Ausführungen als auch die Top-Modelle Silent Wings Pro 4 120mm PWM und Silent Wings Pro 4 140mm PWM getestet.

Die be quiet! Silent Wings 3 sind nach wie vor gefragte Premium-Silentlüfter. Doch nachdem diese Lüfter 2016 auf den Markt gekommen waren, starteten schon bald die Entwicklungsarbeiten an einem Nachfolger. Seit 2017 hat be quiet! an den Silent Wings 4 und Silent Wings Pro 4 gearbeitet. Nach fünf Jahren Entwicklung kommen die neuen Flaggschiff-Lüfter nun auf den Markt.

Sie sollen nun vor allem noch vielseitiger geworden sein. be quiet! betont, dass weder bei der Silence-Eignung noch bei der Performance Kompromisse gemacht werden sollen. Dafür wurde nicht nur die Maximaldrehzahl angehoben, sondern auch die Lüfterblattanordnung optimiert und der Laufradspalt reduziert. Mit den Silent Wings Pro 4 wird zudem eine Top-Variante angeboten, die noch besser ausgestattet wird. Die Silent Wings Pro 4 120mm PWM und die Silent Wings Pro 4 140mm PWM bieten eine noch höhere Maximaldrehzahl und zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie einen dritten Satz Montageecken, der besonders gut für die Montage am Radiator geeignet sein soll.

Die Pro-Modelle können dank eines neuen Schiebeschalters unterschiedliche Maximaldrehzahlen bieten. Beim Silent Wings Pro 4 120mm PWM sind bis zu 3.000 U/min, beim Silent Wings Pro 4 140mm PWM bis zu 2.400 U/min möglich. Von den regulären Silent Wings 4 gibt es mehrere Varianten. Silent Wings 4 120mm PWM und Silent Wings 4 140mm PWM laufen maximal mit 1.600 und 1.100 U/min. Der Silent Wings 4 120mm PWM high-speed beschleunigt hingegen schon auf bis zu 2.500 U/min und der Silent Wings 4 140mm PWM high-speed auf bis zu 1.900 U/min (Silent Wings 3 high-speed: 2.200 bzw. 1.600 U/min). Schließlich gibt es weiterhin 3-Pin-Varianten, die maximal 1.600/1.100 U/min erreichen.

Der Verkauf der neuen be quiet!-Lüfter startet am 19. Juli. Für alle Silent Wings 4 120mm-Ausführungen wird eine UVP von 23,90 Euro und für alle Silent Wings 4 140mm-Ausführungen eine von 24,90 Euro angesetzt. Der Silent Wings Pro 4 120mm PWM wird 31,90 Euro und der Silent Wings Pro 4 140mm PWM 32,90 Euro kosten.

Der Lieferumfang von Standard- und Pro-Modellen unterscheidet sich nur minimal. Es liegen jeweils Montageschrauben, Steckverschlüsse für die werkzeuglose Anti-Vibrations-Montage, Anleitung und Entsorgungshinweise bei. Während bei den Standardmodellen vier Hart-Kunststoff-Befestigungsecken als Zubehör mitgeliefert werden, befinden sich bei den Pro-Modellen zusätzlich auch Anti-Vibrations-Befestigungen in der Zubehörbox. Bei den Standardmodellen muss man darauf aber nicht verzichten: Die Anti-Vibrations-Befestigungen befinden sich bei ihnen bereits am Lüfter. Bei den Pro-Modellen sind hingegen die neuen Radiator-Montageecken vormontiert, die es bei den Standardmodellen nicht gibt.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: