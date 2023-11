Werbung

Die Lüfter aus der be quiet! Pure Wings-Serie sollen vor allem mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Nach vielen Jahren kommt nun eine neue Generation auf den Markt. Im Doppeltest von Pure Wings 3 120mm PWM high-speed und Pure Wings 3 140mm PWM wollen wir klären, ob die Pure Wings 3 eine gute Wahl für preisbewusste Käufer sind.

be quiet! hat die Pure Wings 2 schon im Jahr 2013 auf den Markt gebracht. Es gab diese Lüfter erst mit 3-Pin-Stecker, 2015 folgten dann PWM-Varianten. Seit zehn Jahren waren diese Lüfter damit die Einsteigerlösung von be quiet!. Dabei wurden Pure Wings 2 nicht nur separat angeboten, sondern von be quiet! auch bei Gehäusen und Kühlern verbaut. Mit den Pure Wings 3 folgt nun eine neue Generation. Und obwohl äußerlich nur wenige Unterschiede auffallen, hat be quiet! sich doch um Verbesserungen bemüht.

Bei den Rotorblättern wurde Design und Winkel so geändert, dass ein höherer Luftdruck erreicht wird. Den Auslass des Rahmens hat be quiet! abgedichtet. Das soll vor allem der Leistung auf Radiatoren zugute kommen. Besonders hervorgehoben wird aber der Closed-Loop-Motor, der bei den PWM high-speed-Varianten eingesetzt wird. be quiet! vergleicht diese Technologie mit dem Tempomat im Auto. Ein integrierter Schaltkreis überwacht die Lüfterdrehzahl und sorgt dafür, dass der Motor die Drehzahl bei beeinträchtigtem Luftstrom auf den Sollwert erhöht.

Auch diese neuen Lüfter werden in unterschiedlichen Varianten angeboten. Es gibt Pure Wings 3 als 120- und 140-mm-Lüfter und mit 3- bzw. 4-Pin-PWM-Anschluss. Bei den PWM-Versionen wird noch einmal in Standardmodelle und in high-speed-Varianten aufgeteilt. Bei den high-speed-Modellen fällt die Maximaldrehzahl höher aus. Sie werden zudem nicht mit sieben, sondern mit neun Lüfterblättern bestückt. Auch wenn be quiet! die Lüfter nun separat auf den Markt bringt, so sind sie uns doch nicht mehr ganz unbekannt. be quiet! hat sie nämlich auch schon als Radiatorlüfter für die Pure Loop 2-AiO-Kühlungen genutzt.

Für den Test hat uns be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed und Pure Wings 3 140mm PWM zur Verfügung gestellt. Die hochdrehenden 120-mm-Modelle können mit bis zu 2.100 U/min betrieben werden. Die "normalen" 140-mm-Lüfter lassen es bei einer Maximaldrehzahl von 1.200 U/min deutlich gemütlicher angehen. Alternativ würden Pure Wings 3 120mm PWM mit maximal 1.600 U/min und Pure Wings 3 140mm PWM high-speed mit bis zu 1.800 U/min laufen.

Im Handel kosten Pure Wings 3 120mm (mit 3-Pin-Anschluss) Pure Wings 3 120mm PWM und Pure Wings 3 120mm PWM high-speed je knapp 12 Euro. Für die drei 140-mm-Modelle werden hingegen jeweils knapp 13 Euro fällig.

Der Lieferumfang fällt minimal bei. be quiet! legt den beiden Lüftern als Zubehör nur jeweils ein Tütchen mit vier Lüfterschrauben bei.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: