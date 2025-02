Werbung

be quiet! bringt die nächste Generation seiner AiO-Kühlungen der Oberklasse an den Start. Die Silent-Loop-3-Serie erhält dabei erstmalig ein 420-mm-Modell. Dazu lassen bei allen Modellen Performanceoptimierungen wie eine große Kühlrippenfläche im Kühler und wie die PWM-Pumpe mit Dreikammerdesign auf eine hohe Kühlleistung hoffen.

Seit 2021 war die Silent-Loop-2-Serie die Oberklassen-Serie von be quiet!. Ungewöhnlich an dieser Serie ist besonders, dass der Nutzer bei Bedarf selbst Kühlflüssigkeit nachfüllen kann. Optisch fielen die Silent-Loop-2-Modelle vor allem durch die Aluminiumabdeckung auf der Kühler-Pumpeneinheit auf, die dazu dezent beleuchtet wurde. Diese Serie kam noch mit vier Radiatorengrößen auf den Markt: 120, 240, 280 und 360 mm.

Bei der neuen Silent-Loop-3-Serie begnügt sich be quiet! jetzt mit drei Formaten. 120 und 280 mm werden gestrichen. Stattdessen konzentriert der Hersteller sich auf die besonders verbreiteteten Formate 240 und 360 mm. Dazu kommt - eine Premiere für be quiet! - ein großes 420-mm-Modell. Die Silent Loop 3 420mm ist damit das neue Flaggschiff-Modell unter den AiO-Kühlungen von be quiet! Sie soll neben der großen Radiatorenfläche aber auch andere Performanceoptimierungen bieten, die sich auch auf die kleineren Modelle Silent Loop 3 240mm und Silent Loop 3 360mm beziehen. So betont be quiet!, dass die Kühlrippenfläche im Kühler mit 1.800 mm² besonders groß ausfallen würde. Meist geben Hersteller dafür keinen Wert an - laut be quiet! wäre die Kühlrippenfläche vieler Konkurrenzprodukte aber nur etwa halb so groß.

Die entkoppelte PWM-Pumpe nutzt ein Dreikammerdesign und soll ebenfalls ihren Beitrag zu einer hohen Performance leisten. Bei den Lüftern setzt be quiet! auf hauseigene Silent Wings 4 PWM high-speed. Diese Lüfter gibt es generell nur unbeleuchtet. A-RGB-LEDs spielen bei der Silent Loop 3 420mm aber trotzdem eine Rolle: Der Pumpendeckel wird von einer gerippten A-RGB-Fläche geprägt.

Für die be quiet! Silent Loop 3 420mm wird eine UVP von 174,90 Euro angegeben. Die Silent Loop 3 240mm soll 139,90 Euro und die Silent Loop 3 360mm soll 164,90 Euro kosten.

Als Zubehör liegen Anleitung und Entsorgungshinweise, Montagematerial (darunter auch ein Montagerahmen für AMD Threadripper-Prozessoren - allerdings nur beim 360- und 420-mm-Modell), eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, drei Kabelbinder, ein Dreifach-PWM-Verteiler und eine Spritzflasche mit Ersatz-Kühlflüssigkeit bei. Auch bei der Silent-Loop-3-Serie kann der Nutzer also wieder selbst Kühlflüssigkeit nachfüllen.