Mit den Light Wings LX bringt be quiet! LED-Lüfter auf den Markt, die ihrem Namen gerecht werden. Die A-RGB-LEDs beleuchten bei ihnen nicht einen Ring am Lüfterrahmen, sondern die Lüfterblätter. Und diese "Lichtflügel" sorgen dann für eine wesentlich größere Leuchtfläche.

Die ursprünglichen Light Wings waren vor drei Jahren die ersten RGB-Lüfter von be quiet!. Der Produktname konnte allerdings in die Irre führen. Die A-RGB-LEDs beleuchten bei diesen Lüftern nicht etwa die Rotorblätter, sondern nur einen schmalen Ring am Lüfterrahmen. Die Beleuchtung wirkt damit vergleichsweise dezent. Das ist zwar gut für Nutzer, die nur kleine Leuchtakzente setzen wollen. Wer Lüfter mit möglichst großer Leuchtfläche sucht, der wird bei den normalen Light Wings aber nicht fündig.

Erst die neuen Light Wings LX haben nun wirklich "Lichtflügel", beleuchten also die Rotorblätter mit A-RGB-LEDs in der Lüfternabe. be quiet! nutzt diese Lüfter bereits bei den AiO-Kühlungen der Light Loop-Serie. Nun kommen sie aber auch separat auf den Markt. Dabei gibt es sowohl 120- als auch 140-mm-Modelle, schwarze und weiße Farbvarianten und zusätzlich noch Ausführungen mit mittlerer Maximaldrehzahl sowie high-speed-Ausführungen. Für den Test haben wir ein Triple-Kit schwarzer Light Wings LX 140mm PWM high-speed erhalten.

Ein einzelner schwarzer Light Wings LX 140mm PWM high-speed kostet laut Preisvergleich 19,90 Euro. Alternativ gibt es für rund 58 Euro ein Triple-Pack. Die Light Wings LX White werden nur in Triple-Packs angeboten.

