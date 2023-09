Werbung

Mit den Shadow Base 800-Modellen bringt be quiet! erstmalig überhaupt Shadow Base-Gehäuse auf den Markt. Sie sollen in erster Linie Nutzer ansprechen, die ein effektiv gekühltes Gehäuse mit großzügigen Platzverhältnissen suchen. So stehen unter anderem zwei Montageplätze für 360- und 420-mm-Radiatoren zur Verfügung. Die Variante Shadow Base 800 FX soll zudem mit gleich vier beleuchteten Light Wings-Lüftern auf sich aufmerksam machen.

Bisher gab es nur zwei Gehäuseserien von be quiet!: Die Einsteigermodelle sind Teil der Pure Base-Serie, High-End-Modelle werden hingegen der Dark Base-Serie zugeordnet. Es liegt nun nahe, die Shadow Base-Serie als Mittelklasse zu betrachten. Im Fall des Shadow Base 800 muss man allerdings mindestens von gehobener Mittelklasse sprechen.

Das großzügige Gehäuse bietet viel Platz für leistungsstarke Hardware. Mit insgesamt acht 120/140-mm-Lüfterplätzen und einer Meshfront verspricht es beachtliches Kühlpotenzial. Das gilt erst recht, wenn eine Wasserkühlung genutzt werden soll. Denn sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel finden 360- und selbst 420-mm-Radiatoren Platz.

be quiet! bringt das Gehäuse gleich in fünf Varianten auf den Markt. Das Basismodell Shadow Base 800 wird ausschließlich in Schwarz angeboten. be quiet! bestückt es mit drei unbeleuchteten Pure Wings 3 140mm PWM-Lüftern. Die gleiche Lüfterbestückung erhält auch das Shadow Base 800 DX. Mit seiner A-RGB-Frontstreifen ist es schon um einiges auffälliger. Dieses Modell wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten. Das gilt genauso für das von uns getestete Shadow Base 800 FX. Zusätzlich zur Frontbeleuchtung erstrahlen bei ihm auch vier Light Wings 140mm PWM-Lüfter. Ein PWM- und ARGB-Hub für bis zu acht Geräte erleichtert die Anbindung der Lüfter und A-RGB-Streifen.



Die bessere Ausstattung schlägt sich allerdings auch im Preis nieder. Während das Shadow Base 800 149,90 Euro und Shadow Base 800 DX Black/Shadow Base 800 DX White 169,90 Euro kosten, werden für das Shadow Base 800 FX Black 199,90 Euro angesetzt. Das Shadow Base 800 FX White landet sogar über der 200-Euro-Marke und kostet 209,90 Euro.

be quiet! legt dem Shadow Base 800 FX eine Anleitung, Montagematerial, schwarze Kabelbinder und eine Blende für die Montage von zwei 3,5-Zoll-Festplatten bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: