Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr haben wir für unsere Leserschaft zahlreiche Videos eingeplant, die einen Blick auf die neuen Produkte ermöglichen werden. Am dritten Tag der Computex waren es neun Videos. FSP stellte Netzteile, Kühler, Gehäuse und einen Lüfter aus, bei MSI gab es eine breite Palette an Produktneuheiten, Synology stellte die DS425+ und die BeeStation Plus aus und bei Teamgroup gab es Speicherlösungen mit und ohne ARGB zu sehen.

Bei Netac drehte sich alles um moderne SSDs und schickem DDR5-Speicher, Biwin hatte selektierten Arbeitsspeicher und Gen5-SSDs dabei, Gamemax zeigte ein besonderes Gehäusedesign, Kühlprodukte und Netzteile und In Win hatte gläserne Gaming-Gehäuse und auch absolute Raritäten dabei.

FSP: Netzteile, Kühler, Gehäuse und ein Lüfter

Auch FSP präsentierte auf der Computex 2025 ein breites Spektrum an neuen Produkten, das von Netzteilen über Luft- und Wasserkühler bis hin zu Gehäusen reicht. Der Hersteller verfolgt damit eine klare Strategie zur Erweiterung seines Portfolios und richtet sich sowohl an Enthusiasten als auch an Einsteiger.



MSI #1: Visionen neuer GPU-Kühlung und schickere Tastaturen

MSI hat auf der Computex 2025 eine Vielzahl neuer Produkte vorgestellt, die sich über die Bereiche Grafikkarten, Eingabegeräte und Speicherlösungen erstrecken. Besonders auffällig war der Fokus auf hochwertiges Design, verbesserte Kühltechnologien und Customizing-Optionen.



MSI #2: Gaming-Monitore, Systeme, Gehäuse, AIO und Mainboards

Bei MSI gab es auf der Computex jede Menge Produktneuheiten zu entdecken. Von neuen Monitoren, einer neuen AIO-Wasserkühlung, über Komplettsysteme und einem spektakulären Gehäuse zu einem hohen Preis, bis hin zu neuen Mainboards für den Sockel AM5 und LGA1851 brachte MSI sehr viel zur Messe in Taipeh mit. Auch war ein kleiner NUC-PC inklusive Fingerabdruck-Sensor mit von der Partie.



Synology: Neue DS425+ und BeeStation Plus

Synology hat auf der Computex zwar auch ausgewachsene Server für Geschäftskunden im Gepäck, wir haben uns beim Standbesuch aber auf die neuen NAS-Lösungen konzentriert.

Die DS425+ bietet vier Laufwerkseinschübe für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke und zwei M.2-Laufwerksplätze. Ein 2,5-Gbit-LAN-Anschluss beschleunigt die Anbindung ans Heimnetzwerk. Soweit kann man Parallelen zur kürzlich vorgestellten DS925+ ziehen. In der DS425+ werkelt anstelle eines AMD Ryzens aber ein Intel Celeron J4125. Der Arbeitsspeicher fällt mit 2 GB nur halb so groß wie bei der DS925+ aus.

Teamgroup: Speicherlösungen mit und ohne ARGB

Auch heute zeigen Hardware-Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Produkte vor Ort auf der Computex 2025 in Taipeh. Zu den Ausstellern zählt auch Teamgroup. Für die Speicherhersteller ist es ein Heimspiel, da sie 1997 in Taipeh gegründet wurden. Unser Team vor Ort hat einen Blick auf die diesjährigen Highlights aus dem Bereich Speicher an ihrem Stand geworfen.



Netac: Gen5-SSD-Prototyp, leichte Portable-SSD und DDR5-RAM

Auch bei Netac nahm auf der Computex die Gelegenheit, die neuen SSDs und auch neuen Arbeitsspeicher vorzustellen. Im Jahr 2025 erleben die PCIe-5.0-SSDs ihren Durchbruch und so stellte Netac eine Gen5-SSD in Aussicht, die auf der Messe zunächst noch als Prototyp entpuppte. Zusätzlich haben wir die extrem kompakte und tragbare ZX202-SSD in die Hand genommen und für die PC-Nutzer wurden drei Speicher-Serien ausgestellt.



Biwin: Selektierter RAM und Gen5-SSDs

Bei Biwin gab es auf der Computex vor allen Dingen viele neue DDR5-Arbeitspeichermodule zu sehen, sowohl für Intels LGA1851- als auch AMDs AM5-Plattform. Zu nennen sind da hauptsächlich die DW100-Module aus der OC LAB Gold Edition mit hohen Speichertaktraten. Außerdem gab es mit der X570 (Pro) neue SSDs von Biwin zu sehen.



Gamemax: Besondere Gehäusedesigns, Kühlprodukte und Netzteile

Viele Gehäusehersteller besuchen wir schon seit Jahren regelmäßig zur Computex. Über GameMax berichten wir hingegen erstmalig - dabei ist das Unternehmen seit 2013 aktiv und bietet durchaus Produkte mit sehr eigenständigem Design an.

Ein gutes Beispiel dafür ist das N90 ARGB. Dieser Midi-Tower ist bereits durch das gewölbte Glaselement an Front und linker Seite auffällig. Zusätzlich zieht aber auch noch ein Sockel mit LED-Band das auch eigene Grafiken anzeigen kann. An diesem Sockel sitzen auch Powertaste und Anschlüsse. In seinem Inneren werden Netzteil und Laufwerke verbaut. Beim Deckel haben die Käufer die Wahl zwischen einer Abdeckung in Grau oder einer im Holzimitat-Look.

In Win: Vom gläsernen Gaming-Gehäuse bis zur absoluten Rarität

Messebesuche bei In Win sind meistens mit spektakulären und exotischen Gehäuseneuheiten verbunden. In dem Jahr, in dem In Win 40. Geburstag feiert, gilt das umso mehr. Mit dem Chromomancy hat man ein Gehäuse geschaffen, dessen Form an einen Pokal oder auch die Olympiafackel erinnert und das den Computex-Auftritt von In Win prägt.



