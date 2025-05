Werbung

Viele Gehäusehersteller besuchen wir schon seit Jahren regelmäßig zur Computex. Über GameMax berichten wir hingegen erstmalig - dabei ist das Unternehmen seit 2013 aktiv und bietet durchaus Produkte mit sehr eigenständigem Design an.

Ein gutes Beispiel dafür ist das N90 ARGB. Dieser Midi-Tower ist bereits durch das gewölbte Glaselement an Front und linker Seite auffällig. Zusätzlich zieht aber auch noch ein Sockel mit LED-Band das auch eigene Grafiken anzeigen kann. An diesem Sockel sitzen auch Powertaste und Anschlüsse. In seinem Inneren werden Netzteil und Laufwerke verbaut. Beim Deckel haben die Käufer die Wahl zwischen einer Abdeckung in Grau oder einer im Holzimitat-Look.

Auch das Blade Concept zeigt sich mit seinen einzelnen Leuchtrippen in einem ganz eigenen Design. Die beiden Gehäuseseiten bleiben offen. Von Staubschutz kann man so zwar nicht sprechen, dafür ist die verbaute Hardware direkt sichtbar und die Komponenten bekommen direkt Frischluft. Daneben werden natürlich auch geschlossene und konventioneller gestaltete Gehäuse wie das Airflow-Modell Leader 2 oder das Showgehäuse T20 angeboten.

GameMax kann in seinen Gehäusen eigene Lüfter verbauen - und bietet diese auch separat zum Kauf an. Bei der Tornado-Serie prägen einzelne Leuchtstreifen das Bild. Die FN12A sind ebenfalls 120-mm-A-RGB-Lüfter. Bei der Basisvariante wird der Lüfterrahmen von vorn beleuchtet. Die Pro-Variante zeigt zusätzlich auch an der Rückseite A-RGB-LEDs.

Die Kühlungssparte von GameMax kann aber auch mit AiO-Kühlungen wie der Glacier-Serie aufwarten. Sie wird von einem Display auf dem Pumpendeckel geprägt. GameMax verbaut selbst bei seinem Luftkühler Sigma 620 ein Display in der Kühlerabdeckung. Dieses Single-Towermodell wird mit zwei Lüftern bestückt. Der Twin 660 ist hingegen ein ausgewachsener Dual-Towerkühler.

Bei den Netzteilen fällt vor allem die LION CORE-Serie mit ihren Aluminiumseiten und dem GameMax-Löwen-Logo auf. Das Löwenauge wird beleuchtet - die Beleuchtungsfarbe variiert dabei je nach Netzteilauslastung. Das Top-Modell liefert 1.200 W, es soll aber auch ein Modell mit runden 1.000 W geben. GameMax bietet daneben auch einfachere ATX-Serien und SFX-Modelle an.

Ob und wann GameMax-Produkte in Deutschland wirklich verfügbar werden, ist aktuell zwar noch nicht klar. Dabei würde gerade so manches Gehäuse für Abwechslung sorgen.