MSI hat auf der Computex 2025 eine Vielzahl neuer Produkte vorgestellt, die sich über die Bereiche Grafikkarten, Eingabegeräte und Speicherlösungen erstrecken. Besonders auffällig war der Fokus auf hochwertiges Design, verbesserte Kühltechnologien und Customizing-Optionen.

Im Bereich der Grafikkarten ragt die neue Expert-Serie hervor, die nun auch in Varianten für die GeForce RTX 5080 und 5070 Ti erscheint. Das Design erinnert in seiner klaren Formensprache an die Founders Edition von NVIDIA und verzichtet bewusst auf übermäßige RGB-Elemente. Auf technischer Seite experimentiert MSI zudem mit neuen Kühlmethoden, etwa einer modifizierten Vapor Chamber mit strukturierter Fläche zur verbesserten Wärmeübertragung sowie Heatpipes mit verändertem Durchmesser für besseren thermischen Fluss. Diese Detailverbesserungen sollen eine Leistungssteigerung von etwa 7 bis 8 % ermöglichen.

Retro-Fans dürften sich außerdem über die Präsentation der überarbeiteten Twin-Frozr-2-Kühler freuen, bei denen Kupfer und Aluminium kombiniert werden, um Wärmeaufnahme und -abgabe effizienter zu gestalten. Eine besondere Edition im Titan-Look wurde ebenfalls gezeigt: Die Suprim Titanium Edition nutzt eine titanbeschichtete Kühlerverkleidung und richtet sich klar an Enthusiasten im High-End-Segment.

Im Eingabegerätebereich zeigte MSI seine neuesten Modelle für anspruchsvolle Nutzer. Die kabellose Versa Pro Wireless Gaming-Maus bietet einen PAW-Sensor mit bis zu 26.000 DPI, Bluetooth-Multikonnektivität und Qi-Ladefunktion. Die dazu passende Strike Pro Tastatur verfügt über PBT-Tastenkappen, eine Memory-Foam-Handballenauflage und mehrschichtige Dämpfungselemente zur Geräuschminimierung. Beide Geräte lassen sich mit bis zu drei Systemen gleichzeitig koppeln.

Als neuen Controller stellt MSI den Force Pro Wireless vor, der offiziell Xbox-kompatibel ist. Ergänzt wird das Line-up durch die Versa 300 und Versa 500, zwei Mäuse mit einer Pollingrate von 8.000 Hz und Unterstützung für Links- sowie Rechtshänder. Auch hier ist Mehrgeräte-Konnektivität per Bluetooth möglich.

Zur Individualisierung der Tastaturen bietet MSI künftig alternative Tastenkappen-Sets an, die sowohl mit der Strike Pro als auch mit anderen MSI-Modellen wie der Forge GK-Serie kompatibel sind. Damit adressiert MSI die wachsende Nachfrage nach personalisierbaren Eingabegeräten im Gaming- und Enthusiastensegment.

Im Storage-Bereich präsentierte MSI die neue Spatium M571, eine kompakte PCIe-5.0-SSD mit Phison E28-Controller. Trotz der hohen Transferrate von bis zu 14.800 MB/s kommt die SSD ohne massiven Kühler aus und lässt sich problemlos mit herkömmlichen Mainboard-Kühlern betreiben.