Werbung

Auch Netac nahm auf der Computex die Gelegenheit wahr, die neuen SSDs und auch neuen Arbeitsspeicher vorzustellen. Im Jahr 2025 erleben die PCIe-5.0-SSDs ihren Durchbruch und so stellte Netac eine Gen5-SSD in Aussicht, die sich auf der Messe zunächst noch als Prototyp entpuppte. Zusätzlich haben wir die extrem kompakte und tragbare ZX202-SSD in die Hand genommen und für die PC-Nutzer wurden drei Speicher-Serien ausgestellt.

Mit der Bezeichnung NVISOHK wird Netac auch eine PCIe-5.0-SSD in das SSD-Getümmel schicken, wobei die technischen Einzelheiten noch nicht bekannt sind. Auch um die Frage, welchen Controller das Unternehmen bei dem Prototypen verwendet, herrschte stilles Schweigen. Etwas mehr lässt sich zur ZX202 als Portable-SSD berichten. Mit gerade einmal 47 g ist diese ein absolutes Leichtgewicht und bietet auf der Vorderseite eine Metall- und auf der Rückseite eine Soft-Oberfläche. Mittels Loch kann die kleine SSD auch am Schlüsselbund angebracht werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die ZX202 wird es bis hoch zu 2 TB geben, sodass in diesem kleinen und leichten Format jede Menge an Daten transportiert werden können. Mittels USB-3.2-Gen2-Standard und USB-C erfolgt die Übertragung der Daten. Praktisch ist, dass die ZX202 magnetisch am Smartphone fixiert werden kann.

Weg von den SSDs und hin zum Arbeitsspeicher: Unter den Highlights waren drei Arbeitsspeicher-Serien: Shadow 2, Shadow RGB und Z RGB. Netacs Shadow-2-Serie bringt eine Silber/Weiß-Optik mit, wohingegen die Shadow-RGB- und Z-RGB-Serie einen Heatspreader aus Chrom bieten. Zum Nachteil wird dann natürlich der Umstand, dass die Chrom-Oberflächen extrem anfällig für Fingerabdrücke sind.

Bei allen drei Serien gab Netac uns die Information an die Hand, dass es Speicherkits zunächst mit 16 und 32 GB geben wird. Im Maximum wird es Kits mit bis zu 8.000 MT/s geben. Zusätzlich wird XMP 3.0 unterstützt, von EXPO ist nicht die Rede.