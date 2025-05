Werbung

Bei MSI gab es auf der Computex jede Menge Produktneuheiten zu entdecken. Von neuen Monitoren, einer neuen AIO-Wasserkühlung, über Komplettsysteme und einem spektakulären Gehäuse zu einem hohen Preis, bis hin zu neuen Mainboards für den Sockel AM5 und LGA1851 brachte MSI sehr viel zur Messe in Taipeh mit. Auch war ein kleiner NUC-PC inklusive Fingerabdruck-Sensor mit von der Partie.

Absolut flexibel ist der MPG 274URDFW E16M Monitor, der ein 27 Zoll großes Mini-LED-Display bietet und im Maximum auf 3.840 x 2.160 Pixel bei 160 Hz kommt. Optional ist jedoch auch der Full-HD-Betrieb mit bis zu 320 Hz möglich. MSI bezeichnet dies als Dual-Mode Gaming. Des Weiteren wurde auch der MPG 271QR gezeigt, der ein 27 Zoll großes QD-OLED-Panel zu bieten hat und mit der WQHD-Auflösung sogar bis auf 500 Hz kommt. Für den Grafikeingang setzt MSI auf DisplayPort 2.1 (UHBR20). Von offizieller Seite her unterstützt der MPG 271QR NVIDIAs G-Sync-Technologie.

Die Besonderheit beim MPG 271QR liegt in dem OLED-Care-3.0-Feature und der AI-Care-Kamera. Letztere erkennt automatisch, ob sich vor dem Monitor eine Person aufhält oder nicht. Wenn die Person beispielsweise gerade einen Kaffee zubereitet, nutzt der MPG 271QR diese Zeit, um die OLED-Care-Funktionen auszuführen, um das Risiko von Einbrenn-Effekten zu reduzieren. Wenn die Person dann wieder vor dem Monitor sitzt, unterbricht der Monitor die OLED-Care-Funktionen. All dies geschieht ohne Zutun des Nutzers voll automatisch.

Imposant war auch MSIs MEG VISION X AI 2nd, das ein Komplettsystem darstellt und als Prozessor Intels Core Ultra 9 285K erhalten hat. Highlight hierbei ist ein großes Touch-Display an der Gehäuse-Front, das wichtige Parameter des Systems darstellen kann. Die KI diesbezüglich wird lokal auf dem System berechnet und nur rein optional können Abfragen auch über das Internet erfolgen. Der NUC AI PLUS hingegen ist ein Mini-PC von MSI, ausgestattet mit einigen USB-Ports, zweimal 2,5 GbE und sogar einem Fingerabdruck-Sensor an der Front.

Einen anderen Weg schlägt MSI dann mit der MEG CORELIQUID E13 360 als AIO-Wasserkühlung ein. Anstatt die Schläuche am Ende des Radiators anzubringen, sind diese bei MSIs neuem Ansatz mittig angebracht. Der Vorteil hierdurch ist, dass die Schläuche keinen längeren Umweg durch das Gehäuse nehmen müssen, sondern sich dann bereits auf Höhe des CPU-Sockels befinden.

Das MEG DIMENSION X ist das neue Gehäuse-Schlachtschiff von MSI, das von der Optik her mit der großen und abgerundeten Glas-Fläche die verbaute Hardware besonders in Szene setzt. Im Inneren ist sogar Platz für zwei Displays, die zwar über USB angesteuert, unter Windows 11 jedoch als reguläre Bildschirme erkannt werden.

MEG X870E ACE und viele Mini-ITX-Boards

In der X870E-Mainboardreihe von MSI gibt es zwar das MEG X870E GODLIKE (Hardwareluxx-Test), jedoch bisher kein MEG X870E ACE. Dies wird sich jedoch bald ändern, denn auf der Computex konnten wir das MEG X870E ACE in den Händen halten. Das ACE-Modell ist das Vize-Flaggschiff und ist für die Enthusiasten gedacht, die die Features des größeren GODLIKE-Modells nicht benötigen oder den kräftigen Aufpreis nicht als gerechtfertigt ansehen.

Das MEG X870E ACE baut auf dem ATX-Format auf und bietet ein typisch schwarzes PCB. Neben den ebenso schwarzen Kühlern sorgen goldene Farbakzente für einen hochwertigen Ersteindruck. MSI vertraut auf die modernen Standards: USB4, 10 GbE, WiFi 7 und auch jede Menge Onboard-Komfort, wie eine Debug-LED, den PCIe-Release-, Power- und Reset- sowie den Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button. Der Preis steht noch nicht fest, dieser wird jedoch bei um die 700 Euro liegen.

Ganz nah am MEG X870E ACE befanden sich auch drei weiße Mini-ITX-Boards. Das MPG X870I EDGE TI WIFI und das MPG B850I EDGE TI WIFI hatten wir bereits in einer News. Ebenfalls dabei war auch das MPG B860I EDGE TI WIFI für Intels LGA1851-Prozessoren, das eben dieselben Vorteile wie die beiden AM5-Vertreter bieten kann. Kompakte Größe mit den wichtigsten Schnittstellen, darunter PCIe 5.0 x16, zweimal M.2, USB-Ports, 5 GbE und WiFi 7.