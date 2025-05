Werbung

Synology hat kurz vor der Computex zwei neue NAS-Systeme beziehungsweise eine Erweiterung vorgestellt, welche die aktuelle Produktpalette erweitern. Zunächst wurde die Expansionseinheit DX525 vorgestellt. Diese soll als nahtlose Kapazitätserweiterung für die DiskStation-Systeme von Synology dienen.

Mit der Installation des Systems kommen fünf zusätzliche Laufwerksschächte hinzu. Unterstützt werden dabei sowohl 2,5 Zoll als auch 3,5 Zoll SATA Laufwerke. Synology verspricht hier eine unterbrechungsfreie Speichererweiterung durch Plug and Play Funktionalität sowie Hot-Swap-Fähigkeit. Die DX525 bietet eine dedizierte lokale Datensicherung für die Synology Diskstation. Bei Bedarf kann sie als separates Volume konfiguriert werden, um die lokalen Daten im Falle eines Systemausfalls zu schützen. Die Synology DX525 kann ab sofort zum Preis von 534,31 Euro direkt bei Synology erstanden werden. Der Versand erfolgt hierbei kostenlos innerhalb von drei bis sieben Werktagen.

Mit der DS925+ DiskStation wurde auch das neueste NAS-System von Synology vorgestellt. Das System bietet bis zu 80 TB Speicherplatz auf vier Bays. Wer mehr benötigt, kann beispielsweise die neue DX525 mit dem Gerät kombinieren und so auf bis zu 180 TB Gesamtspeicherplatz erweitern. Die DS925+ verfügt über integrierte 2,5 GbE Netzwerkverbindungen und unterstützt SATA-Flash-Laufwerke sowie Festplatten in 2,5 und 3,5 Zoll. Das NAS-System kann genutzt werden, um sich eine private Cloud für zu Hause einzurichten. Das Datei Management kann sowohl über den Webbrowser als auch mit der eigenen mobile App bewerkstelligt werden. Wer die Geräte für die Arbeit in einem Team einsetzt, kann unter anderem eigens von Synology entwickelte Tools zur kollaborativen Arbeit nutzen. Das System kann ebenfalls zur intelligenten Videoüberwachung eingesetzt werden und unterstützt daher über 8.700 IP-Kameramodelle.