Auch heute zeigen Hardware-Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Produkte vor Ort auf der Computex 2025 in Taipeh. Zu den Ausstellern zählt auch Teamgroup. Für die Speicherhersteller ist es ein Heimspiel, da sie 1997 in Taipeh gegründet wurden. Unser Team vor Ort hat einen Blick auf die diesjährigen Highlights aus dem Bereich Speicher an ihrem Stand geworfen.

Hier gab es beispielsweise die T-Force Extreem ARGB zu sehen. Diese kommt nun in der neuen Variante mit dem CKD-Speicherstandard. Die Riegel haben jeweils eine Kapazität von 64 Gigabyte, so dass man mit einem Vierersystem insgesamt 256 Gigabyte RAM verbauen kann. Die GeForce Extreem ARGB sind, wie der Name bereits vermuten lässt, mit ARGB-Beleuchtung versehen. Passend zum Jahr der Schlange gibt es aber auch eine Special Edition. Diese verfügt über einen Schlangenaufdruck. Auch weitere Module des Herstellers sind mit entsprechenden Designs verfügbar.

Wer ein schlichteres Setup für seinen Rechner bevorzugt, kann einen Blick auf die T-Force Extreem CKD DDR5 RAM werfen. Diese gibt es nämlich auch in der Variante ohne ARGB. Dann kommen sie in elegantem Schwarz. Am Stand von Teamgroup ist zu sehen, dass diese Riegel auch zur Übertaktung über 10.000 Megahertz genutzt werden können.

Bei den SSDs gab es beispielsweise die Z55A4 zu sehen. Diese kann wahlweise mit zwei oder vier Terabyte Größe gekauft werden. Sie verfügt über einen Maxiotek-Controller. Bei den Geschwindigkeiten kommt sie auf 14 Gigabyte pro Sekunde. Einen aktiven Kühler benötigt diese PCI Express 5.0 SSD nicht. Ein kleiner passiver Kühler ist hier ausreichend.

Mit der Z54E wird noch eine zweite M.2-PCI-Express-SSD gezeigt. Diese ist in ein Terabyte, zwei Terabyte oder vier Terabyte verfügbar. Sie kommt ebenfalls auf eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 14 GB pro Sekunde. Der Unterschied hier ist, dass ein Phison Controller verbaut wurde. Zur Kühlung genügt das Aufsetzen des Mainboard-Kühlers.

Für besonders niedrige Latenzen werden noch zwei SSD-Varianten vorgestellt. Die T-Force ME Pro verfügt über einen SMI-Controller, vier Terabyte Speicher, 14 Gigabyte Lese- und 12 GB Schreibgeschwindigkeit. Die GE pro hat den Innogirt-Controller verbaut. Sie kommt auf ganze acht Terabyte verfügbaren Speicher. Auch hier beträgt die Lesegeschwindigkeit 14 Gigabyte pro Sekunde, die Schreibgeschwindigkeit liegt jedoch nur bei 11,8 Gigabyte. Mit lediglich 8 Watt Verbrauch eignet sich die ME Pro am ehesten für den Einbau in Notebooks.

Als besonderes Gimmick wird am Stand noch ein USB-Stick gezeigt, der gespeicherte Daten über einen Killswitch bei Bedarf zerstören kann. Aktiviert man den Schalter, werden alle Daten von einer elektrischen Ladung gelöscht.